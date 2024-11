5 de las explosiones atómicas más importantes en el Sitio de Pruebas de Nevada

El Sitio de Pruebas de Nevada no perdió el tiempo.

El presidente Harry Truman estableció el sitio, una sección de 680 millas cuadradas del Campo de Artillería y Bombardeo de la Fuerza Aérea de Nellis, el 18 de diciembre de 1950.

Menos de seis semanas después, un dispositivo de 1 kilotón, equivalente a 1,000 toneladas de TNT, fue lanzado desde un bombardero B-50 de la Fuerza Aérea.

Fue la primera de 928 pruebas nucleares, 100 de ellas sobre el suelo, en lo que originalmente se conocía como el Campo de Pruebas de Nevada y ahora se conoce como el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada.

Le preguntamos a Joe Kent, subdirector y curador del Atomic Museum, y a Matt Malinowski, director de educación, sobre las explosiones más significativas en el sitio de pruebas.

Estas son cinco de sus selecciones, con el nombre de la serie seguido del nombre de la prueba, junto con la forma en que el Review-Journal las cubrió.

Ranger/Able

Fecha: 27 de enero de 1951

Qué fue: Esta fue la primera prueba atómica en el Estados Unidos continental desde la prueba Trinity del Proyecto Manhattan el 16 de julio de 1945.

“Fue en gran medida, ‘Está bien, comencemos. Vamos a ver cómo sale’”, dijo Kent.

Cómo lo cubrimos: “Las ruedas de ruleta y las mesas de dados, que funcionan las 24 horas del día aquí, todavía estaban haciendo un buen negocio cuando la explosión estalló alrededor de las 5 a.m.”, escribimos.

“En el Golden Nugget, un hombre que estaba en una de las mesas de dados sintió el impacto. Hizo una pausa y miró a su alrededor.

“Debe ser una bomba atómica”, dijo. Se volvió hacia la mesa y continuó con el juego.

El agente de seguros local O.A. Kimball dijo que uno de sus clientes llamó antes del amanecer para decirle que el yeso de sus paredes y el techo estaba agrietado por la explosión.

“‘Las puertas realmente tocaron una melodía cuando la cosa estalló’, dijo Kimball, ‘y durante unos minutos tuve miedo de que la casa se cayera’”.

Upshot-Knothole/Harry

Fecha: 19 de mayo de 1953

Qué fue: Esta prueba de 32 kilotones se conoció como ‘Dirty Harry” cuando la lluvia radiactiva, que estaba destinada a aterrizar entre Alamo y Glendale, fue arrastrada a favor del viento hacia St. George, Utah.

“Esa es probablemente la prueba por excelencia que está ligada al movimiento del viento bajo”, dijo Kent sobre las presuntas víctimas de la explosión que estuvieron expuestas a la radiación.

Cómo lo cubrimos: “La nube, que apenas era visible en Las Vegas debido al nublado y gris amanecer, viajó en dirección este-sureste y la comisión de energía atómica (sic) estableció puntos de control en las Highways 91 y 93 para advertir a los automovilistas de la posibilidad de lluvia radiactiva.

“Los puntos de control se establecieron en St. George, Alamo, Glendale y la base de la fuerza aérea de Nellis (sic) y fueron una medida de precaución. No se reportaron niveles peligrosos de radiactividad”.

Al día siguiente, visitamos St. George.

“El hecho de que una nube atómica se cernía sobre su ciudad causó poca preocupación a los hombres, mujeres y niños que viven en St. George, Utah, que permanecieron en el interior varias horas ayer después de que funcionarios de la comisión de energía atómica informaran que habría algunas precipitaciones allí después del disparo de ayer por la mañana”.

Dick Hammer, residente de St. George, estimó que entre 30 y 40 personas, la mayoría de ellos turistas, estaban en su Dick’s Cafe cuando la noticia de que la gente debería permanecer en el interior llegó por la radio. Una mujer, dijo, se preguntaba qué les pasaría.

“Demonios, señora, no lo sé”, replicó Hammer, “pero no creo que tenga mucho de qué preocuparse”.

Teapot/Apple 2

Fecha: 5 de mayo de 1955

Qué fue: Esta fue la segunda de “dos pruebas de efectos civiles muy publicitadas solo para ver qué le pasaría a un pueblo pequeño”, dijo Kent. ¿Cuáles serían las preocupaciones si la ciudad fuera alcanzada por una de estas bombas?

También es la prueba que inspiró la escena de “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” en la que Indy sobrevive a una explosión nuclear en un refrigerador.

Un artefacto de 29 kilotones fue lanzado desde una torre de 500 pies cerca de Doom Town, el burgo simbólico compuesto por casas completamente amuebladas, una estación de radio, una estación de gas y otros indicios de civilización, con maniquíes que representan a los residentes.

