California se queda atrás mientras otros estados del río Colorado acuerdan recortes de agua

Un navegante de tabla aprovecha los fuertes vientos mientras el nivel del agua sigue bajando en el Lago Mead, cerca de Swim Beach, en el Área Recreativa Nacional del Lago Mead, el martes 27 de diciembre de 2022, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Imagee

Seis de los siete estados de la cuenca del río Colorado han llegado a un acuerdo sobre un set propuesto de recortes destinados a salvar el desmoronamiento del sistema fluvial y evitar que se extingan el Lago Mead y el Lago Powell, con la ausencia de un estado muy notable en el acuerdo: California.

Los representantes de Nevada, Arizona, Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming enviaron el lunes una carta a los funcionarios del Departamento de Interior y de la Oficina de Reclamación en la que esbozaban una propuesta que, según ellos, protegería la generación de energía y el suministro de agua en las dos principales presas del río Colorado y evitaría que el Lago Mead y el Lago Powell alcanzaran el punto muerto, el punto en el que el agua ya no podría fluir a través de las presas de Glen Canyon y Hoover.

Pero California, que recibe la mayor proporción de agua del río entre los estados, estuvo ausente de la lista de estados firmantes de la carta.

“Aunque nuestro objetivo sigue siendo llegar a un acuerdo entre los siete estados, el desarrollo y la presentación de esta alternativa consensuada es un paso adelante positivo en un proceso de revisión medioambiental en varias fases que es fundamental para proteger el sistema del río Colorado”, declaró John Entsminger, director general de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada, en un comunicado.

JB Hamby, presidente de la Junta del Río Colorado de California y comisionado estatal para el Río Colorado, dijo que California tiene previsto presentar su propia alternativa propuesta para la reducción del uso del agua hasta 2026, y cuestionó el carácter legal del plan propuesto por los otros seis estados.

“En este momento, la propuesta de modelo presentada por los otros seis estados de la cuenca es incompatible con la Ley del Río y no constituye un planteamiento consensuado de siete estados”, declaró Hamby en un comunicado.

El año pasado, California se comprometió a reducir su asignación anual de 4.4 millones de acres-pies del río en 400 mil acres-pies, o alrededor del nueve por ciento, durante cuatro años a partir de este año, como parte de un acuerdo con el gobierno federal para proporcionar financiación a los esfuerzos de restauración del Mar Salton.

“California sigue centrada en soluciones prácticas que puedan aplicarse ahora para proteger los volúmenes de agua almacenada sin provocar conflictos ni litigios”, declaró Hamby. “Tenemos la esperanza de que el diálogo constructivo y el entendimiento mutuo entre los estados de la cuenca y Estados Unidos de cara al futuro solo pueden redundar en beneficio del sistema del río Colorado y de todos los que dependen de él”.

Trabajando juntos

Los seis estados pidieron a las agencias federales que examinaran su propuesta alternativa como parte de la revisión en curso por parte del gobierno de las directrices actuales de mitigación de la sequía, mientras trabaja en la adopción de medidas significativamente más agresivas para restringir el uso del agua a lo largo del río, que ha visto caer en picada sus reservas de agua en medio de dos décadas de sequía y sobreexplotación crónica.

Pero los estados dejan claro en la carta y en un anuncio que la acompaña que la propuesta no es un acuerdo formal entre los estados en este momento. Las negociaciones, dice la carta, “aún no han concluido, y en muchos casos aún no han comenzado”.

“Reconocemos que, en los últimos más de veinte años, simplemente ha entrado mucha menos agua en el sistema del río Colorado que la que sale de él, y que efectivamente nos hemos quedado sin almacenamiento que agotar”, dice la carta de los estados. “En consecuencia, seguiremos trabajando juntos y con el gobierno federal, los usuarios del agua, las tribus de la cuenca, las organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas del río Colorado para llegar a un consenso sobre la mejor manera de compartir la carga de proteger el sistema del que todos obtenemos tantos beneficios”.

El plazo vence el martes

La carta llega justo un día antes de una especie de plazo establecido por el gobierno federal como parte del llamado a la acción de la oficina a los estados para que encuentren formas de reducir el uso del agua del río Colorado hasta en un 30 por ciento a partir de este año.

En junio, Camille Touton, comisionada de Reclamación, dijo a los estados que tenían que encontrar la forma de reducir el uso de agua en el río entre dos y cuatro millones de acres-pies para evitar que el Lago Mead y el Lago Powell descendieran a niveles que pondrían en peligro la generación de energía hidroeléctrica y la capacidad de suministro de agua a lo largo de un río que abastece a 40 millones de personas en todo el Oeste, incluido aproximadamente el 90 por ciento del agua del sur de Nevada.

