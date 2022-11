Botas vaqueras de 400 pies y duelos de San Francisco: El Strip que pudo haber sido

Ilustraciones de Wes Rand Las Vegas Review-Journal

“¿Buscas ese hotel con el puerto deportivo y todos los yates? Lo que tienes que hacer es girar a la izquierda en esa máquina tragamonedas de 200 pies, pasar el puente Golden Gate, pasar el otro puente Golden Gate -no me hagas hablar de esos dos- y luego está al otro lado de las botas vaqueras de 400 pies de altura. Si llegas al hotel con forma de Titanic, te fuiste demasiado lejos”.

En algún lugar del multiverso, hay un Strip en el que estos resorts, algunas de las ideas más descabelladas que se han propuesto para Las Vegas, no se vieron frustradas por las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre, la Gran Recesión o el simple sentido común.

Nuestro horizonte ya es ridículo, en el mejor sentido posible, con su pirámide, la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad. Pero podría haber sido realmente descabellado si estos resorts, todos ellos anunciados con bombo y platillo, se hubieran construido realmente.

¿Una torre de hotel tan alta como Rio, pero con forma de bota vaquera? ¿Situada al lado de otra idéntica? Habría sido casi tan antiestético como los duelos de falsos resorts de San Francisco prácticamente al otro lado de Las Vegas Boulevard. Además, ¿habrían chocado esas botas con el hotel con forma de guitarra que Hard Rock International quiere construir en lo que actualmente es The Mirage? Suponiendo que eso llegue a suceder, claro.

A continuación, daremos un vistazo a los resorts que nos hemos perdido a lo largo de las décadas, así como algunas balas que hemos esquivado por el camino:

TITANIC

En 1999, dos años después de que Kate y Leo desataran la fiebre del Titanic en el mundo, la leyenda del juego, Bob Stupak, anunció que construiría una recreación de 280 pies de altura del condenado transatlántico -más de 100 pies más alto que el original- en Las Vegas Boulevard, justo al sur de Charleston, en el sitio de su hotel Thunderbird. (No el Thunderbird original que debutó en 1948, sino el segundo, que abrió en la década de 1960 como Motel Lotus).

Stupak, el cerebro promocional del Vegas World y el Stratosphere, hizo todo lo posible.

Escribió una canción sobre el Titanic: “En un momento congelado y sellado en el tiempo, el destino cambió lo que debía ser y nos envió a nuestro último crucero, a un crucero hacia el infinito”. – para la conferencia de prensa inicial, hizo que Robert Goulet la grabara y encargó un video musical a la leyenda local del grindhouse Ray Dennis Steckler, que dirigió clásicos como “The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies”.

Tómate un momento para asimilarlo.

Stupak también compró unas acciones por valor de 100,000 dólares de RMS Titanic Inc, la empresa propietaria de los derechos de salvamento del verdadero Titanic, con la esperanza de llevar artefactos al hotel.

Además de los 1,200 camarotes, 800 de los cuales se venderían en régimen de multipropiedad, el proyecto, de entre 300 y 400 millones de dólares, contaría con un estacionamiento inspirado en el puerto de origen del Titanic, Southampton, Inglaterra, así como con un complejo comercial con forma de iceberg.

A los vecinos no les hizo ninguna gracia.

“Un dueño de una vivienda cercana dijo que el proyecto tenía un cierto impacto visual. Otros estaban preocupados por la “chusma” que atraería. Y también la idea de un monumento divertido a una catástrofe que costó más de 1,500 vidas. Esta última es una de las razones por las que no hay un Hindenburg Las Vegas flotando sobre el Strip.

Stupak dijo que consideraría la posibilidad de trasladar su Titanic del lado este de Las Vegas Boulevard al lado oeste, si eso ayudara. Incluso se ofreció a comprar las casas de los vecinos preocupados a precio especial.

Al final, el Titanic de Stupak fue hundido por el Concejo de la Ciudad de Las Vegas.

