Acciones del juego relacionadas con LV se recuperan tras lunes brutal

Las acciones de la industria del juego se recuperaron el martes después de un periodo turbulento de varios días para la mayoría de los mercados financieros nacionales y mundiales que incluyó la enorme caída del lunes.

Empresas de casinos que cotizan en bolsa y con vínculos directos con Las Vegas, como MGM Resorts International, Caesars Entertainment, Wynn Resorts y Boyd Gaming, registraron ganancias respetables durante las horas de operación del martes. Red Rock Resorts, matriz de Station Casinos, fue la empresa que más subió en este segmento, con un incremento de sus acciones de más del 6 por ciento.

Empresas auxiliares que suministran productos y servicios a la industria del juego, como International Gaming Technology y Light & Wonder Inc. con sede en Las Vegas, y los fondos de inversión inmobiliaria en casinos, como VICI Properties Inc. y Gaming & Leisure Properties Inc., también reportaron alzas al final de la jornada.

Analistas de la industria del juego contactados por el Las Vegas Review-Journal el lunes y el martes declinaron hacer comentarios directos o indicaron que estaban a la expectativa. Datos facilitados por algunos de esos analistas muestran una industria que se está desvaneciendo en el último año.

El repunte de un solo día de las acciones del juego de azar es una señal positiva para un segmento del mercado que ha tenido un rendimiento inferior en los últimos tiempos. Aunque los mercados financieros de Estados Unidos en general han experimentado un crecimiento récord en los últimos 12 meses, muchos valores relacionados con los casinos no han seguido su ejemplo.

Caesars (-38.92 por ciento), MGM (-23 por ciento), Wynn (-25.98 por ciento), Boyd (-18.51 por ciento), Golden Entertainment (-32.67 por ciento), Penn Entertainment (-29.67 por ciento) y Las Vegas Sands Corp. (-33 por ciento) han visto disminuir el valor de sus acciones desde el 7 de agosto de 2023. Red Rock Resorts (+19.87 por ciento) y Bally’s Corp. (+10.25 por ciento) han contrarrestado la tendencia entre las empresas de casinos que cotizan en bolsa con participaciones en Las Vegas.

Los recientes declinaciones en el valor de las acciones de los casinos parecen contradecir los datos de la industria, que muestran continuos aumentos de los ingresos brutos del juego, sobre todo en el Strip de Las Vegas y en el centro de la ciudad.

En junio, los casinos de Nevada reportaron el mayor total mensual de ganancias del juego –15 mil 800 millones de dólares– en la historia del estado. Las visitas a Las Vegas aumentaron casi un 2 por ciento en junio de 2024 con respecto al mismo mes del año anterior.

Los ingresos no relacionados con el juego, como hoteles, comida y bebida, entretenimiento y venta al por menor, generados por los casinos de Las Vegas también están al alza, según los comentarios proporcionados por la mayoría de los ejecutivos de los casinos durante las recientes llamadas de ganancias trimestrales.

Los tres principales índices bursátiles nacionales –el Dow Jones de Industriales, el Nasdaq Composite y el S&P 500– reaccionaron mal al reporte del empleo de julio, que impulsó una caída generalizada de tres días. Los temores de una recesión, la incertidumbre en torno al ritmo de la política de la Reserva Federal y la creciente preocupación por las sobrevaloradas inversiones en inteligencia artificial también contribuyeron a la caída del mercado, según economistas.

El lunes fue especialmente brutal para el Dow Jones, que cayó mil 34 puntos. El índice tecnológico S&P 500 cayó un 3 por ciento el lunes, su mayor pérdida en un solo día desde septiembre de 2022.

Los principales índices se recuperaron el martes. El S&P 500 subió un 1 por ciento, el Dow subió 294 puntos, o un 0.8 por ciento, mientras que el Nasdaq compuesto ganó un 1 por ciento.

El Review-Journal es propiedad de la familia Adelson, incluida la doctora Miriam Adelson, accionista mayoritaria de Las Vegas Sands Corp., y el presidente y director de operaciones de Las Vegas Sands, Patrick Dumont.