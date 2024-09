Alguacil: arresto de sargento acusado de detenciones ilegales es una ‘gran mancha’

septiembre 11, 2024 - 11:28 am

El alguacil del Condado Clark, Kevin McMahill, dijo que el arresto de un sargento de la policía metropolitana bajo sospecha de un “patrón de detenciones ilegales” que tenía como objetivo a ciudadanos en el Strip de Las Vegas es una “gran mancha” para el departamento.

McMahill afirmó estar al tanto de una investigación interna anterior sobre el sargento Kevin Menon, quien fue arrestado el 30 de agosto, acusado de hacerse pasar por una “persona sospechosa” para hablar con personas antes de arrestarlas. También se le acusa de empujar a un compañero y provocar a individuos, lo que llevó a su arresto sin causa probable.

Menon también fue objeto de tres demandas federales, según los registros judiciales, todas las cuales fueron finalmente desestimadas. Una demanda fue resuelta por 75 mil dólares, con los demandados –la policía metropolitana, Menon y otro agente– pagando al demandante, un cirujano que se encontró con Menon durante una parada de tráfico en 2018. El acuerdo se alcanzó el mismo día en que Menon fue arrestado.

Según Robert Wicks, encargado de información pública de la policía metropolitana, las otras dos demandas fueron desestimadas antes de que el departamento fuera notificado. McMahill dijo en una entrevista el martes que no estaba al tanto de su existencia.

“Es una vergüenza”, dijo McMahill sobre las presuntas acciones de Menon. “Ciertamente no es inyectar humanidad en todo lo que hacemos, como espero de mis agentes”.

Investigación interna anterior

McMahill dijo que estaba al tanto de una “investigación interna anterior” que involucraba a Menon “hace un par de años”, pero que aún no había recibido el reporte completo.

Aunque el alguacil dijo que no sabe con qué incidente está relacionada la investigación, afirmó que era independiente de una acusación contenida en el reporte de arresto de Menon, que mencionaba que Menon había presentado una queja sobre su propio comportamiento sin revelar su participación en el incidente.

Cuando una víctima nombrada en el reporte de arresto de Menon llamó al 911 para denunciar una detención ilegal, Menon se puso una chaqueta de la policía metropolitana, para presentar la queja, sin revelar que había estado actuando como una “persona sospechosa” antes de la detención de la víctima, según el reporte.

McMahill dijo que no sabía si la investigación interna anterior sobre Menon estaba relacionada con alguna de las demandas presentadas en su contra.

“Recibiré un reporte completo sobre lo que sabemos hasta ahora; aún no está terminado”, dijo McMahill. “A medida que revisemos lo que nos perdimos y cómo lo perdimos –cómo podríamos haberlo hecho mejor y descubierto antes– todo saldrá a la luz”.

Sistema de advertencia temprana de la policía metropolitana

La policía metropolitana opera un sistema de advertencia temprana que notifica al departamento cuando el comportamiento de un agente está levantando banderas rojas, según McMahill.

El alguacil dijo que no sabía si alguna de las acciones de Menon activó el sistema de advertencia temprana. “Es una buena indicación de si es efectivo o no”, dijo McMahill, agregando que la policía metropolitana revisará el sistema en el futuro.

“Una de las grandes preguntas que tengo es, cuando ves lo que hace un sistema de advertencia temprana, ¿estamos usando todas las diferentes partes de la organización, incluyendo cosas como demandas, en ese sistema de advertencia temprana?” preguntó McMahill.

El alguacil dijo que tiene evidencia de que en ocasiones las demandas han sido incluidas en el sistema de advertencia temprana. Sin embargo, afirmó que no sabe si esto es una práctica estándar.

McMahill dijo que, si bien “ciertamente levanta una bandera roja cada vez que uno de mis agentes es demandado”, la demanda presentada contra Menon y la policía metropolitana en 2020, en la que el demandante alegaba que fue detenido ilegalmente en una parada de tráfico en 2018, “no levantó muchas banderas rojas para mí en ese momento”.

La demanda alegaba que el cirujano Martin Uwah fue detenido en un estacionamiento y estrellado contra el techo de un vehículo policial sin que se le proporcionara una razón para su arresto.

“Recibimos muchas demandas, no hay duda de ello. Tomando en cuenta el panorama más amplio de hoy, creo que eso es parte de por qué he ordenado la revisión que he ordenado”, dijo McMahill. “Quiero ver cómo podríamos haberlo hecho mejor en ese caso”.

Cuotas: ‘100 por ciento seguro de que no están sucediendo’

En una entrevista con la policía, el agente de la policía metropolitana Erik Sánchez, quien trabajaba con Menon, dijo que sentía que las acciones del sargento estaban “probablemente vinculadas a su deseo de arrestar a más sujetos por estadísticas”.

La idea de que a los agentes se les asignen cuotas o metas para un número de arrestos es una acusación que McMahill dijo que “aparece todo el tiempo”, pero que no es cierta, aseguró.

“Estoy muy interesado en reducir el crimen violento, pero siempre estoy interesado en hacerlo de manera constitucional”, dijo McMahill, agregando estaba “100 por ciento (seguro de que las cuotas) no están sucediendo”.

La policía metropolitana comenzó a investigar a Menon después de que cuatro agentes anónimos de su comando de área se acercaron a Gregory Stinnet, agente de la policía metropolitana, y secretario de la Asociación Protectora de la Policía de Las Vegas, para compartir su preocupación sobre su supervisor directo.

“Estoy muy orgulloso de mis agentes por haber dado un paso al frente con esto”, dijo McMahill.

“Te dice mucho sobre los hombres y mujeres de esta organización. Y aunque esto es una gran mancha y un gran desafío para mí mientras seguimos avanzando, creo que también hay algunos puntos brillantes en todo esto”.