CIUDAD JUNTO A LA BAHÍA

The New Frontier abrió sus puertas en 1942 y fue el sitio donde debutó Elvis Presley en Las Vegas y el hogar de Siegfried & Roy durante siete años antes de que desaparecieran, para luego reaparecer en The Mirage.

Sin embargo, cuando Phil Ruffin lo adquirió en febrero de 1998, el local ya estaba envejecido. Estaba listo para algo nuevo en enero de 2000, cuando anunció que el casino, ubicado entre el Fashion Show Mall y lo que ahora es Resorts World, daría paso a City By the Bay.

El megaresort de mil millones de dólares con temática de San Francisco y 2,500 habitaciones habría contado con recreaciones del puente Golden Gate, Chinatown, Lombard Street, la Coit Tower y Fisherman’s Wharf – “Vamos a duplicar el muelle hasta los barcos en el agua”, dijo Ruffin en su momento- junto con un restaurante de Alcatraz y una bodega del valle de Napa.

El inversionista inmobiliario Luke Brugnara tenía un plan similar, concebido meses antes del anuncio de Ruffin, para un casino inspirado en su ciudad natal, San Francisco. Estaba destinado a la esquina noreste de Las Vegas Boulevard y Convention Center Drive, donde ahora hay un Walgreens y un Ross Dress for Less.

Sorprendentemente, Brugnara no se echó para atrás, a pesar de que las propiedades con temática de San Francisco habrían estado a un cuarto de milla de distancia la una de la otra.

A pesar de haber divulgado poco de sus planes -el hotel habría tenido entre dos mil y tres mil habitaciones, y el proyecto habría costado entre 600 y 700 millones de dólares-, Brugnara dijo que iba a seguir adelante con su resort, independientemente de lo que hiciera Ruffin.

“Voy a hacer el casino”, nos dijo Brugnara en su momento, “y todo lo que digo que va a suceder, sucede”.

(No sucedió).

MONTREUX

Cuando llegó 2006, The New Frontier seguía abierta y Ruffin tenía otro plan: Montreux.

El resort, de 2,750 habitaciones y valorado en dos mil millones de dólares, tendría una temática suiza acorde con su nombre: la ciudad cercana a Lake Geneva que albergaba el famoso festival de jazz.

Los planes mostraban un centro meditativo y muchas compras de alto nivel. Ruffin incluso esperaba llevar una rama del festival de jazz a su hotel.

Sin embargo, las palabras “suizo” y “jazz” no emocionaron a Wall Street, por lo que Ruffin, que luego compraría Treasure Island y Circus Circus, lo vendió el año siguiente.

PLAZA LAS VEGAS

En 2007, El Ad Properties desembolsó más de 1,200 millones de dólares -en comparación con los 167 millones que Ruffin pagó nueve años antes- por The New Frontier y sus 36 acres.

El grupo de inversión inmobiliaria de propiedad israelí había comprado recientemente el emblemático Hotel Plaza de Nueva York y quería construir una versión del mismo en el Strip.

The Plaza Las Vegas habría tenido 4,100 habitaciones de hotel y 2,600 condominios repartidos en siete torres de gran altura, con un costo de entre cinco mil y ocho mil millones de dólares.

El Ad acudió a los tribunales con los dueños del Plaza del centro de la ciudad y ganó los derechos para usar el nombre Plaza Las Vegas, pero los planes acabaron estancados, después de que la empresa implosionara la Nueva Frontera.

El sitio sigue vacío hasta el día de hoy.

COUNTRYLAND USA

El Thunderbird original, no el que podría haber sido el Titanic de Stupak, abrió sus puertas en 1948 como el cuarto resort del Strip, luego de El Rancho, Last Frontier y Flamingo.

Thunderbird acogió el primer espectáculo de Broadway de la ciudad en 1961 con el musical de Rodgers y Hammerstein “Flower Drum Song”, y en un momento dado, su piscina era la más grande de Nevada.

Tras un confuso cambio de marca como El Rancho, el hotel cerró en 1992.

Al año siguiente, Las Vegas Entertainment Network Inc., una empresa creada para hacer y distribuir programas de televisión sobre la ciudad, anunció que iba a comprar la propiedad cerrada. El plan era renovarlo y reabrirlo como Countryland USA.

