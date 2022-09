La reina Isabel II, la monarca más longeva de Gran Bretaña, muere a los 96 años

ARCHIVO - La reina Isabel II de Inglaterra pasa ante el personal y los pacientes del Centro de VIH Mildmay en Kampala, Uganda, durante el primer día de su visita de Estado a Uganda, el 22 de noviembre de 2007. La reina Isabel II, la monarca que más tiempo ha reinado en Gran Bretaña y una roca de estabilidad durante gran parte de un siglo turbulento, ha muerto. Tenía 96 años. El Palacio de Buckingham hizo el anuncio en un comunicado el jueves 8 de septiembre de 2022 (Jon Hrusa/Pool Photo via AP, File)

La princesa Isabel de Inglaterra cabalga con su tío, el príncipe Eduardo, durante una visita a Balmoral, en Sctolandia, en 1933. La reina Isabel II cumplió 70 años en el trono el domingo 6 de febrero de 2022, un reinado sin precedentes que la ha convertido en un símbolo de estabilidad mientras el Reino Unido navegaba en una época de incertidumbre. (AP Photo, Archivo)

El rey Jorge VI de Inglaterra, en el centro, posa con su esposa, la reina Isabel, en el centro a la derecha, y sus hijas, la princesa Isabel, en primer plano, y Margarita, junto con miembros de la familia, tras su coronación, en Londres, el 15 de mayo de 1937. Miembros de la familia, de izquierda a derecha, la Princesa Real, la Duquesa y el Duque de Gloucester, la Reina Mary, el Duque y la Duquesa de Kent, y la Princesa Maud de Noruega. La reina Isabel II cumplió 70 años en el trono el domingo 6 de febrero de 2022, un reinado sin precedentes que la ha convertido en un símbolo de estabilidad mientras el Reino Unido navegaba en una época de incertidumbre. (Foto de AP, Archivo)

La princesa Isabel, hija mayor del rey Jorge VI y la reina Isabel, posa para una foto en su 13º cumpleaños, en el Windsor Great Park, en Inglaterra, el 21 de abril de 1939. La reina Isabel II cumplió 70 años en el trono el domingo 6 de febrero de 2022, un reinado sin precedentes que la ha convertido en un símbolo de estabilidad mientras el Reino Unido navegaba en una época de incertidumbre. (AP Photo, Archivo)

La princesa Isabel de Inglaterra, a la derecha, heredera al trono británico de 14 años, transmite un discurso de tres minutos a las niñas y niños británicos evacuados en el extranjero, en Londres, el 22 de octubre de 1940. Su hermana Margarita está a la izquierda. La reina Isabel II cumplió 70 años en el trono el domingo 6 de febrero de 2022, un reinado sin precedentes que la ha convertido en un símbolo de estabilidad mientras el Reino Unido navegaba en una época de incertidumbre. (AP Photo, Archivo)

Esta foto oficial de la princesa Isabel de Inglaterra, presunta heredera al trono británico, y su prometido, el teniente Philip Mountbatten, se hizo el 10 de julio de 1947 en Londres. Se puede ver el anillo de compromiso de la princesa en su dedo. (Foto AP)

Esta es la foto oficial de la boda de la princesa Isabel y su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, realizada tras su regreso al Palacio de Buckingham después de su matrimonio en la Abadía de Westminster, el 20 de noviembre de 1947. (Foto AP)

La princesa Isabel de Inglaterra y su esposo el duque de Edimburgo son vistos saliendo de la Abadía de Westminster, Londres, el 20 de noviembre de 1947, después de su servicio de boda. (Foto AP)

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 20 de noviembre de 1947, la princesa Isabel y su esposo el duque de Edimburgo posan con invitados reales después de su boda, en el Palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra. El Palacio de Buckingham informó que el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, falleció a los 99 años de edad (AP Photo/File)

La princesa Isabel y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, hacen una encantadora foto mientras saludan a la multitud desde el balcón del Palacio de Buckingham en Londres el 20 de noviembre de 1947, el día de su boda. (Foto AP)

La princesa Isabel junto a su esposo, el príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, y sus hijos, el príncipe Carlos y la princesa Ana, en su residencia de Londres, Clarence House, el 8 de agosto de 1951. (AP Photo/Worth)

ARCHIVO - Esta es una foto de archivo del 2 de junio de 1953, la reina Isabel II de Inglaterra y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, mientras saludan a sus seguidores desde el balcón del Palacio de Buckingham, tras su coronación en la Abadía de Westminster. Londres. (AP Photo/Leslie Priest, Archivo)

