¿Batirá el Death Valley el récord mundial de calor? Depende de a quién preguntes

Cuando en el Death Valley National Park hace un calor que bate récords, la guardaparques Abby Wines no pierde de vista a Darth Vader.

Normalmente no entiende lo que dice cuando se queda en los estacionamientos hablando con los transeúntes. Pero el fan de “Star Wars” es uno de los muchos que hacen el viaje al lugar más caluroso del mundo en verano, y las crueles y mortales temperaturas son más intensas cada año.

Según Wines, a medida que cambia el clima, la gente de todo el mundo mira al Death Valley como una ventana al futuro.

“Somos una especie de vanguardia”, declaró esta semana al Las Vegas Review-Journal. “El presagio de lo que podrían llegar a ser las zonas circundantes del desierto”.

Los meteorólogos dicen que un nuevo récord de la temperatura más alta jamás registrada en la Tierra puede convertirse en una realidad de un mundo que se calienta, posiblemente tan pronto como este fin de semana. En lo que no hay acuerdo, sin embargo, es en cuál es realmente ese récord.

Se pone en duda un récord oficial

Christopher Burt, el veterano historiador del Weather Channel con sede en California, ha declarado unilateralmente que el actual récord establecido en julio de 1913 - 134 °F - es meteorológicamente imposible y probablemente basado en una lectura errónea.

“La única explicación serían los láseres espaciales”, dijo Burt al Review-Journal.

Lo que le parece más fiable como récord es la cifra de 130° registrada en 2020 y 2021, dijo.

Aun así, 134° es lo que el Servicio Meteorológico Nacional usa como referencia para el extremo del valle de Death Valley.

A pesar de un mapa popular en la red social X que sugiere lo contrario, los pronósticos actuales dan al Death Valley solo un 25 por ciento de posibilidades de alcanzar los 130° el lunes o el martes, dijo el meteorólogo del servicio meteorológico Brian Planz.

Es probable que se mantenga más cerca de 128° el domingo y 126° el lunes, dijo Planz.

Para Burt, las temperaturas más cálidas y más frías del mundo muestran anormalidad, dijo. Es posible que otros lugares del mundo superen al Death Valley, añadió Burt, a medida que avance el cambio climático.

“Los científicos del clima dan importancia a estos extremos porque apoyan las pruebas sobre el calentamiento global”, dijo Burt. “Otros extremos también van a aumentar proporcionalmente”.

Cómo mantenerse a salvo

El Servicio de Parques Nacionales no disuade a los visitantes de disfrutar del Death Valley en verano, pero hay directrices claras para garantizar la seguridad, dijo Wines. Y eso no cambia si hace 120° o más de 130°.

Enormes carteles, traducidos a ocho idiomas, advierten a los conductores del peligro del calor extremo cuando circulan por el parque, explica Wines. Es importante permanecer en carreteras pavimentadas, por si los autos de los visitantes se averían.

A partir de las 10 a.m., los visitantes no deben practicar senderismo a baja altitud, sobre todo porque los helicópteros de rescate no pueden operar con algunas temperaturas extremas, explicó Wines. Los carteles con una gran X sobre un helicóptero suelen transmitir este mensaje.

El calor es tan intenso en el punto álgido del día que los guardaparques no recomiendan que los conductores salgan de sus autos con aire acondicionado durante más de cinco minutos seguidos, dijo Wines.

“Aquí, en el Death Valley, nuestro principal mensaje es que la gente se exponga lo menos posible al calor”, afirma el guardaparques. “Eso es lo más importante”.