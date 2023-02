¡Agárrate, otra vez! Aviso de viento para la región de Las Vegas a partir del lunes por la tarde

Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 mph el lunes por la tarde y por la noche en la región de Las Vegas.

Un aviso de viento del Servicio Meteorológico Nacional se extiende desde la 1 p.m. del lunes hasta las 4 a.m. del martes.

West-southwesterly winds will pick up across the region as yet another system moves into the region on Monday. These gusty winds will continue through Tuesday morning & may result in blowing dust/debris, sudden crosswinds, & dangerous waves. #CAwx #NVwx #AZwx #VegasWeather pic.twitter.com/0hluEZPXj6

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) February 26, 2023