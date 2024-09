Alerta por calor extremo durante el fin de semana cubre el valle de Las Vegas

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de calor extremo para el valle de Las Vegas y el noreste del Condado Clark.

Se pronostican temperaturas altas de entre 102 y 105 grados desde el viernes hasta el domingo. La advertencia estará vigente desde las 10 a.m. del viernes hasta las 8 p.m. del domingo.

⚠️ Excessive Heat Warning now includes Las Vegas Valley, Moapa Valley, southern San Bernardino County, & central/southern Mohave County.

2024 broke numerous all-time heat records. Your body is fatigued from enduring this summer, so heat impacts will occur easier than you think. pic.twitter.com/ACGXIWSC4w

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 26, 2024