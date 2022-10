A’s y Oakland no cumplen con el plazo del estadio; las pláticas siguen en Las Vegas

Los aficionados se sientan detrás de un cartel que dice "Stay in Oakland" durante la primera entrada de un partido de béisbol entre Oakland Athletics y Los Angeles Angels en Oakland, California, el martes 20 de julio de 2021. (AP Photo/Jeff Chiu)

El presidente de los Oakland Athletics, Dave Kaval. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Un plazo clave para mantener viva la esperanza de que las autoridades de Oakland y los Athletics lleguen a un acuerdo sobre un nuevo estadio en la Bay Area a finales de año llegó y se fue.

Eso podría ser una buena noticia para el sur de Nevada, ya que los A’s todavía están discutiendo los posibles sitios de un estadio en Las Vegas si el plan de Oakland falla y el equipo busca la reubicación.

El administrador de la ciudad de Oakland, Ed Reiskin, dijo el mes pasado que la ciudad y los A’s necesitaban finalizar un acuerdo de urbanización para un proyecto propuesto de 12 mil millones de dólares en Howard Terminal -incluyendo un parque de béisbol de mil millones de dólares frente al mar- antes de la semana pasada. Sin eso, dijo que una votación vinculante este año por el Concejo de la Ciudad de Oakland sería casi imposible.

Reiskin citó como motivo del plazo un calendario apretado de otras revisiones necesarias que habrían seguido entre este mes y principios de diciembre.

Ahora que el plazo de Reiskin pasó, parece que el proyecto continuará hasta 2023. El equipo tiene un contrato de arrendamiento para jugar en el antiguo RingCentral Coliseum hasta 2024 y se propuso el objetivo de tener un nuevo proyecto de estadio en marcha para entonces.

El portavoz de la ciudad de Oakland, Justin Berton, dijo que cuando se le pidió que comentara la situación, dijo: “Las negociaciones sobre el proyecto de construcción de un estadio se están llevando a cabo: “Las negociaciones sobre la propuesta de desarrollo están activas y son positivas”, pero no dijo si el incumplimiento del plazo significaba que la votación vinculante sobre el proyecto este año estaba en peligro.

El hecho de no llegar a un acuerdo este año es significativo, ya que la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, no podrá ejercer su cargo después de este año debido a los límites de su mandato y las elecciones de noviembre podrían traer otros cambios en el concejo de la ciudad. Eso significa que las negociaciones sobre el proyecto tendrían que empezar de nuevo con una nueva administración.

Tanto los A’s como el comisionado de la Major League Baseball (MLB), Rob Manfred, han señalado la urgencia de que el equipo resuelva sus futuros planes de estadio. Manfred dio el visto bueno a los A’s para explorar la reubicación en 2021 debido a la condición del Coliseum.

A finales de junio, el presidente de los A’s, Dave Kaval, dijo que si los esfuerzos del parque de béisbol en Oakland se retrasaban hasta 2023 eso podría “condenar nuestros esfuerzos en Oakland”.

Los A’s declinaron hacer comentarios el lunes sobre el incumplimiento del plazo y Manfred dijo que no tenía nada que decir sobre el asunto “ahora mismo”.

En Las Vegas, los A’s están en negociaciones sobre un par de sitios potenciales donde podrían reubicarse y construir un estadio de béisbol de mil millones de dólares si Oakland no lo consigue.

El equipo está en conversaciones con el magnate de los casinos Phil Ruffin sobre el terreno de 38 acres de Las Vegas Festival Grounds en el norte del Strip. Las dos partes se han reunido varias veces en Oakland y Las Vegas para discutir el potencial del sitio para un estadio de la MLB, según las fuentes.

El comisionado del Condado Clark, Tick Segerblom, calificó el mes pasado las conversaciones entre Ruffin y los A’s como de “muy alto nivel” y dijo que el proyecto de un estadio de béisbol es “viable” en el lugar.

También se están manteniendo conversaciones con Bally’s Corp, dueño del Tropicana. Bally’s finalizó la semana pasada la adquisición por 148 millones de dólares de los activos no terrestres del Tropicana a Gaming and Leisure Properties Inc. Bally’s rentará a Gaming and Leisure Properties los terrenos en los que se encuentra el hotel-casino por 10.5 millones de dólares anuales.

El presidente de Bally’s, Soohyung Kim, le declaró este año a Review-Journal que la empresa “casi con toda seguridad” trataría de reconstruir el terreno de 35 acres. Una de esas posibilidades es demoler Tropicana y construir un estadio de la MLB en el sur del Strip.