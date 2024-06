A la venta hotel amigable con el cannabis en Las Vegas

Un hotel boutique amigable con el cannabis cerca del Strip de Las Vegas está a la venta.

Una lista de anuncios inmobiliarios en línea muestra que The Lexi Hotel está en el mercado, pero no indica el precio de venta.

The Lexi Hotel fue comprado por Elevations Hotels and Resorts, con sede en Phoenix, en 2022 por 11.9 millones de dólares en un acuerdo con The Siegel Group. El anuncio inmobiliario de The Lexi Hotel dice que se han hecho renovaciones con valor de $4 millones en la propiedad.

The Lexi Hotel, que solía llamarse Artisan Hotel, reabrió con su nuevo nombre en junio de 2023 como el primer hotel amigable con el cannabis de Las Vegas y dijo que dedicaría un piso entero del hotel para permitir el uso de productos de marihuana.

Pero parece que el giro amigable con el cannabis podría cambiar para el hotel de 64 habitaciones en Sahara Avenue y junto a la Interstate 15, que tiene un poco menos de un acre de extensión, ya que el anuncio de la propiedad dice que “hay una variedad de opciones de marca disponibles” para penetrar en el mercado hotelero de Las Vegas.

El sitio web de The Lexi Hotel muestra que está abierto a reservaciones hasta 2025 y que algunos días del resto de este año están totalmente reservados.

El anuncio de la propiedad destaca el crecimiento del turismo en Las Vegas y de los eventos de alto nivel, como el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas y los conciertos en el Sphere, como aspectos positivos para cualquier posible comprador de The Lexi Hotel.

Elevations Hotels and Resorts declinó hacer comentarios para este artículo. Múltiples agentes comerciales también declinaron hacer comentarios sobre el anuncio inmobiliario.