El príncipe Felipe llevaba la tradicional cofia gris mientras acompañaba a la reina Isabel II a las carreras en Ascot, Inglaterra, el 19 de junio de 1962. La pareja real encabezaba un grupo repleto de títulos en el hipódromo de moda. La reina saludó mientras ella y el príncipe paseaban en un carruaje abierto por la pista antes del programa de carreras. (Foto AP)

La reina Isabel II de Inglaterra y el príncipe Felipe llegan en carroza a la pista de desfile durante el tercer día, tradicionalmente conocido como el Día de las Damas, de la reunión de carreras de caballos de Royal Ascot, en Ascot, Inglaterra, el jueves 16 de junio de 2011. Ascot está celebrando sus 300 años de carreras de caballos en el Hipódromo Real, que empezaron cuando la reina Ana de Inglaterra vio un brezal abierto adecuado para las carreras, y la primera carrera se celebró en agosto de 1711, con un premio de unas 100 guineas. (AP Photo/Alastair Grant)

La reina Isabel II de Inglaterra y el príncipe Felipe saludan a miles de personas en el estado de Stormont, Belfast, Irlanda del Norte, el miércoles 27 de junio de 2012. La Reina y el Duque de Edimburgo continuaron su visita a Irlanda del Norte para conmemorar el Jubileo de Diamante de la Reina. (AP Photo/Peter Morrison)

LONDRES – La reina Isabel II, la monarca que más tiempo ha reinado en Gran Bretaña y una roca de estabilidad durante gran parte de un siglo turbulento, murió el jueves tras 70 años en el trono. Tenía 96 años.

El palacio anunció que había fallecido en el castillo de Balmoral, su residencia de verano en Escocia, donde los miembros de la familia real habían acudido a su lado después de que su salud empeorara.

Vinculada a la casi desaparecida generación que luchó en la Segunda Guerra Mundial, fue la única monarca que la mayoría de los británicos han conocido.

Su hijo, el príncipe Carlos, de 73 años, se convierte automáticamente en rey, aunque la coronación podría no tener lugar hasta dentro de unos meses. No se supo de inmediato si se llamará a sí mismo Rey Carlos III o algún otro nombre.

La BBC tocó el himno nacional, “Dios salve a la Reina”, sobre un retrato de ella con todos sus ropajes cuando se anunció su muerte, y la bandera del Palacio de Buckingham se bajó a media asta mientras la segunda era isabelina llegó a su fin.

El impacto de su pérdida será enorme e imprevisible, tanto para la nación como para la monarquía, una institución que ella ayudó a estabilizar y modernizar a lo largo de décadas de grandes cambios sociales y escándalos familiares.

Mensaje durante la Segunda Guerra Mundial

La vida de la reina estuvo marcada de forma indeleble por la guerra. Como princesa Isabel, hizo su primera emisión pública en 1940, cuando tenía 14 años, enviando un mensaje de guerra a los niños evacuados al campo o al extranjero.

“Los niños de casa estamos llenos de alegría y coraje”, dijo con una mezcla de estoicismo y esperanza que resonaría durante todo su reinado. “Intentamos hacer todo lo posible para ayudar a los valientes soldados, marineros y aviadores. Y estamos tratando, también, de soportar nuestra propia parte del peligro y la tristeza de la guerra. Sabemos, cada uno de nosotros, que al final todo irá bien”.

Desde el 6 de febrero de 1952, Isabel reinó sobre una Gran Bretaña que se reconstruyó tras la guerra y perdió su imperio; se unió a la Unión Europea y luego la abandonó; y se transformó de potencia industrial a sociedad incierta del siglo XXI. Perduró a lo largo de 15 primeros ministros, desde Winston Churchill hasta Liz Truss, convirtiéndose en una institución y un icono, un punto fijo y una presencia tranquilizadora incluso para quienes ignoraban o detestaban la monarquía.

Se hizo menos visible en sus últimos años, ya que la edad y la fragilidad limitaron muchas apariciones públicas. Pero se mantuvo firme en el control de la monarquía y en el centro de la vida nacional cuando Gran Bretaña celebró su Jubileo de Platino con días de fiestas y desfiles en junio de 2022.

Ese mismo mes se convirtió en la segunda monarca más longeva de la historia, por detrás del rey francés del siglo XVII Luis XIV, que subió al trono a los cuatro años. El 6 de septiembre de 2022, presidió una ceremonia en el castillo de Balmoral para aceptar la dimisión de Boris Johnson como primer ministro y nombrar a Truss como su sucesora.

