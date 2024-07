Automovilistas de LV deben prepararse para el ‘Pave-A-Thon’ cerca de Strip

Cierres direccionales completos de un tramo de 6 millas de la Interestatal 15 están previstos para fines de semana consecutivos a partir de finales de este mes cerca del corredor de resort para una operación de repavimentación llamada “Pave-A-Thon”.

El maratón de obras de repavimentación tendrá lugar en la I-15 entre las carreteras de Flamingo y Warm Springs, con el cierre de los carriles en dirección norte entre el 26 y el 29 de julio, y el cierre de los carriles en dirección sur el fin de semana siguiente, del 2 al 5 de agosto, según anunció el lunes el Departamento de Transportes de Nevada (NDOT).

Las operaciones de repavimentación hacia el norte a lo largo del tramo de la I-15 se producirán entre las 9 p.m. 26 de julio y las 5 a.m. 29 de julio. La parte de la I-15 hacia el norte entre Russell y Flamingo carreteras se volverá a abrir a las 5 a.m. 28 de julio, con el tramo entre Russell y Warm Springs previsto que se vuelva a abrir a las 5 a.m. 29 de julio, según NDOT.

Durante el fin de semana siguiente, las operaciones de repavimentación hacia el sur a lo largo del tramo se producirán entre 9 p.m. del 2 de agosto y 9 p.m. del 5 de agosto. Ese cierre incluye I-15 hacia el sur entre Flamingo y Warm Springs para la totalidad de la repavimentación.

Aunque no está directamente relacionado con el proyecto de la intersección I-15/Tropicana en curso, la repavimentación interestatal se incluyó en el contrato del proyecto debido a las mejoras necesarias a lo largo del tramo y la disponibilidad de los equipos que ya están presentes.

Múltiples señales de sobrecarga y dos señales de gestión activa del tránsito también se añadirán al norte del enlace Tropicana como parte de este trabajo.