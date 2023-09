Caen los precios de las habitaciones de hotel para el fin de semana del Grand Prix

El piloto George Russell hace donas frente al Bellagio mientras corre por el Strip durante el Fan Fest del Grand Prix de Las Vegas de Fórmula Uno el sábado 5 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los precios de las habitaciones de hotel para el fin de semana del Grand Prix de Las Vegas han caído casi un 60 por ciento en algunos casos desde que se publicaron por primera vez el pasado otoño. Pero un experto del sector afirma que eso no significa necesariamente que el interés por el evento no esté cumpliendo las expectativas.

Cuando en noviembre de 2022 algunos resorts de Las Vegas abrieron su calendario de reservaciones para el fin de semana de la carrera, los precios eran los más altos de la historia de la ciudad. Aunque siguen siendo más altos de lo normal, hubo un importante descenso.

Según el doctor Mehmet Erdem, profesor de operaciones hoteleras y tecnología de la Escuela de Hostelería William F. Harrah de la UNLV, cuando ocurre un descenso en el ritmo de reservaciones, los sistemas de gestión de ingresos sugieren automáticamente la reducción de las tarifas de las habitaciones. Aunque todo el proceso se basa en datos y funciona casi en piloto automático, los gestores de ingresos intervienen en última instancia en la reducción de las tarifas.

El proceso de toma de decisiones sobre el precio de las habitaciones de hotel para un acontecimiento que debuta es un poco más complicado que el de un acontecimiento con historia, como el Año Nuevo o el National Finals Rodeo, explica Erdem.

“No es infrecuente ser demasiado optimista sobre las tarifas de habitaciones óptimas para estos eventos que se celebran por primera vez, sobre todo cuando los datos comparativos de análisis predictivo son limitados”, dijo Erdem.

Una comparación de los precios de las habitaciones (impuestos y tasas incluidos) rastreados por Las Vegas Review-Journal desde el lanzamiento el 2 de noviembre de 2022 hasta el jueves, de una estancia de cuatro días (del 16 al 19 de noviembre) en cuatro propiedades de Caesars Entertainment muestra una gran diferencia de precio.

The Linq: 2 de noviembre de 2022: 2,694.87 dólares. Jueves: 1,395.54 dólares. Una disminución de precios del 48 por ciento.

Paris Las Vegas: 2 de noviembre de 2022: 3,497.60 dólares. Jueves: 1,837.66 dólares. Una bajada de precio del 47 por ciento.

Planet Hollywood: 2 de noviembre de 2022: 4,336.61 dólares. Jueves: 1,791.18 dólares. Un 59 por ciento menos.

Caesars Palace: 2 de noviembre de 2022: 5,323.02 dólares. Jueves: 3,383.71 dólares, un 36 por ciento menos.

Combinadas, las cuatro propiedades vieron un promedio de disminución de precios del 48 por ciento.

El Grand Prix inaugural de Las Vegas tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre y se prevé que atraiga a 105 mil fans, con varias tribunas para fans y espacios de hospitalidad controlados por la F1 que se construirán en varios puntos del circuito de 3.8 millas. El trazado abarca partes de Las Vegas Boulevard, Koval Lane y las avenidas Sands y Harmon.

Las entradas para la carrera aún no están agotadas, pero un vistazo a las zonas para espectadores a la venta en el sitio web de Ticketmaster muestra que no quedan muchas entradas en las gradas disponibles. También se observa que aún quedan entradas disponibles en las zonas de hospitalidad y suites, que tienen un precio más elevado, pero que no permiten ver la disponibilidad asiento por asiento como las zonas de gradas.

Los responsables del Grand Prix de Las Vegas afirman que, a pesar de la reducción del precio de las habitaciones, la demanda de entradas ha sido y sigue siendo fuerte.

“El Grand Prix de Las Vegas está animado por la emoción y la expectativa que todos compartimos a medida que nos acercamos a noviembre”, declaró un portavoz del Grand Prix de Las Vegas. “Anticipamos un lleno total y estamos entusiasmados por presentar uno de los acontecimientos deportivos más emocionantes del mundo a los fans de la Fórmula Uno y más”.

Las autoridades turísticas, gubernamentales y de la carrera han pronosticado que el fin de semana tendrá un impacto económico de más de mil millones de dólares. A pesar de la caída del precio de las habitaciones, Erdem dijo que eso no significa que no vaya a producirse.

“Será prematuro declarar que el impacto económico previsto (es decir, que será mucho mayor que el del Super Bowl) no se producirá debido a la caída del precio de las habitaciones”, afirmó Erdem.

El dato clave al que hay que prestar atención después de la carrera es el gasto total por huésped, o los ingresos totales por habitación disponible.

Scott DeAngelo, director de marketing de Allegiant Air, con sede en Las Vegas, declaró el miércoles al Review-Journal que están observando una fuerte demanda para el fin de semana de la Fórmula Uno en Las Vegas.

“Recordemos que los ingresos del juego en Las Vegas baten récord tras récord cada trimestre”, dijo Erdem. “Pero esta racha de récords no se refleja necesariamente en el índice promedio diario de los hoteles. Una persona puede gastar 200 dólares por noche de hotel, pero gastar cuatro veces más al día si tenemos en cuenta el dinero del juego, las comidas, las bebidas y el entretenimiento”.