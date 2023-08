Autolavados recaudan dinero para el funeral de un niño que murió en una ciclovía

Christian Padilla lava un auto para recaudar dinero para la familia de Ángel Naranjo, quien murió de una lesión grave en el cuello mientras conducía una mini bicicleta en el Las Vegas Wash Trail de un cable que se colocó a través del camino, en un estacionado cerca de Rainbow Boulevard y Spring Mountain Road en Las Vegas, el domingo 6 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Gilbert Gamino limpia un auto en un lavado de autos para recaudar fondos para la familia de Ángel Naranjo, quien murió de una grave lesión en el cuello mientras conducía una minimoto en Las Vegas Wash Trail por un cable que fue colocado a través del camino, en un estacionado cerca de Rainbow Boulevard y Spring Mountain Road en Las Vegas, el domingo 6 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Steven Nava, a la izquierda, y Christian Padilla, a la derecha, lavan un auto para recaudar dinero para la familia de Ángel Naranjo, que murió de una lesión grave en el cuello mientras conducía una minimoto en Las Vegas Wash Trail de un cable que se colocó a través del camino, en un estacionamiento cerca de Rainbow Boulevard y Spring Mountain Road en Las Vegas, domingo, 6 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Steven Nava, a la izquierda, y Christian Padilla, a la derecha, lavan un auto para recaudar dinero para la familia de Ángel Naranjo, que murió de una lesión grave en el cuello mientras conducía una minimoto en Las Vegas Wash Trail de un cable que se colocó a través del camino, en un estacionamiento cerca de Rainbow Boulevard y Spring Mountain Road en Las Vegas, domingo, 6 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Steven Nava lava un auto para recaudar fondos para la familia de Ángel Naranjo, quien murió de una grave lesión en el cuello mientras conducía una minimoto en Las Vegas Wash Trail de un cable que se colocó a través del camino, en un estacionamiento cerca de Rainbow Boulevard y Spring Mountain Road en Las Vegas, domingo, 6 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Christian Palomar lava un auto para recaudar dinero para la familia de Ángel Naranjo, quien murió de una grave lesión en el cuello mientras conducía una minimoto en Las Vegas Wash Trail de un cable que se colocó a través del camino, en un estacionado cerca de Rainbow Boulevard y Spring Mountain Road en Las Vegas, el domingo 6 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Miembros de la comunidad esperan a que un coche se detenga en un lavado de autos para recaudar dinero para la familia de Ángel Naranjo, que murió de una lesión grave en el cuello mientras conducía una minimoto en el Las Vegas Wash Trail de un cable que se colocó a través del camino, en un estacionado cerca de Rainbow Boulevard y Spring Mountain Road en Las Vegas, domingo, 6 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Es lo menos que podían hacer por Ángel Naranjo, el chico de 16 años cuya impactante muerte ha devastado a su comunidad de familiares y amigos y que ha sacudido a todo Las Vegas.

Después de una recaudación de fondos el sábado en la escuela de Naranjo en el lado este de Las Vegas, Equipo Academy, dos autolavados se llevaron a cabo el domingo – uno en la escuela por la mañana, otro justo al oeste de Chinatown por la tarde – como parte del esfuerzo para ayudar a la familia de Naranjo en su momento de necesidad.

“Es para la familia”, dijo Rosa García, decana de las familias de la Equipo Academy. “Todos los fondos van directamente a la familia para sus servicios funerarios, gastos y lo que haga falta”.

Naranjo, que habría empezado el décimo curso en la escuela esta semana, murió el 30 de julio cuando chocó contra un cable de acero mientras iba en su minimoto por una ciclovía en Las Vegas Wash, cerca de Pecos Road y East Lake Mead Boulevard. El cable estaba tendido sobre el carril para bicicletas.

La muerte de Naranjo está siendo investigada por el Departamento de Policía Metropolitana, así como por la oficina forense del Condado Clark. A partir del sábado, la policía dijo que no había nueva información disponible.

Se ofrece una recompensa de 50 mil dólares

Además de las recaudaciones de fondos del fin de semana, el dueño de un concesionario de autos de Las Vegas, Jim Marsh, dijo el viernes que ofrece una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a arrestar y condenar al responsable de la muerte del niño.

García dijo que el lavado de autos del domingo por la mañana en Equipo Academy atrajo un flujo “sin parar” de alrededor de un centenar de vehículos, con cerca de 50 personas voluntarias.

“Tenemos el corazón dolido por lo ocurrido”, dijo García. “Pero creo que sentimos ese calor y el amor en nuestros corazones porque todos nos estamos uniendo como un equipo”.

Al otro lado de la ciudad, en Rainbow Boulevard y Spring Mountain Road, se estaba llevando a cabo otro autolavado para recaudar dinero para la familia. Lo organizó Christian Padilla, de 30 años, un amigo de Naranjo de la comunidad de las minimotos, con la ayuda de varios de sus amigos.

“Sentimos que no se lo merecía”, dijo Padilla, explicando la motivación de hacer el autolavado. “Y solo para ayudar a la familia y hacerles saber que no somos solo cabezas huecas en minimotos”.

Steven Nava, 28 años, de Las Vegas, y Christian Palomar, 29 años, de North Las Vegas, copropietarios de Byond Details, un servicio móvil de autolavados que también ofrece servicios de lavado y limpieza a vapor, entre otros.

‘Tenía toda la vida por delante’

“Solo venimos a apoyar a Angel, que desgraciadamente falleció. Mi amigo Chris, me llamó y me preguntó si yo ayudaría a apoyar y yo no podía decir que no. Así que solo esperamos recaudar todo el dinero que podamos para Ángel y su familia”, dijo Nava.

“Tenía toda la vida por delante y se la arrebataron demasiado pronto”, dijo Palomar.

Padilla describió a Naranjo como un chico increíble que tenía una gran sonrisa y curiosidad por muchas cosas y solo le gustaba andar en motocicletas.

“Era solo un chico brillante que casualmente estaba allí en el momento equivocado”, dijo Padilla. “Y ahora queremos que se haga justicia por lo ocurrido”.

Uno de los primeros clientes del día fue Tom Parker, de 64 años, de Las Vegas, cuyo Chevy recibió un lavado. Parker dijo que no conocía personalmente a Naranjo ni a su familia, pero que vio la cobertura de la muerte de Naranjo en el Las Vegas Review-Journal y quiso ayudar. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, dijo.

“Creo que lo que le pasó a ese chico es absolutamente horrible”, dijo Parker. “La gente tenía que saber que alguien iba a resultar gravemente herido… Simplemente no puedo creerlo”.