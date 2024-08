Algunos pasajeros de Spirit Airlines en Las Vegas recibirán abordaje prioritario

Ciudad amenaza con cortar agua a complejo de Henderson si HOA no hace arreglos

agosto 28, 2024 - 8:58 am

Spirit Airlines lanzó este martes un nuevo proceso de abordaje que, según la compañía, reducirá tiempo y mejorará la puntualidad de los vuelos.

El nuevo proceso de abordaje presenta cinco grupos de abordaje, incluyendo abordaje prioritario para los viajeros que reservaron algunos de los nuevos paquetes de los extras más populares de la aerolínea, dijo el martes Spirit, con sede en Dania Beach, Florida.

En un anuncio el mes pasado, el director ejecutivo, Ted Christie dijo que los cambios están “llevando los viajes de bajo costo a nuevas alturas”.

Los cambios indican problemas con el modelo de negocio que Spirit ha mantenido durante mucho tiempo, ya que la aerolínea no ha tenido un beneficio anual completo desde 2019; ha perdido casi 2.4 mil millones de dólares desde entonces, lo que ha llevado a los analistas de la industria a considerar la posibilidad de una declaración de quiebra en el futuro de Spirit.

Los viajeros en el Aeropuerto Internacional Harry Reid y en otros 21 aeropuertos en todo el país recibirán nuevo check-in y abordaje prioritarios si reservan la opción de viaje Go Big, que incluye un asiento delantero más grande, una maleta facturada y una de mano, snacks y bebidas, y Wi-Fi. Los miembros Free Spirit Gold o los titulares de la tarjeta Free Spirit World Elite Mastercard también recibirán check-in prioritario.

Otras nuevas opciones de viaje de Spirit incluyen: Go Comfy, que permite a los viajeros elegir un asiento en pasillo o ventana con un asiento central bloqueado garantizado, una maleta facturada y una de mano, abordaje prioritario, y un snack y una bebida no alcohólica durante cada servicio; y Go Savvy, que es un asiento estándar con la opción de una maleta facturada o una de mano.

Spirit Airlines es la segunda aerolínea más grande en el Aeropuerto Reid. La aerolínea tuvo 733 mil 343 pasajeros en Reid en junio, un aumento del 5.9 por ciento respecto al año anterior.

The Associated Press contribuyó a este artículo.