Sin embargo, aquí es donde las cosas se vuelven un poco imprecisas.

Hemos reportado en numerosas ocasiones que el nuevo resort contaría con un “par de torres de hotel con forma de botas vaqueras”, sin más detalles. En octubre de 1993, Chicago Tribune escribió que tendría “dos torres de 20 pisos que se asemejarán a un gigantesco par de botas de estilo del oeste”. Doce meses después, Bloomberg dijo que tendría “forma de dos botas vaqueras de 40 pisos”.

En 1995, el proyecto, con problemas financieros, había atraído al inversionista texano John Bryan, cuyas escapadas con Sarah Ferguson, la duquesa de York, habían salpicado recientemente a los tabloides británicos, acciones que se convirtieron en un punto menor de la trama en la actual quinta temporada de “The Crown”.

Dos años más tarde, después de que fracasara otro proyecto de casino en el sitio de El Rancho, se volvió a proponer brevemente Countryland USA, esta vez reducido a un simple cartel de 35 pisos con forma de botas vaqueras.

STARSHIP ORION

Entre los proyectos fallidos de Countryland USA, International Thoroughbred Breeders Inc. se lanzó al ruedo en 1996 con planes para Starship Orion, un proyecto de mil millones de dólares con temática espacial y 2,400 habitaciones de hotel.

“La pieza central del proyecto”, escribimos entonces, “será una ‘nave espacial de clase constelación’”, de 750 pies de diámetro, con “mil cabinas de pasajeros de primera clase”.

A partir de ahí, se ramificarían siete casinos de propiedad y operación independiente, conocidos como “los siete mundos de Orión”.

Todo ello iba a ser diseñado por la empresa responsable de National Air & Space Museum.

Además, había planes para algo llamado “circo alienígena”.

LLAMADA DE LONDRES

Si podemos tener dos San Francisco, ¿por qué no dos Londres?

En el año 2000, El Rancho seguía de alguna manera de pie. Turnberry Associates lo compró y lo derribó ese mismo año, al parecer porque la empresa no quería que los residentes de sus torres Turnberry en construcción vieran la ruina.

Al año siguiente, Turnberry propuso un gigantesco edificio de 44 pisos y 2,050 habitaciones con temática londinense que habría llenado el sitio con recreaciones del Big Ben, Tower of London, Tower Bridge y el Palacio de Buckingham, con un cambio de guardia.

También en 2001, World Port Resorts porpuso un casino de 77 acres con temática londinense al otro lado de Las Vegas Boulevard, desde Mandalay Bay, que habría tenido su propio Tower Bridge y una versión del Royal Albert Hall.

Más de dos décadas después, el sitio de El Rancho está en proceso de convertirse en el Fontainebleau, mientras que el otro sitio sigue sin desarrollarse.

PALACE OF THE SEA

Wet ‘n Wild fue el lugar al que se acudía cada verano durante dos décadas, desde 1984 hasta que el terreno que había debajo, entre Sahara y lo que pronto será Fontainebleau, se volvió demasiado valioso.

Fue entonces cuando, en 2004, Paul Lowden y su empresa Archon Corp. presentaron los planos de Palace of the Sea en ese sitio, meses antes de que el parque acuático abriera la que sería su última temporada.

Palace of the Sea, con un tema impreciso de “vida marinera”, habría tenido 3,002 habitaciones y un casino que se parecía a Sydney Opera House.

Sin embargo, lo que realmente establecía la propuesta era el plan de un puerto deportivo con un muelle y yates que servirían de suites de alto nivel.

CROWN LAS VEGAS

Con sus 1,149 pies, el Strat es fácilmente el edificio más alto de la ciudad.

En 2006, los urbanizadores de Crown Las Vegas vieron esa cifra y se rieron. La Administración Federal de Aviación (FAA), sin embargo, no lo hizo.

El resort de cinco mil habitaciones y cinco mil millones de dólares habría tenido una altura de 1,888 pies, lo que equivale a colocar el Strat encima de Fontainebleau. Sin embargo, FAA dijo que la altura en ese lugar, el antiguo sitio de Wet ‘n Wild tras el fracaso del Palace of the Sea, supondría un peligro para el tránsito aéreo.

