Summerlin recibirá 200 casas más al aprobarse nuevos vecindarios

Esta imagen de los documentos presentados a la Comisión de Planificación de Las Vegas muestra los planos presentados para la comunidad de Richmond American Homes of Nevada que la comisión aprobó el martes 12 de noviembre de 2024. (Comisión de Planificación de Las Vegas)

Esta imagen de los documentos presentados a la Comisión de Planificación de Las Vegas muestra una parcela para la comunidad de Richmond American Homes of Nevada en Summerlin que la comisión aprobó el martes 12 de noviembre de 2024. (Comisión de Planificación de Las Vegas)

Dos nuevos vecindarios, con alrededor de 200 casas, están planeados para Summerlin a medida que continúa la urbanización en la comunidad planificada en el oeste de Las Vegas.

Los vecindarios de Richmond American Homes of Nevada y Tri Pointe Homes of Nevada están planeados para la comunidad desarrollada por Howard Hughes Co., según documentos presentados a la ciudad de Las Vegas. Los vecindarios fueron aprobados el martes por la Comisión de Planificación de Las Vegas.

Ambos vecindarios planificados están ubicados a la salida de West Lake Mead Boulevard y Sunset Run Drive en lotes adyacentes sin urbanizar.

La parcela de Richmond American Homes fue aprobada para una subdivisión adjunta unifamiliar de 76 lotes. Los lotes variarán en tamaño de 2,880 a 4,533 pies cuadrados y serán de carga trasera con dos espacios de estacionamiento por unidad.

La parcela de Tri Pointe Homes fue aprobada para una subdivisión residencial unifamiliar de 131 lotes. Los lotes también serán de carga trasera con dos espacios por unidad y oscilarán entre 3,150 y 5,060 pies cuadrados.

Actualmente, no hay una fecha de inicio prevista para la construcción.