“Dedicada a su servicio”

Cuando Isabel tenía 21 años, casi cinco antes de convertirse en reina, prometió al pueblo de Gran Bretaña y de la Commonwealth que “toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio”.

Fue una promesa que mantuvo durante más de siete décadas.

Pese a las complejas y a menudo tensas relaciones de Gran Bretaña con sus antiguas colonias, Isabel fue ampliamente respetada y siguió siendo jefa de Estado de más de una docena de países, desde Canadá hasta Tuvalu. Dirigió la Commonwealth de 54 países, construida en torno a Gran Bretaña y sus antiguas colonias.

Casada durante más de 73 años con el príncipe Felipe, que murió en 2021 a los 99 años, Isabel fue la matriarca de una familia real cuyos problemas fueron objeto de fascinación mundial, amplificada por relatos ficticios como la serie de televisión “The Crown”. Le sobreviven cuatro hijos, ocho nietos y 12 bisnietos.

A través de innumerables actos públicos, probablemente conoció a más gente que nadie en la historia. Su imagen, que adornaba sellos, monedas y billetes, fue una de las más reproducidas del mundo.

Pero su vida interior y sus opiniones siguieron siendo en su mayoría un enigma. El público vio relativamente poco de su personalidad. Propietaria de caballos, rara vez parecía más feliz que durante la semana de carreras de Royal Ascot. Nunca se cansaba de la compañía de sus queridos perros corgi galeses.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nació en Londres el 21 de abril de 1926, la primera hija del duque y la duquesa de York. No nació para ser reina: el hermano mayor de su padre, el príncipe Eduardo, estaba destinado a la corona, a la que seguirían los hijos que tuviera.

Pero en 1936, cuando ella tenía 10 años, Eduardo VIII abdicó para casarse con la estadounidense Wallis Simpson, dos veces divorciada, y el padre de Isabel se convirtió en el rey Jorge VI.

La princesa Margarita recordaba haber preguntado a su hermana si esto significaba que Isabel sería algún día reina. “‘Sí, supongo que sí’”, dijo Margarita citando a Isabel. “No volvió a mencionarlo”.

Isabel apenas estaba en la adolescencia cuando Gran Bretaña entró en guerra con Alemania en 1939. Mientras que el rey y la reina permanecieron en el Palacio de Buckingham durante el Blitz y recorrieron los vecindarios bombardeados de Londres, Isabel y Margarita pasaron la mayor parte de la guerra en el Castillo de Windsor, al oeste de la capital. Incluso allí, cayeron 300 bombas en un parque adyacente, y las princesas pasaron muchas noches en un refugio subterráneo.

En 1945, tras meses de campaña para conseguir el permiso de sus padres para hacer algo por el esfuerzo bélico, la heredera del trono se convirtió en subalterna segunda Elizabeth Alexandra Mary Windsor en el Servicio Territorial Auxiliar. Aprendió con entusiasmo a conducir y dar servicio a vehículos pesados.

La noche en que terminó la guerra en Europa, el 8 de mayo de 1945, ella y Margarita se las arreglaron para mezclarse, sin ser reconocidas, con las multitudes que celebraban en Londres: “arrastradas por una marea de felicidad y alivio”, como dijo a la BBC décadas después, describiéndola como “una de las noches más memorables de mi vida”.

Se casó con Felipe en 1947

En la Abadía de Westminster, en noviembre de 1947, se casó con el oficial de la Marina Real Felipe Mountbatten, príncipe de Grecia y Dinamarca, al que había conocido en 1939, cuando ella tenía 13 años y él 18. La Gran Bretaña de la posguerra sufría austeridad y racionamiento, por lo que la decoración de las calles era limitada y no se declaraba ningún día festivo. Pero a la novia se le permitieron 100 cupones de racionamiento adicionales para su ajuar.

La pareja vivió durante un tiempo en Malta, donde Felipe estaba asignado, e Isabel disfrutó de una vida casi normal como esposa de la marina. El primero de sus cuatro hijos, el príncipe Carlos, nació el 14 de noviembre de 1948. Le siguieron la princesa Ana, el 15 de agosto de 1950, el príncipe Andrew, el 19 de febrero de 1960, y el príncipe Edward, el 10 de marzo de 1964.

En febrero de 1952, Jorge VI murió mientras dormía a los 56 años, tras años de mala salud. A Isabel, en una visita a Kenia, se le comunicó que ahora era reina.

