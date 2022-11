“Heroismo y valentía”

Carolyn Goodman, alcaldesa de la Ciudad de Las Vegas fue la mariscal del desfile, quien estuvo acompañada de su esposo, Oscar. Fueron antecedidos por un grupo de ex-combatientes en motocicletas que causaron buena impresión entre el público. El viernes 11 de noviembre de 2022 en el Desfile en honor de los Veteranos. Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Diversas organizaciones no lucrativas que ayudan a Veteranos, entre ellas Daughters of the American Revolution (DAR), participaron, algunas de ellas ataviadas con vistosos vestidos destacando la bandera de los Estados Unidos. El viernes 11 de noviembre de 2022 en el Desfile en honor de los Veteranos. Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Muchas familias aprovecharon las excelentes condiciones del clima para agradecer a los miembros de las fuerzas armadas por el servicio que prestan a la nación. El viernes 11 de noviembre de 2022 en el Desfile en honor de los Veteranos. Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Muchas familias aprovecharon las excelentes condiciones del clima para agradecer a los miembros de las fuerzas armadas por el servicio que prestan a la nación.

El tradicional desfile aconteció el viernes 11 de noviembre de 2022 y congregó a miles de personas entre espectadores y quienes protagonizaron el desfile que siguió la misma ruta de años anteriores; sobre la Calle 4ta, desde la avenida Gass hasta la avenida Stewart.

La celebración empezó a las 10 de la mañana y durante poco más de 2 horas, la gente pudo apreciar las unidades militares, autos clásicos, dignatarios estatales y bandas instrumentales de guerra. Aunque el punto neurálgico del desfile tuvo epicentro antes de llegar al Downtown, justo a espaldas del edificio que alberga la Corte Suprema de Nevada, donde se colocó una gigantesca bandera de los Estados Unidos que ondulaba al vaivén del viento.

La mariscal del desfile fue la alcaldesa Carolyn Goodman, quien se hizo acompañar de su esposo, Oscar, en el famoso Cadillac Rosa que la pareja utiliza en actos como éste.

Como mencionamos líneas arriba, las condiciones del clima fueron excelentes para el desarrollo del desfile, fue una mañana soleada, perfecta para que las familias llevaran a las banquetas sus sillas plegables, cobijas y algunos se atrevieron a llevar pancartas de agradecimiento a todos aquellos que han prestado su servicio a las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Diversas organizaciones no lucrativas que ayudan a Veteranos, entre ellas Daughters of the American Revolution (DAR), participaron, algunas de ellas ataviadas con vistosos vestidos destacando la bandera de los Estados Unidos.

Susan Powers-Horn, regente de DAR en Las Vegas, explicó que su organización principalmente es educativa, sobre las guerras que ha participado Estados Unidos enseñando a los niños a tener respeto, de igual forma “ayudamos a los soldados activos y Veteranos a encontrar a sus ancestros combatientes mediante un árbol genealógico”, explicó.

Entre los representantes hispanos destacó -por segundo año de manera consecutiva en Las Vegas-, un ex-soldado, cuya familia es originaria de la Ciudad de México. “Yo participé en la guerra del Golfo, mi hijo no le ha tocado servir, pero con seguridad lo hará y mis nietos también van a servir, si la nación lo solicita”, dijo.

El combatiente comentó que hizo su bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, una institución cercana a la Preparatoria Número 9, “Pedro de Alba”, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cabe destacar que el artista local Rafael Arvizu, conocido en el mundo de la caricatura editorial como “Raff”, también cursó la preparatoria en el plantel que se localiza sobre la avenida Insurgentes Sur, casi esquina con Montevideo.