Cómo lo cubrimos: “Una temible arma nuclear golpeó hoy esta ciudad de conejillos de Indias mientras equipos de defensa civil realizaban un ensayo general de sus posibles roles en la era atómica.

“Muñecos vestidos de hombres, mujeres y niños fueron agrupados bajo el poder devastador del átomo en un experimento para determinar cómo las familias en una ciudad estadounidense podrían sobrevivir a la furia de la guerra nuclear”.

La explosión fue descrita como “una espectacular bola de fuego naranja, azul y morada”.

Al día siguiente, las autoridades pudieron ver completamente los daños.

“La muerte y las lesiones graves golpearon a los hombres, mujeres y niños ficticios de Doomsday Drive, el pequeño camino de tierra que se encuentra a solo 4,700 pies de la zona cero”, escribimos.

“Una madre maniquí murió horriblemente en su casa de un piso de losas de concreto prefabricado. Se encontraron partes de su cuerpo de yeso y pintura en tres áreas diferentes. Un maniquí, tal vez del tamaño de un niño de tres años, salió volando de la cama y se bañó con fragmentos de vidrio afilados como agujas. Esta casa resistió la explosión, pero es posible que sus ocupantes no lo hayan hecho”.

Plumbbob/Hood

Fecha: 5 de julio de 1957

Qué fue: Un dispositivo termonuclear de 74 kilotones fue lanzado desde un globo, enviando una nube atómica a 49,000 pies en el aire, como parte de la prueba aérea más grande en el sitio. La prueba se presenta en el Ground Zero Theater del Atomic Museum.

También fue parte de los ejercicios de Desert Rock, esencialmente juegos de guerra diseñados para probar cómo se desempeñarían los miembros de las fuerzas militares durante una guerra atómica.

“Tendrían estos ejercicios junto con las explosiones”, dijo Malinowski. “Así que las tropas eran colocadas en madrigueras o trincheras, se les decía que se mantuvieran agachadas, que no miraran directamente a la luz mientras se apagaba”.

Cómo lo cubrimos: “Científicos nucleares dispararon esta mañana la explosión atómica más grande que jamás se haya detonado en el Estados Unidos continental y la explosión resultante hizo que los observadores veteranos a 13 millas de la zona cero se quedaran boquiabiertos de asombro ante su terrible inmensidad.

“El destello y la bola de fuego fulminante causaron que los árboles de josué (sic) y las plantas de yuca cerca de la zona cero estallaran en llamas, haciendo que el suelo del desierto se asemejara a una ciudad en llamas”.

En otra parte de esa edición, se informó que “un piloto de United Airlines que volaba de Honolulu a Los Ángeles dijo por radio que vio la luz de la explosión de Nevada mientras su avión navegaba a 1,000 millas de la costa de California”. Se reportó un destello brillante en San Francisco, mientras que los habitantes de Hollywood, Anaheim y Newport Beach informaron haber sentido “dos sacudidas discordantes” a las 5:05 a.m., 25 minutos después de la detonación.

Julin/Divider

Fecha: 23 de septiembre de 1992

Qué fue: Esta prueba de pozo vertical subterráneo de menos de 20 kilotones resultó ser la última prueba a escala real en el sitio. No fue diseñada para serlo, pero el 1 de octubre entró en vigor una moratoria de pruebas de nueve meses. Al año siguiente, se extendió indefinidamente.

“Todavía hacen pruebas subcríticas en el arsenal de armas que hay”, dijo Malinowski. “Así que a pesar de que no están haciendo detonaciones a gran escala, hay experimentos que hacen para verificar que el arsenal todavía está bien mantenido y activo”.

Estados Unidos llevó a cabo su sexta prueba de armas nucleares del año el miércoles en el Sitio de Pruebas de Nevada, cinco días después de la última, mientras que cuatro activistas antinucleares belgas se escondieron a una o dos millas de la zona cero, dijeron las autoridades estadounidenses.

Los cuatro, tres hombres y una mujer, dijeron que temieron por su seguridad cuando los científicos del Departamento de Energía comenzaron la cuenta regresiva de los últimos cinco minutos antes de la detonación de las 8:04 a.m., lo que los llevó a huir en bicicletas a un lugar más seguro, a unas tres millas de la zona cero.

Fueron arrestados allí aproximadamente una hora después.

“Estaba un poco asustado”, dijo Michiel De Grande, de 25 años, afuera del edificio federal Foley después de que se le ordenó comparecer al día siguiente para una audiencia por cargos federales de allanamiento de morada. “La sensación en mi interior era realmente extraña, la sensación del dolor de la Tierra. Tembló durante 10 segundos. Incluso antes de que explotara la bomba, se podía sentir el llanto de la Tierra”.