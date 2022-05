Los refugiados de guerra de Ucrania superan los cinco millones

abril 20, 2022 - 11:41 am

Refugiados de Ucrania permanecen en el interior de un amplio centro de alojamiento establecido en la sala de exposiciones de la Global EXPO en Varsovia, Polonia, el martes 19 de abril de 2022. La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados afirma que más de cinco millones de personas han huido ya de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, con sede en Ginebra, cifró el miércoles 20 de abril de 2022 el número total de refugiados en 5.01 millones. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

VARSOVIA, Polonia.- Después de pasar semanas sin electricidad ni agua en el sótano de la casa de su familia en Ucrania, Viktoriya Savyichkina se atrevió a escapar de la ciudad sitiada de Mariupol con sus hijas de nueve y 14 años.

Su morada por ahora es un enorme centro de convenciones en la capital de Polonia. Savyichkina dijo que vio una foto de la casa de Mariupol destruida. Desde una cama de campamento en un país extranjero, la contadora de 40 años piensa en reiniciar su vida y la de sus hijos desde el principio.

“Ni siquiera sé a dónde iremos, ni cómo va a resultar”, dijo Savyichkina. “Me gustaría volver a casa, por supuesto. Tal vez aquí, disfrutaré en Polonia”.

A medida que la guerra en Ucrania se acerca a las ocho semanas, más de cinco millones de personas han huido del país desde que las tropas rusas lo invadieron el 24 de febrero, según informó el miércoles la agencia de la ONU para los refugiados. Cuando la cifra alcanzó los cuatro millones el 30 de marzo, el éxodo superó las peores previsiones del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con sede en Ginebra.

El récord más importante en la mayor crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial se alcanzó cuando Rusia desató una ofensiva a gran escala en el este de Ucrania que perturbará y acabará con más vidas.

Ucrania tenía antes de la guerra una población de 44 millones de personas, y ACNUR afirma que el conflicto ha desplazado a más de siete millones de personas dentro de Ucrania, además de los 5.03 millones que habían salido hasta el miércoles. Según la agencia, se cree que 13 millones de personas están atrapadas en las zonas de Ucrania afectadas por la guerra.

“Hemos visto que aproximadamente una cuarta parte de la población de Ucrania, más de 12 millones de personas en total, se han visto obligadas a huir de sus hogares, por lo que se trata de una cantidad asombrosa de personas”, le declaró a The Associated Press la portavoz del ACNUR, Shabia Mantoo.

Más de la mitad de los refugiados (más de 2.8 millones) huyeron al menos al principio a Polonia. Pueden obtener números de identificación nacional que les dan derecho a trabajar, a la atención a la salud gratuita, a la escolarización y a las bonificaciones para las familias con hijos.

Aunque muchos se han quedado allí, un número desconocido ha viajado a otros países. Savyichkina dijo que está pensando en llevar a sus hijas a Alemania.

“Esperamos poder vivir allí, enviar a los niños a la escuela, encontrar trabajo y empezar la vida desde cero”, dijo dentro de las amplias instalaciones del Global EXPO Center de Varsovia, que está proporcionando alojamiento básico a unos 800 refugiados.

Si “todo va bien, si a los niños les gusta en primer lugar, entonces nos quedaremos. Si no…”, dijo Savyichkina.

Más al sur, Hungría se ha convertido en un importante punto de transporte para los refugiados ucranianos. De los más de 465 mil que han llegado, unos 16,400 han solicitado el estatuto de protección, lo que significa que quieren quedarse. Muchos son miembros de la minoría étnica húngara de Ucrania.

El gobierno húngaro dice que ha proporcionado unos 8.7 millones de dólares a varias organizaciones benéficas y está dando subvenciones a las empresas que emplean a ucranianos a los que se les ha concedido asilo.

En marzo, una organización no gubernamental, “Migration Aid”, rentó un edificio entero de cinco pisos en Budapest, un antiguo albergue de trabajadores, para proporcionar alojamiento temporal a las personas que escapaban de la guerra en Ucrania. Hasta ahora ha ayudado a unos cuatro mil refugiados.

Tatiana Shulieva, de 67 años, epidemióloga jubilada que huyó de Kharkiv, en el este de Ucrania, y que quiere viajar a Egipto, dijo que la noche que pasó en el albergue fue “como un cuento de hadas”, después de haberse refugiado en un sótano durante semanas para escapar de los constantes bombardeos.

La vecina Rumania ha recibido más de 750 mil refugiados de Ucrania. Oxana Cotus, que huyó de la ciudad meridional ucraniana de Mykolaiv con sus cuatro hijos pequeños, decidió inicialmente ir a Dinamarca, pero acabó en Bucarest porque habla rumano y no quería estar lejos de Ucrania.

Alabó la ayuda que recibió de la Cruz Roja Internacional para ayudarla a reubicarse e instalarse.

Las naciones europeas que reciben refugiados dicen que necesitan ayuda internacional para manejar el reto, especialmente ahora que Rusia ha intensificado los ataques en la región oriental de Ucrania, el Donbás.

“Si tenemos una segunda oleada de refugiados, se producirá un verdadero problema porque estamos al límite de nuestra capacidad. No podemos aceptar más”, dijo el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, a The Associated Press.

Unos 300 mil refugiados de guerra se encuentran en la ciudad (de unos 1.8 millones de habitantes), la mayoría de ellos alojados en casas particulares, dijo Trzaskowski. Los habitantes de Varsovia esperaban recibir a los refugiados durante unos meses, pero no indefinidamente, dijo.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, estuvo el martes en Lviv, Ucrania, visitando un centro de refugiados formado por módulos móviles que los gobiernos de Ucrania y Polonia construyeron conjuntamente para alojar a los desplazados que no quieren abandonar Ucrania.

Las organizaciones de ayuda a los refugiados dicen que la mejor ayuda sería que la guerra se detuviera.

“Por desgracia, si no se pone fin inmediatamente a los combates, el inimaginable sufrimiento y los desplazamientos masivos que estamos viendo solo empeorarán”, dijo Mantoo, del ACNUR.

Los datos de Polonia muestran que unas 738 mil personas han cruzado a Ucrania durante la guerra. Algunas de ellas van y vienen para hacer compras en Polonia, mientras que otras regresan a Ucrania para revisar el estado de sus familiares y propiedades, y deciden quedarse o marcharse de nuevo en función de lo que encuentren.

Más de la mitad de los refugiados de Ucrania son niños, según el ACNUR. Miles de civiles, incluidos niños, han muerto o resultado heridos en bombardeos y ataques aéreos.

Mantoo llamó a la “efusión de apoyo y la generosidad” mostrada a los refugiados ucranianos que llegan “notable”.

“Pero lo importante es que se mantenga y que se canalice para garantizar que los refugiados puedan recibir ese apoyo mientras continúen los combates, mientras no puedan volver a casa”, dijo.