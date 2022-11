“Ella nos favorecía mucho”: trabajadora de “El Mercado” habla sobre redad en el Boulevard Mall

La señora María Gómez muestra mercancía que se vende en el local que trabaja, destacó que todo lo tienen debidamente acreditado y conforme a las directrices de las autoridades. El viernes 4 de noviembre en El Mercado, dentro del centro comercial The Boulevard. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Uno de los locales que las autoridades allanaron fue Botánica Chango, en cuya fachada hay un letrero que dice: Estaremos abiertos el lunes 7 de noviembre. El viernes 4 de noviembre en el centro comercial The Boulevard. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Uno de los locales que las autoridades allanaron fue Farmacia del Pueblo, que luce en completo orden, después de la “redada”. El viernes 4 de noviembre en El Mercado, dentro del centro comercial The Boulevard. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

“Amigos de este lugar me dijeron que nunca hubo tal redada. Lo cierto es que la noticia nos afectó demasiado en las ventas, muchas personas (clientes) tienen miedo de venir a comprar”, dijo la señora María Gómez. El viernes 4 de noviembre en El Mercado, dentro del centro comercial The Boulevard. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las autoridades federales y estatales confiscaron presunta mercancía ilegal de dos tiendas en un centro comercial de Las Vegas, en la víspera del Día de Muertos.

La oficina de Aaron Ford, fiscal general de Nevada y la Administración de Alimentos y Medicamentos, coordinaron órdenes de registro para confiscar artículos falsificados en The Boulevard, que se localiza en el 3528 S. Maryland Parkway, de acuerdo a un comunicado de la oficina de Ford. La oficina no reveló los tipos de artículos tomados.

“La operación se centró en la confiscación de artículos falsificados, incluyendo muchos que podrían suponer una amenaza para la salud y la seguridad de los nevadenses”, dijo por medio de un comunicado enviado a Las Vegas Review-Journal, el portavoz John Sadler.

Patrice Donley, vocero de The Boulevard, escribió por su parte que, dos tiendas fueron acusadas de vender sustancias ilegales y mercancía “de imitación”. Cabe destacar que en algunas partes de México a este tipo de productos le llaman “piratería” o mercancía “clonada”.

Investigadores del Departamento de Seguridad Nacional también participaron en el operativo en el centro comercial, dijeron las autoridades, pero el departamento se negó a hacer más comentarios.

Las Vegas Review-Journal en Español acudió a El Mercado, el viernes 4 de noviembre, tres días después del operativo, para conocer los estragos de la supuesta “redada” e informar al público sobre la afluencia después de que muchos medios reportaron –sobre todo en redes sociales- que prácticamente el sitio había sido clausurado.

“Yo soy locataria de El Mercado, ese día me tocó descansar, pero supe de la redada por amigos de este lugar. La verdad, me dijeron que nunca hubo tal redada. Lo cierto es que la noticia nos afectó demasiado en las ventas, muchas personas (clientes) tienen miedo de venir a comprar, de hecho, quisiera aprovechar la oportunidad para decirle a los clientes que pueden venir con absoluta confianza, no hay peligro”, externó María Gómez, un seudónimo que quiso dar para proteger su verdadera identidad, ya que teme a cualquier represalia que pueda sufrir.

“Ayer (jueves 3) la locataria que es arrendataria de uno de los locales que registraron las autoridades estuvo caminando por estos pasillos, la conocemos con el sobrenombre de ‘La Caballota’; una persona chaparrita, pelo güerito, blanca de tez. No se mete con nadie, es muy pacífica, hace sus diligencias y respeta a todos”, agregó Gómez, destacando que “en El Mercado venimos a trabajar, no hay dimes o diretes, envidias o cosas por el estilo; lo que descarta el chisme de que le hayan ‘puesto el dedo’. Mire, aquí y en otros lados se ve mucha necesidad de que la gente adquiera productos, medicina que alivie sus malestares y dolor; hasta cierto punto es un mal necesario”.

La señora María Gómez comentó que el sistema médico en el valle es caro e ineficaz, pero mucha gente indocumentada no tiene muchas opciones de curarse cuando se enferman. Citó el ejemplo de que una pastilla, un antibiótico en ese sitio era adquirido por 20 dólares, mientras que algo similar en el hospital pudiera costar más de mil dólares. “Ella nos favorecía a muchos, de hecho, pasaron a perjudicar a mucha gente con su operativo. Mientras no se arregle el sistema médico esto seguirá ayudando”.

A “La Caballota” quiso enviar un mensaje de solidaridad, “le pido que no se deje caer, nosotras la apoyamos, por lo menos cuenta conmigo; tiene que seguir adelante, que luche porque mucha gente la necesita. Los sueldos no suben a la par de la inflación, en las farmacias o boticas podemos adquirir medicamentos baratos. Ánimo”, concluyó.