Su secretario privado, Martin Charteris, recordó más tarde haber encontrado a la nueva monarca en su escritorio, “sentada erguida, sin lágrimas, coloreada un poco, aceptando plenamente su destino”.

“En cierto modo, no tuve un aprendizaje”, reflexionó Isabel en un documental de la BBC en 1992 que abrió una rara visión de sus emociones. “Mi padre murió demasiado joven, así que todo fue un tipo de asunción muy repentina, y hacer el mejor trabajo posible”.

Su coronación tuvo lugar más de un año después, un gran espectáculo en la Abadía de Westminster visto por millones de personas a través del todavía nuevo medio de la televisión.

La primera reacción del primer ministro Winston Churchill a la muerte del rey fue quejarse de que la nueva reina era “solo una niña”, pero se convenció a los pocos días y acabó convirtiéndose en un ferviente admirador.

En la monarquía constitucional británica, la reina es la jefa de Estado, pero tiene poco poder directo; en sus acciones oficiales hace lo que el gobierno le ordena. Sin embargo, no carece de influencia. Al parecer, en una ocasión comentó que no podía hacer nada legalmente para bloquear el nombramiento de un obispo, “pero siempre puedo decir que me gustaría tener más información. Esa es una indicación que el primer ministro no echará en falta”.

El alcance de la influencia política de la monarca ha suscitado ocasionalmente especulaciones, pero no muchas críticas mientras vivía Isabel. Los puntos de vista de Carlos, que ha expresado fuertes opiniones sobre todo, desde la arquitectura hasta el medio ambiente, podrían resultar más polémicos.

Estaba obligada a reunirse semanalmente con el primer ministro, y por lo general la encontraban bien informada, inquisitiva y al día. La única excepción posible era Margaret Thatcher, con la que se decía que sus relaciones eran frías, si no glaciales, aunque ninguna de las dos mujeres lo comentaba nunca.

Las opiniones de la reina en esas reuniones privadas se convirtieron en objeto de intensas especulaciones y en terreno fértil para dramaturgos como Peter Morgan, autor de la obra de teatro “The Audience” y de la exitosa serie de televisión “The Crown”. Aquellos relatos semi-ficcionalizados fueron el producto de una época de deferencia decreciente y celebridad creciente, en la que los problemas de la familia real se convirtieron en propiedad pública.

El foco de atención de la familia

Y hubo muchos problemas en el seno de la familia, una institución conocida como “La Firma”. En los primeros años de Isabel en el trono, la princesa Margarita provocó una polémica nacional por su romance con un hombre divorciado.

En lo que la reina llamó el “annus horribilis” de 1992, su hija, la princesa Ana, se divorció, el príncipe Carlos y la princesa Diana se separaron, al igual que el príncipe Andrés y su esposa, Sarah. También fue el año en que el castillo de Windsor, una residencia que ella prefería con mucho al palacio de Buckingham, sufrió graves daños por un incendio.

A la separación pública de Carlos y Diana -“Éramos tres en ese matrimonio”, dijo Diana sobre la relación de su esposo con Camilla Parker Bowles- le siguió la conmoción por la muerte de Diana en un accidente de auto en París en 1997. Por una vez, la reina pareció no estar a la altura de su pueblo.

En medio de un luto público sin precedentes, el hecho de que Isabel no mostrara públicamente su dolor pareció a muchos insensible. Tras varios días, finalmente se dirigió a la nación por televisión.

La mella en su popularidad fue breve. Ya era una especie de abuela nacional, con una mirada severa y una sonrisa parpadeante.

A pesar de ser una de las personas más ricas del mundo, Isabel tenía fama de frugalidad y sentido común. Era conocida como una monarca que apagaba las luces de las habitaciones vacías, una mujer de campo que no se inmutaba al estrangular faisanes.

Un reportero de un periódico que trabajó de incógnito como lacayo de palacio reforzó esa imagen realista, captando imágenes del tupperware real en la mesa del desayuno y de un pato de goma en la bañera.

Su sangre fría no se vio mermada cuando un joven le apuntó con una pistola y disparó seis balas de fogueo mientras ella pasaba a caballo en 1981, ni cuando descubrió a un intruso perturbado sentado en su cama en el Palacio de Buckingham en 1982.

La imagen de la reina como ejemplo de decencia británica ordinaria fue satirizada por la revista Private Eye, que la llamó Brenda. Los antimonárquicos la apodaron “Señora Windsor”. Pero la causa republicana obtuvo una tracción limitada mientras la reina estaba viva.

