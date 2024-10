Avión de Frontier se incendia al aterrizar en Harry Reid; no hubo heridos

Llamas y humo fueron vistos saliendo de la parte inferior de un avión de Frontier Airlines que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Harry Reid el sábado por la tarde.

No se reportaron heridos y los 190 pasajeros y siete miembros de la tripulación fueron transportados de manera segura a la terminal, dijo la portavoz del aeropuerto, Amanda Mazzagatti.

El Vuelo 1326 de Frontier, que llegaba procedente de San Diego, aterrizó a las 3:15 p.m. en el aeropuerto, según Mazzagatti.

Los pilotos del avión “detectaron humo y declararon una emergencia”, dijo un portavoz de Frontier Airlines en un comunicado. “La aeronave aterrizó de manera segura y todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados a través de escaleras aéreas”.

Frontier flight 1326 from KSAN-KLAS just caught fire on landing at KLAS.

I caught it on video as it landed pic.twitter.com/KGt1Asx3rv

— Tyler (@TylerHerrick) October 5, 2024