Torre celular retrasa proyecto de restauración del Huntridge Theater: urbanizador

septiembre 24, 2024 - 8:27 am

Una torre de telefonía móvil en el terreno del Huntridge Theater podría hacer descarrilar los planes de renovación y reurbanización, según una nueva demanda.

El urbanizador del tan esperado proyecto de Las Vegas dice que están en los pasos finales de la obtención de permisos y están preparados para iniciar la construcción en los próximos cuatro a seis meses, pero los planes a futuro dependen de una torre de telefonía celular y sus administradores que aún tienen que reubicarla.

Brass Monkey LLC, dueño del Huntridge Theater, presentó el 20 de septiembre una demanda ante el Tribunal de Distrito del Condado Clark contra la empresa de telecomunicaciones Crown Castle Inc. y McCaw Communications of Nevada por su negativa a trasladar una torre de telefonía móvil ubicada en el histórico solar del teatro. La demanda alega que la torre de telefonía móvil es una “molestia” y que sus dueños han actuado de mala fe y han incumplido un contrato al no facilitar las evaluaciones medioambientales exigidas para los edificios del Registro Histórico Nacional.

Crown Castle y McCaw Communications no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.

La torre de telefonía móvil de AT&T, administrada por Crown Castle, lleva en el solar del Huntridge Theater desde 1997 y su contrato de arrendamiento sigue en vigor dos años más. J Dapper, dueño de Brass Monkey LLC y Dapper Companies, ha estado intentando trasladar la torre de telefonía móvil a otra zona del solar para iniciar la remodelación y ampliación del histórico teatro.

“Durante los dos últimos años, han estado trabajando conmigo a medias para intentar reubicar la torre de telefonía móvil”, dijo Dapper.

Dapper compró el histórico Huntridge Theater, en East Charleston Boulevard y Maryland Parkway, en 2021 por $4 millones con la esperanza de restaurar el teatro a su estado anterior. El teatro fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1993 y en el Registro Estatal de Lugares Históricos de Nevada en 1999, lo que ha hecho que el proceso de renovación sea más largo debido a las regulaciones y protecciones para preservar el lugar.

Hace unos 10 meses, Dapper y Crown Castle se reunieron en el teatro para hablar de la reubicación de la torre de telefonía móvil. En la reunión, Crown Castle pidió $500,000 a Brass Monkey para reubicar la torre, y Dapper dijo que “vieron una oportunidad” para tenerlos como “rehenes”.

“No es normal que una torre de telefonía móvil pida a un propietario que pague para mover una torre de telefonía móvil”, dijo Dapper. “Vieron una oportunidad para, ya saben, voy a decirlo, tomarnos como rehenes”.

Además, Dapper descubrió que Crown Castle nunca había presentado una evaluación medioambiental necesaria para las torres de telefonía móvil en solares históricos. Según la demanda, Crown Castles alegó que tienen una exención, pero “no han aclarado en qué estatuto o reglamento se basa esa exención”.

“Empezamos a darnos cuenta de que, probablemente, no tenían la evaluación ambiental”, dijo Dapper. “Pero en lugar de intentar trabajar con nosotros, solo han intentado retrasarnos y presionarnos para que les firmemos un cheque con el fin de trasladar la torre de telefonía móvil”.

Según Dapper, Crown Castle no ha ejercido sus opciones para ampliar su contrato de arrendamiento en el lote, pero afirma que quieren permanecer en la propiedad a largo plazo.

“Han tenido tiempo más que suficiente para trabajar con nosotros para resolver esto”, dijo Dapper. “El hecho de que llevemos más de dos años tratando con ellos, y estemos en el punto en el que tenemos que presentar una demanda contra ellos, es realmente desafortunado”.