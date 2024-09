Tribunal escucha demanda de casino de Las Vegas por daños y perjuicios contra F1

Tribunas pertenecientes al Ellis Island Casino and Brewery con vistas al Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, justo enfrente de las tribunas de hospitalidad y la zona de pits, en Las Vegas, el martes 31 de octubre de 2023. El casino está situado en la curva 4 del circuito. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Los procedimientos legales sobre daños y perjuicios a favor de un casino cerca de la pista del Gran Premio de Fórmula Uno de 2023 continuó el jueves, y una jueza del Condado Clark dictaminó que se necesita más información para determinar si el caso puede proceder.

Los dueños del hotel-casino Ellis Island, una propiedad situada fuera del Strip, justo al norte del edificio del Paddock de la Fórmula 1 en Koval Lane, presentaron una demanda en abril contra el Gran Premio de Las Vegas y el Condado Clark pidiendo daños y perjuicios por el impacto del evento inaugural de la carrera. En ella, los dueños dicen que perdieron millones de dólares debido a las obras viales relacionadas con la carrera –que tuvieron lugar durante meses antes de las fechas del evento de noviembre de 2023– que bloquearon el acceso al hotel-casino.

Abogados de la carrera y del condado solicitaron al Tribunal de Distrito que desestimara el caso durante la audiencia.

“El problema es que, si bien podemos haber tenido frustraciones reales y verdaderas con el tránsito y el acceso durante la construcción de todas las mejoras que fueron necesarias para la carrera del Gran Premio de 2023, incluso durante la carrera, estos inconvenientes –incluso si tuvieron un impacto en su negocio– no son compensables bajo nuestra constitución”, argumentó Agnes Hanley, abogada del Condado Clark, ante la jueza Joanna Kishner.

En efecto, Kishner dictaminó que los abogados de la empresa debían proporcionar más detalles en sus demandas para demostrar por qué los casos debían seguir adelante.

Los abogados de Ellis Island habían argumentado que los funcionarios de la carrera obstruyeron intencionalmente el acceso a Ellis Island en violación de la ley de Nevada. Pero la ley especifica que la “obstrucción total” es ilegal, y la denuncia no detalla los casos de falta total de acceso al sitio. Kishner dictaminó que la acción podía proseguir, pero debía aclararse.

No está claro cuándo volverán a comparecer las partes ante el tribunal. Los abogados acordaron consultar y presentar al tribunal fechas límite para una demanda modificada y otras presentaciones relacionadas.

Ellis Island no es el único negocio que busca un recurso financiero por las pérdidas sufridas durante la F1. El martes, abogados del restaurante italiano Battista’s Hole in the Wall y del Stage Door Casino, ubicado detrás del Flamingo, presentaron una demanda similar solicitando daños y perjuicios por los “millones” de dólares perdidos por el impacto de la construcción para la carretera que bloqueó el acceso a la propiedad en Linq Lane.