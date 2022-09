Bally’s Corp. oficialmente el dueño de Tropicana

septiembre 28, 2022 - 9:19 am

El hotel-casino Tropicana el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

¡Tropicana Las Vegas está oficialmente bajo un nuevo dueño!

Bally’s Corp. anunció el martes que había completado la adquisición del hotel-casino del Strip. Compró los “activos no terrestres” de Tropicana por 148 millones de dólares en efectivo al dueño Gaming and Leisure Properties Inc. y rentará a la misma empresa los terrenos ubicados debajo del complejo por 10.5 millones de dólares al año.

La semana pasada, la Comisión de Juegos de Nevada autorizó a Bally’s a cerrar la compra de Tropicana.

La propiedad de 35 acres cuenta con 1,470 habitaciones, 50 mil pies cuadrados de espacio de casino, un teatro de 1,200 asientos y 100 mil pies cuadrados de espacio para convenciones y reuniones.

Bally’s, con sede en Rhode Island, anunció la adquisición en abril de 2021, diciendo que el acuerdo estaba valorado en unos 308 millones de dólares.

En enero, el presidente de Bally’s, Soohyung Kim, dijo al Review-Journal que el operador de casinos “casi con toda seguridad” trataría de cambiar el nombre del establecimiento por el de Bally’s y probablemente trataría de reconstruirlo.

“Estamos abiertos a todo”, dijo entonces Kim, añadiendo que demoler el hotel-casino y construir algo desde cero podría ser una forma de “maximizar el valor”.

Una posibilidad: Al parecer, los Oakland Athletics de las Grandes Ligas han estudiado el Tropicana como posible sitio para un nuevo estadio de béisbol en Las Vegas.

“Se ha difundido ampliamente que los A’s están estudiando este sitio”, dijo el presidente y director ejecutivo de Gaming and Leisure, Peter Carlino, a los analistas durante una declaración de ingresos esta primavera, y añadió que el equipo de béisbol también ha considerado otras propiedades.

Sin embargo, los A’s tienen “un interés muy, muy fuerte en nuestro sitio si la transacción puede ser ventajosa para ellos”, dijo entonces Carlino.