‘Apoyo y amor’: vigilia en honor a la madre y a los niños fallecidos en presunto accidente por DUI

Alrededor de 200 personas desafiaron las bajas temperaturas para asistir a una vigilia el miércoles por la noche organizada por una mujer de 19 años de edad, cuya madre y dos hermanos pequeños murieron el domingo en un accidente de auto involucrando a un conductor presuntamente ebrio en Henderson.

Leighonna Post, hija de Rebecca Post, de 38 años, y hermana de Achilles Quintanilla, de seis, y Leo Post-Quintanilla, de cinco, organizó la ceremonia con personas que sostenían velas encendidas o linternas desde sus teléfonos móviles para honrar sus vidas.

“Es increíble la cantidad de amigos, familiares, gente con la que no he hablado en años, gente con la que mi madre no ha hablado en años, que vinieron a mostrar su apoyo y su amor”, dijo Post mientras veía a la multitud reunida en la escuela primaria Ortwein, en el suroeste de Las Vegas.

‘Quiero que compartan sus nombres’

Con una pequeña vela en la mano, Post se sentó en un banco del patio de la escuela, donde Aquiles y Leo habían sido alumnos, para hablar de los familiares que había perdido.

“Quiero que digan sus nombres”, dijo. “Quiero que compartan sus historias, aunque no conozcan a mi familia. Quiero que digan sus nombres. Sus nombres son tan fuertes, tan poderosos”.

“Son Rebecca, Leo y Aquiles”, dijo ella. “Nunca podrás olvidar esos nombres. Y vamos a luchar hasta que se haga justicia”.

El trágico accidente ocurrió en la intersección de East Lago Mead Parkway y Grand Cadence en Henderson a las 5:49 p.m. del domingo, cuando una camioneta Dodge Ram 1500 blanca, según la policía, conducida por Darryl Smith, se dirigía hacia el oeste por la autopista y chocó por detrás contra el Hyundai sedán negro de Rebecca Post, que esperaba en un semáforo en rojo, según un reporte de arresto del Departamento de Policía de Henderson.

La camioneta de Smith estaba en el carril de circulación número dos antes de la intersección, que no mostraba marcas de derrape, cuando no se detuvo en el semáforo en rojo y chocó con el Hyundai, aplastando su sección trasera del maletero y forzando el Hyundai hacia adelante contra un SUV BMW negro, causando daños importantes en el cofre del Hyundai, dijo la policía en el reporte.

Después, la camioneta se pasó a otro carril, colisionó con un Ford Ranger y volcó sobre un lateral con los neumáticos del lado del pasajero por los aires, según la policía.

Cuando un paramédico llegó al lugar, vio a Smith salir tambaleándose y le preguntó si había bebido, a lo que Smith le dijo: “Bebí bastante” y mencionó que “había tomado tres copas de vino y jarabe para la tos”, según el reporte.

Smith, que resultó herido, fue enviado al St. Rose Dominican Hospital, donde la policía le extrajo muestras de sangre y pronto fue fichado en el Henderson Detention Center bajo sospecha de tres cargos de conducción bajo la influencia de sustancias (DUI) con muerte y conducción imprudente con muerte, dijo la policía.

Tanto Rebecca Post como Leo murieron en al momento, mientras que Aquiles falleció poco después en el University Medical Center, según la policía.

Ante las cámaras y los reporteros, Leighonna Post, que asiste a la universidad en St. George, Utah, dijo que quería dirigirse a los automovilistas locales.

“Mi mensaje para los conductores de Las Vegas”, dijo. “Sé que vivimos en una ciudad de fiesta. Sé que beber, fumar, todo eso, forma parte en gran medida de nuestra cultura en nuestra vida”.

“Una cosa que mi familia, mis amigos, todos hemos decidido hacer es eliminar por completo el alcohol de nuestras vidas, y punto. Porque lo que les pasó a mis hermanos y a mi madre ocurre todos los días”.

‘Una persona muy positiva’

Hillary Page, que fue la estilista de Rebecca Post durante los últimos 18 meses, dijo que las dos se hicieron amigas y que Rebecca le envió un mensaje de texto literalmente minutos antes del fatal accidente del domingo, antes de que Page se reuniera con Leighonna Post en St. George para almorzar.

“Era realmente increíble, siempre estaba hablando de sus hijos”, dijo Page, de pie junto a su hija Arden, de nueve años. “Siempre hablando de (Leighonna), tan orgullosa de sus chicos con su jujitsu y artes marciales y ATVs y motos de cross”.

“Sigo intentando revivir su voz en mi cabeza porque tenía una voz muy suave”, dijo Page. “Era muy tranquila y reconfortante. Siempre teníamos muy buenas citas juntas, y ella era una persona muy positiva”.

‘Tenían tanto amor’

Olivia Wiggin, de 19 años, que era la niñera ocasional de los niños, dijo que “simplemente estaban tan llenos de vida. Eran los niños con más energía que había cuidado, por no hablar de los que había visto”.

“Tenían tanto amor”, dijo. “Nos despertaban cada mañana. Pasaba la noche, venían y se metían en la cama, o me daban un tortazo en la cabeza o nos zarandeaban hasta que nos despertábamos, y bajábamos para poder ir a jugar con ellos. Eran simplemente unos niños increíbles”.