El urbanizador Christopher Milam, abogó por una versión diferente del Crown, que habría sido de 1,150 pies, es decir, 12 pulgadas más alto que lo que se conocía entonces como Stratosphere.

A diferencia de muchas de estas propuestas, que simplemente se marchitaron, Crown Las Vegas fue declarado muerto en 2008. El exjugador de básquetbol de la UNLV Jackie Robinson, ha estado persiguiendo un proyecto de hotel y arena en ese sitio desde diciembre de 2013.

LA MÁQUINA TRAGAMONEDAS MÁS GRANDE DEL MUNDO

Norm Jansen era un poco soñador.

En varias ocasiones, fue dueño de Pioneer Club del centro de la ciudad, de los terrenos bajo Harrah’s Las Vegas y de parte del California.

En 1989, Jansen propuso lo que habría sido su obra maestra: una máquina tragamonedas de 21 pisos con un brazo móvil de 90 pies y carretes de seis pisos de altura que sería construida por una empresa que fabricaba ruedas de la fortuna.

Era algo escandaloso, pero claramente de Las Vegas.

La creación, bautizada como La Máquina Tragamonedas más grande del mundo, se habría colocado frente a su Slot Joynt, que se estaba integrando en un Holiday Inn para formar el casino temático de Coney Island conocido como Boardwalk.

La máquina tragamonedas gigante fue rápidamente rechazada por la Comisión del Condado Clark. Aun así, Jansen mantenía la esperanza.

“No está oficialmente muerto. Pero yo diría que está muriendo, que probablemente no lo veré en mi vida”, nos dijo Jansen en el verano de 1995. “Pero no dejaré de desearlo porque es un sueño, y hay que seguir soñando. De eso está hecha esta ciudad”.

Jansen murió 18 meses después. Boardwalk, con su característica montaña rusa de madera y su fachada con cara de payaso, fue demolido en 2006 para dar paso a lo que ahora es Waldorf Astoria en CityCenter.

MOON

Moon

El mayor de estos proyectos, según casi todos los parámetros, era tan exagerado, tan improbable que existiera en el mundo real, que muchos habitantes vieron a través de él como si fuera una pantalla.

Moon, de cinco mil millones de dólares, fue traída a la ciudad en 2002 por Michael Henderson, un canadiense que cofundó la empresa que se convertiría en Lasik Vision, pero que nunca había trabajado en el negocio de los casinos.

Armado con una maqueta de un millón de dólares y una película de 20 minutos, así como con una cantidad aparentemente inagotable de descaro, Henderson expuso sus ideas para un resort de temática lunar que superaría todo lo que esta ciudad había visto, o ha visto desde entonces.

Según Henderson, Moon:

– Cubriría 250 acres en un terreno no especificado. Eso es más del doble del tamaño de CityCenter.

– Tendría 10 mil habitaciones. El resoret Venetian/Palazzo un poco más de siete mil y es uno de los hoteles más grandes del mundo.

– Incluiría “miles de tiendas”. The Forum Shops at Caesars tiene aproximadamente 160 tiendas y restaurantes.

– Contaría con una sala de conciertos para 60 mil espectadores. Eso es casi exactamente el doble del tamaño de las salas de conciertos que hay actualmente en Caesars Palace, Cosmopolitan de Las Vegas, Palms, Park MGM, Planet Hollywood Resort, Resorts World y Virgin Hotels Las Vegas, juntos.

Los expertos locales en juegos de azar nos criticaron incluso por cubrir el anuncio, desde nuestro artículo sobre el mismo.

Bill Thompson, de UNLV, nos dijo entonces que Henderson no era el único que se mostraba ingenuo ante las perspectivas de Moon. “Mírate a ti y a los demás reporteros que escriben sobre este tipo y su idea. ¿Quién es ingenuo? Está consiguiendo publicidad para algo que no va a pasar”.

Incluso el titular de la nota llamaba al proyecto “locura total”.