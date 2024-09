Restaurante y casino demandan al Condado Clark y a la Fórmula 1 por impacto de obras viales en sus negocios

El casino Stage Door y Battista’s Hole in the Wall perdieron “millones” debido a la carrera de Fórmula 1 de 2023 en Las Vegas, dice demanda

Battista's Hole in the Wall en Linq Lane, en la intersección de Flamingo Road, ha visto una caída significativa en la afluencia de clientes, según su propietario, debido al congestionamiento vehicular ocasionado por las obras de construcción para el Gran Premio inaugural de Fórmula 1 en Las Vegas en 2023. (Imagen de archivo del Las Vegas Review-Journal)

Los propietarios del casino Stage Door y de Battista’s Hole in the Wall perdieron “millones” de dólares debido a la carrera de Fórmula 1 de 2023 en Las Vegas, según una demanda presentada el martes por las propiedades fuera del Strip.

La demanda, presentada el 3 de septiembre por los propietarios de un pequeño casino con solo tragamonedas y un histórico restaurante italiano detrás del Flamingo, busca daños por más de 50 mil dólares del Condado Clark y de la Fórmula 1 debido a las pérdidas financieras sufridas antes, durante y después del Gran Premio de Las Vegas de 2023.

Los comisionados del Condado Clark reconocieron el Gran Premio comoun evento anual durante al menos 10 años. Una resolución de febrero de 2023 eximió las limitaciones de tiempo para solicitudes y restricciones sobre calles y horarios para el evento sin reuniones adicionales, siempre que la carrera se celebre la semana anterior al Thanksgiving, en noviembre.

Fórmula 1 es ‘amenaza existencial’ para sus negocios

“Lamentablemente, Las Vegas Grand Prix y el Condado Clark no dejaron otra opción a Battista’s Hole in the Wall y Stage Door Casino más que litigar”, dijo la vocera Lisa Mayo-DeRiso en un comunicado. “Estos pequeños empresarios llevaron sus daños considerables y la amenaza existencial causada por la Fórmula 1 a sus negocios ante la atención del Condado Clark y de la Fórmula 1. Durante meses buscaron una solución justa y equitativa a este devastador problema, pero sin éxito. Las repetidas promesas de una resolución nunca se materializaron. No tienen otra opción que pedir a un tercero imparcial que remedie sus pérdidas financieras y prevenga que sus negocios se hundan debido a la Fórmula 1”.

Los abogados de la firma de Nevada Holley Driggs, que presentaron la demanda en nombre de Stage Door y Battista’s en el Tribunal de Distrito del Octavo Judicial, argumentan que este cambio en el proceso de aprobación fue injusto. Los organizadores no tuvieron que solicitar un permiso de uso especial, lo que habría requerido notificación con más antelación a los vecinos cercanos y la participación de la comunidad para el circuito de 3.8 millas que tuvo lugar principalmente en carreteras públicas. En cambio, recibieron un permiso para evento especial que, según los abogados, no era adecuado para un evento de tan alto impacto.

Los representantes del Condado Clark no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Lori Nelson-Kraft, vocera del Gran Premio de Las Vegas, dijo que la organización no comenta sobre litigios en curso.

Acuerdo de tres años con la Fórmula 1

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA, por sus siglas en inglés) firmó un acuerdo de tres años con Liberty Media, la empresa matriz de la Fórmula 1, para albergar la carrera hasta al menos 2025. La LVCVA paga a Liberty Media 6.5 millones de dólares por año para organizar la carrera, y ambas partes han expresado la esperanza de continuar con la carrera más allá del acuerdo inicial de tres años.

Incapaces de otorgar aumentos o bonos a empleados

Las obras viales comenzaron alrededor de abril de 2023 y causaron varios cierres de calles y carriles antes de las fechas del evento en noviembre. Los abogados de Battista’s dijeron que los trabajos viales causaron que el restaurante perdiera “millones”, pero no especificaron las pérdidas. Los trabajadores y los clientes se vieron retrasados o imposibilitados a acceder a la propiedad durante todo el año.

“Mientras la inflación y el costo de vida aumentaban, Stage Door y Battista’s no pudieron otorgar los aumentos y/o bonos habituales a sus empleados”, según la demanda. “Los proveedores y suministradores también se vieron significativamente afectados, ya que tuvieron que dedicar horas adicionales para intentar llegar a las ubicaciones de los demandantes, a veces sin éxito. Eventualmente, algunos proveedores se negaron a realizar entregas. La basura, que normalmente se recogía diariamente, pasaba días sin ser recogida”.

La demanda del martes llega meses después de que otro casino cercano, Ellis Island, ubicado en Koval Lane, al sur de Flamingo Road, presentara una queja similar. El casino alegó en una demanda presentada el 30 de abril que perdió millones por el impacto de los cierres viales durante la carrera y las obras de construcción antes y después del evento. En particular, se opusieron al puente temporal construido en Flamingo Road, que, según dicen, bloqueó el acceso al negocio durante varios meses.

Esa demanda sigue en curso.