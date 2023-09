Caesars informó que fueron ‘copiados’ números de licencias de conducir y de Seguridad Social

septiembre 14, 2023 - 11:59 am

Caesars Palace (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los números de licencia de conducir y Seguro Social “de un número significativo de miembros” del programa Caesars Rewards fueron copiados por un “actor no autorizado”, dijo Caesars Entertainment en un reporte a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) publicado el jueves.

“Todavía estamos investigando el alcance de cualquier información personal o sensible adicional contenida en los archivos adquiridos por el actor no autorizado”, dijo Caesars en el reporte. “No tenemos pruebas hasta la fecha de que el actor no autorizado haya adquirido contraseñas/PIN de miembros, información de cuentas bancarias o información de tarjetas de pago (PCI)”.

La compañía dijo que su investigación comenzó el 7 de septiembre.

El miércoles, Bloomberg reportó que Caesars pagó millones de dólares en rescate después de ser ciberatacado por un grupo conocido como Scattered Spider o UNC 3944. El reporte decía que Caesars publicaría pronto un reporte regulatorio sobre el incidente.

La presentación del jueves no confirmó el reporte, pero sí mencionó los costos asociados con el ataque.

“Hemos incurrido, y podemos seguir incurriendo, en ciertos gastos relacionados con este ataque, incluidos los gastos para responder, remediar e investigar este asunto”, dijo la compañía en la presentación. “El alcance total de los costos y los impactos relacionados de este incidente, incluido el grado en que estos costos serán compensados por nuestro seguro de ciberseguridad o posibles reclamaciones de indemnización contra terceros, no se ha determinado”.

Caesars dijo que tomó medidas para “asegurar que los datos robados sean borrados por el actor no autorizado”, pero no podía garantizar el resultado y continuará monitoreando la web en busca de datos filtrados. Está ofreciendo servicios de monitorización del crédito y de protección frente al robo de identidad a todos los miembros del programa de fidelización. Para contratar estos servicios, los miembros pueden llamar al (888) 652-1580 de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., hora del este, de lunes a viernes excepto festivos.