En su Jubileo de Oro, en 2002, dijo que el país podía “observar con orgullo medido la historia de los últimos 50 años”.

“Han sido 50 años bastante notables desde cualquier punto de vista”, dijo en un discurso. “Ha habido altibajos, pero cualquiera que recuerde cómo eran las cosas después de aquellos seis largos años de guerra aprecia los inmensos cambios que se han logrado desde entonces”.

Imagen en el extranjero

Una presencia tranquilizadora en casa, era también un emblema de Gran Bretaña en el extranjero: una forma de poder blando, constantemente respetado sean cuales sean los caprichos de los líderes políticos del país en la escena mundial. Era muy apropiado que asistiera a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 junto a otro icono, James Bond. Por arte de magia cinematográfica, apareció saltando en paracaídas en el Estadio Olímpico.

En 2015, superó el reinado de su tatarabuela, la reina Victoria, de 63 años, siete meses y dos días, convirtiéndose en la monarca más longeva de la historia británica. Siguió trabajando hasta su décima década, aunque el príncipe Carlos y su hijo mayor, el príncipe Guillermo, tomaron cada vez más el relevo de las visitas, los cortes de listón y las investiduras que constituyen el grueso de las obligaciones reales.

La pérdida de Felipe en 2021 fue un duro golpe, ya que se sentó conmovedoramente sola en su funeral en la capilla del castillo de Windsor debido a las restricciones por el coronavirus.

Y los problemas familiares continuaron. Su hijo, el príncipe Andrew, se vio envuelto en la sórdida historia del empresario Jeffrey Epstein, un delincuente sexual que había sido su amigo. Andrew negó las acusaciones de haber mantenido relaciones sexuales con una de las mujeres que dijo haber sido traficada por Epstein.

El nieto de la reina, el príncipe Harry, se alejó de Gran Bretaña y de sus obligaciones reales tras casarse con la actriz estadounidense Meghan Markle en 2018. Alegó en una entrevista que algunos miembros de la familia -pero no la reina- habían sido poco acogedores con su esposa.

Gozó de una salud robusta hasta bien entrados los 90 años, aunque usó un bastón en una aparición tras la muerte de Felipe. En octubre de 2021, pasó una noche en un hospital de Londres para someterse a pruebas tras cancelar un viaje a Irlanda del Norte.

Unos meses más tarde, dijo a los invitados de una recepción que “como pueden ver, no puedo moverme”. El palacio, que no dio detalles, dijo que la reina tenía “problemas de movilidad episódicos”.

Mantuvo reuniones virtuales con diplomáticos y políticos desde el castillo de Windsor, pero las apariciones públicas se hicieron cada vez más raras. La reina se retiró de los actos del calendario real, como el Domingo del Recuerdo y las ceremonias del Día de la Commonwealth, aunque asistió a un servicio conmemorativo de Felipe en la Abadía de Westminster el pasado mes de marzo.

Mientras tanto, tomó medidas para preparar la transición que se avecinaba. En febrero, la reina anunció que quería que la esposa de Carlos, Camilla, fuera conocida como “reina consorte” cuando “en su momento” su hijo se convirtiera en rey. Esto eliminó un signo de interrogación sobre el papel de la mujer a la que algunos culparon de la ruptura del matrimonio de Carlos con la princesa Diana en la década de 1990.

May aportó otro momento simbólico, cuando pidió a Carlos que la sustituyera y leyera el Discurso de la Reina en la Apertura del Parlamento, uno de los deberes constitucionales más importantes de la monarca.

Siete décadas después de la Segunda Guerra Mundial, Isabel volvió a estar en el centro del ánimo nacional en medio de la incertidumbre y la pérdida del COVID 19, una enfermedad que ella misma padeció en febrero.

En abril de 2020, con el país cerrado y el primer ministro Boris Johnson hospitalizado por el virus, pronunció un inusual discurso en video, en el que instó a la gente a permanecer unida.

Invocó el espíritu de la Segunda Guerra Mundial, esa época vital en su vida y en la de la nación, haciéndose eco del himno bélico de Vera Lynn “We’ll Meet Again”.

“Debemos reconfortarnos pensando que, aunque todavía tengamos que soportar más, volverán días mejores. Volveremos a estar con nuestros amigos. Volveremos a estar con nuestras familias. Nos volveremos a encontrar”, dijo.

Los escritores de Associated Press Gregory Katz y Robert Barr contribuyeron con material antes de su muerte.