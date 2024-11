Alguacil: Legalización de marihuana en Nevada no hizo ‘nada’ para frenar mercado negro

¿Ves al pavo en el cruce peatonal? Más de 100 conductores no lo vieron, dice la policía

noviembre 25, 2024 - 7:48 am

El alguacil del Departamento de Policía Metropolitana, Kevin McMahill, dijo en una entrevista con dos capitalistas de riesgo que el mercado negro de marihuana de Las Vegas persiste a pesar de la legalización de la droga en Nevada.

“La legalización de la marihuana no ha hecho nada para erradicar el mercado negro de marihuana”, dijo McMahill en una entrevista con Marc Andreessen y Ben Horowitz, capitalistas de riesgo que fundaron la firma Andreessen Horowitz, también conocida como a16z.

Horowitz también es un gran donante de la Policía Metropolitana, habiendo donado más de $7.5 millones al departamento para financiar nuevas tecnologías. McMahill se unió a la pareja para una entrevista, que fue publicada el lunes en el canal de YouTube de a16z.

“Los negocios de drogas de bajo nivel en la calle conducen absolutamente a la violencia”, dijo McMahill. “He ido a cien peleas de bar por alcohol y nunca una pelea de bar por marihuana. Pero he estado en muchas escenas de homicidios por las ventas de marihuana de bajo nivel”.

Desde la legalización de la droga en Nevada en 2017, dijo McMahill en la entrevista, no hay mucho que decir al respecto. Pero dijo que la policía necesita examinar los “comportamientos de las personas asociadas” con estas ventas.

A principios de año, expertos dijeron que el mercado ilegal es uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria del cannabis, tanto en todo el estado como en otros lugares.

El mercado de cannabis de Nevada difiere de los de otros estados, dijo anteriormente el director ejecutivo de la Nevada Cannabis Association, Layke Martin, al Review-Journal. En Las Vegas, las empresas con licencia solo pueden realizar entregas en residencias privadas.

Esto es algo que los turistas pudieran no saber, dijo Martin, lo que significa que si los turistas reciben marihuana en un hotel o resort, es posible que no sepan que la empresa que la entregó no tenía licencia.

Desde la legalización de la droga, la policía ha localizado y desmantelado dispensarios sin licencia.

La Policía Metropolitana no hizo comentarios sobre sus esfuerzos para abordar lo que McMahill dijo que era el persistente mercado negro.