Armas, drogas, municiones: lo que se confisca en el aeropuerto de Las Vegas

Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, miércoles 11 de enero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

La policía de Las Vegas confisca unos 80 objetos al mes cuando intentan pasar por el Aeropuerto Internacional Harry Reid.

Armas, drogas, dinero falso y municiones son algunos de los objetos que se llevan los agentes del aeropuerto.

“No querrás encontrarte en una situación en la que tengas que deshacerte de un artículo prohibido”, afirma Joe Rajchel, portavoz de Harry Reid. “Planifica con antelación, busca y asegúrate de que sabes lo que se puede y lo que no se puede transportar, y eso ahorrará mucho tiempo cuando la gente viaje”.

Una lista, y una función de búsqueda para lo que está y no está permitido en el aeropuerto, se puede encontrar en el sitio web de la TSA, en “¿Qué puedo llevar?”

Rajchel dijo que hay 13 cajas de amnistía repartidas entre el aeropuerto y las compañías de renta de autos para que los viajeros dejen cualquier artículo ilegal, y la mayoría de las cosas que se desechan son marihuana. Las cajas se llevan a una empresa que trabaja con el Departamento de Policía Metropolitana para deshacerse adecuadamente de los artículos.

El agente de la Policía Metropolitana Robert Wicks dijo que los agentes usan su discreción a la hora de decidir si arrestan a alguien que viaja con contrabando.

A menudo, la policía les da a los ciudadanos la opción de volver a casa con el objeto si son de la zona, o dejar que la Policía Metropolitana lo guarde en su depósito de pruebas. Los turistas suelen enfrentarse a la confiscación, a menos que alguien pueda recoger el objeto en el aeropuerto por ellos.

“Lo confiscarán, porque no puede pasar por el aeropuerto, pero no arrestamos porque no es ilegal en el estado de Nevada”, dijo Wicks, refiriéndose a la marihuana y las armas de propiedad legal. “Muchas veces, sentimos que esa persona no debe ser castigada cuando hizo algo legal”.

Wicks se refirió específicamente a la marihuana y las armas como artículos que la Policía Metropolitana ofrecerá almacenar o dejar que un residente de Las Vegas salga del aeropuerto y se lleve a casa.

Los datos facilitados por la Policía Metropolitana muestran que los agentes también se llevaron artículos que no eran ilegales para viajar, pero que estaban etiquetados con el mismo número de incidente que un artículo ilegal. Se confiscó un cheque a nombre de la Policía Metropolitana por valor de 40 mil dólares junto con una “pipa con residuos”, según indicaron los agentes.

No estaba claro si el cheque se había cobrado.

Los datos mostraron que la lista de artículos confiscados del departamento incluía cocaína, metanfetamina, un rifle, un hacha y una pistola eléctrica. En el primer semestre de 2023, nueve cuchillos, 19 pistolas y 16 mil dólares en efectivo se encontraban entre los más de 500 artículos confiscados en el control de seguridad.

En febrero, Jarione Turner viajaba de regreso a Florida cuando la policía dijo haber encontrado marihuana en sus maletas. Turner le dijo a la policía que había pagado 15 mil dólares por 38 libras de marihuana y que pensaba revenderla en Florida, según un reporte de arresto de la Policía Metropolitana.

Los agentes también se llevaron sus maletas y su ropa, según los datos de la confiscación.

Turner fue acusado de un cargo de posesión de una sustancia controlada y un cargo de intento de vender o transportar una sustancia controlada.