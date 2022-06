Cámaras corporales de la policía captaron los momentos posteriores al incendio del centro

Las cámaras corporales de la policía captaron los esfuerzos de rescate durante el incendio del 19 de junio en el centro de Las Vegas. (Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas)

Los investigadores trabajan en la escena del enorme incendio que calcinó 10 edificios y docenas de autos fuera del sitio del incendio en el centro de Las Vegas, el martes 21 de junio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Tim Szymanksi, portavoz de Las Vegas Fire and Rescue, se dirige a los medios de comunicación sobre el enorme incendio que calcinó 10 edificios y decenas de autos fuera del sitio del incendio en el centro de Las Vegas, el martes 21 de junio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Las cámaras corporales de la policía captaron a los agentes evacuando a los residentes de los apartamentos durante un incendio masivo y de rápida propagación en el centro de Las Vegas.

El incendio del 19 de junio, considerado por las autoridades como el mayor de la ciudad en el último cuarto de siglo, arrasó al menos 10 edificios, incendió decenas de autos y evacuó a más de 100 residentes.

La Policía Metropolitana publicó el martes los tres primeros videos.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, uno de ellos gritó a los demás agentes que “empezaran a golpear las puertas”. Los agentes fueron puerta por puerta en un complejo de apartamentos llamando y, en algunos casos, dándoles patadas si no obtenían respuesta.

“¡Tienen que irse!”, le dijo un agente a un residente que abrió una puerta.

Los bomberos de Las Vegas dijeron previamente que la causa del incendio, que creen que se originó en un complejo de cuatro viviendas vacías en construcción, no parecía sospechosa.

“Oiga, señor, tiene que salir. Le agradezco su ayuda, pero baje con los otros que están abajo”, dijo un agente a un guardia de seguridad que llamaba a las puertas. “No puedo tenerlo aquí abajo”.

Los equipos del Departamento de Bomberos de Las Vegas detectaron inicialmente nubes de humo que salían de los Urban Lofts Townhomes, en el 200 de Tower Street.

“Estábamos bajando por Charleston, y vimos como una… construcción de tres pisos completamente engullida, demasiado caliente para acercarse a ella”, dijo un agente de la Policía Metropolitana de Las Vegas. “Empezamos a escuchar gritos pidiendo ayuda”.

Las llamas se extendieron rápidamente a los edificios adyacentes, incluidas las casas adosadas ocupadas en el complejo, así como a los negocios, dijeron los funcionarios.

“¿Cómo sabemos que están despejados?”, preguntó un agente de la Policía Metropolitana a otro agente mientras el fuego se extendía a otro edificio.

Luego preguntó a un bombero que pasaba por allí si los agentes debían abrir las puertas cercanas.

“Si no salen, no están ahí dentro”, dijo el bombero. “Entraremos después… Si están golpeando las puertas y no salen, no estarán en casa en su mayoría”.

La Cruz Roja Estadounidense del Sur de Nevada estaba ayudando a los residentes evacuados, y los funcionarios no han revelado una posible causa.

Los agentes se dieron cuenta de que un residente caminaba por el complejo y le preguntaron a dónde iba. Cuando el residente intentó subir a su auto, los agentes lo detuvieron.

“Tiene que irse, señor. Este lugar está en llamas, vámonos”, dijo un agente. “Oiga, no puede conducir, vas a pasar por encima de las filas y dañarlas. Salga a pie”.

Los agentes siguieron llamando a las puertas y pidieron prestadas herramientas a los bomberos para golpear las vallas y las pantallas de seguridad. En un momento dado, un agente se encontró con un hombre que intentaba mover su auto dentro de su garaje.

“Oiga, señor, no puede llevarse el auto, no puede llevarse el auto”, dijo el agente. “¡Tiene que irse, señor! ¡Señor, tiene que irse!”.

El residente respondió: “Lo sé. Lo haré. Solo quiero guardar mi auto”.

“¡No, señor, váyase!”, respondió el agente.

Cuando los agentes traspasaron una valla de seguridad, encontraron un perro en un apartamento en el que no había nadie.

Los residentes y el promotor del complejo de Urban Lofts se habían quejado de intrusos y ocupantes ilegales que irrumpían en el cuádruple complejo en construcción, cuya finalización estaba paralizada por problemas con NV Energy sobre las líneas eléctricas, según dijeron los residentes y los funcionarios.

A pesar de los daños materiales, solo una persona sufrió una leve inhalación de humo, según las autoridades.

Unos 140 bomberos de todo el valle respondieron al incendio de cuatro alarmas.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Las Vegas, Tim Szymanski, dijo el lunes que la investigación del incendio está en curso.