Las negociaciones entre los estados se han vuelto tensas en ocasiones, con acusaciones de especulación por la sequía y de entidades que se negaban a negociar de buena fe.

Después de que los estados no llegaran a un plan antes del otoño pasado, la Oficina de Recuperación inició en noviembre el proceso de revisión de las directrices de gestión del Lago Mead y el Lago Powell para los años hídricos 2023 y 2024, con el fin de evitar que los lagos se hundieran aún más. En las reuniones de seguimiento de ese proceso, los funcionarios de Recuperación expusieron tres vías que la agencia pretende examinar de cara al futuro, una de las cuales era un plan elaborado por los estados de la cuenca del río Colorado.

Para que ese plan estatal se analice junto con las alternativas de la agencia, esta dijo que tendría que acordarse antes de finales de enero. La agencia espera publicar un borrador de ese estudio esta primavera, y tomar una decisión final sobre cómo aplicar esas reducciones en toda la cuenca en torno a agosto.

Detalles de la propuesta

La propuesta alternativa esbozada en la carta de los estados detalla recortes que casi alcanzarían la cifra inferior de dos millones de acres-pies que los funcionarios federales han dicho que se necesita, al tiempo que acelerarían los recortes acordados en anteriores medidas contra la sequía para que se desencadenen en cotas más altas.

Prácticamente todos los recortes obligatorios esbozados recaerían en los estados de la cuenca baja: Nevada, Arizona y California. No hay recortes obligatorios en los estados de la cuenca alta -Wyoming, Utah, Nuevo México y Colorado-, lo que supone un cambio notable respecto a la propuesta inicial que la Autoridad del Agua del Sur de Nevada presentó al gobierno federal en diciembre y que constituyó la base de las negociaciones de las últimas semanas.

Concretamente, la propuesta llama a contabilizar más de 1.5 millones de acres-pies de agua que se pierden anualmente por evaporación y otras pérdidas del sistema, un concepto que propuso la Autoridad del Agua del Sur de Nevada el año pasado y que ha obtenido el apoyo de varios otros estados de la cuenca. La contabilización de esa pérdida de agua operaría efectivamente como un recorte de las asignaciones de agua, y más de la mitad procedería de la asignación de California.

También se piden otros 250 mil acres-pies en recortes combinados para Nevada, Arizona y California cuando la elevación del Lago Mead esté por debajo de 1,030 pies, y otros 200 mil acres-pies en reducciones combinadas en esos estados cuando el embalse esté por debajo de 1,020 pies.

En los próximos meses se determinará si los recortes detallados en la propuesta serán suficientes para salvaguardar el sistema fluvial y satisfacer la petición del gobierno federal.

Más recortes para Nevada

Nevada recibe anualmente 300 mil acres-pies de agua del río Colorado, cantidad que se ha reducido a 275 mil en las actuales condiciones de escasez provocadas por el descenso del nivel del Lago Mead. En la carta se indican recortes adicionales de 18 mil acres-pies para Nevada.

A nivel local, el sur de Nevada ha aplicado con éxito diversas medidas de ahorro de agua desde que empezó la sequía y ha reducido el agua consumida en casi 100 mil acres-pies anuales, al tiempo que se han incorporado unos 750 mil nuevos residentes en las dos últimas décadas.

“Los esfuerzos de conservación del agua realizados por Nevada en las últimas décadas han puesto a nuestro estado en condiciones de soportar recortes adicionales razonables de las asignaciones del río Colorado sin poner en peligro el futuro económico de nuestro estado”, declaró el gobernador Joe Lombardo en un comunicado. “Tengo la esperanza de que este marco conduzca a un futuro próspero para todos los usuarios del río”.

Pero a otros les preocupa que los recortes propuestos en la carta, en caso de aplicarse, sigan sin ser suficientes para detener el declive del río, que se está secando, y de sus dos principales embalses.

Kyle Roerink, director ejecutivo de la Red del Agua de la Gran Cuenca, dijo que la falta de recortes obligatorios en la cuenca alta ejemplifica la dificultad de las negociaciones y significa la necesidad de un mayor debate público a través del proceso de revisión de la Oficina de Recuperación.

“Estamos muy lejos de que esto termine. Este plan, ahora mismo, no tiene en cuenta los próximos 50 a 100 años del río”, dijo Roerink. “Se trata de un esfuerzo provisional para pasar los próximos dos años. No es el principio del fin. Es solo el final del principio”.