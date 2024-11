Preocupa a vecinos altura y tráfico de propuesta de casino-resort en norte del Strip

Los urbanizadores de un complejo turístico en el norte del Strip con un estadio listo para la NBA superaron su primer obstáculo el martes cuando la Junta Asesora de Winchester Town recomendó por unanimidad la aprobación de su proyecto multimillonario en el antiguo sitio del Wet n’ Wild entre el Fontainebleau Las Vegas y el Sahara.

Los representantes de LVXP, un equipo de profesionales de bienes raíces con sede en Las Vegas que espera construir un proyecto de hotel y condominios de 752 pies y 2,605 unidades con un estadio de 18,000 asientos y un teatro de 6,000 asientos, respondieron preguntas de los miembros de la junta y los habitantes de las propiedades cercanas antes de conseguir el apoyo de la junta municipal ante la Comisión del Condado Clark. El resort propuesto también tendría un casino, restaurantes y otros comercios.

No está claro cuándo los comisionados programarán una presentación sobre el proyecto de LVXP.

El presidente de la Comisión del Condado, Tick Segerblom, dijo el miércoles que los urbanizadores no programarán una audiencia sobre el proyecto hasta que la Administración Federal de Aviación (FAA) apruebe las exenciones de altura solicitadas. La FAA aún no ha autorizado el proyecto, pero funcionarios de LVXP dijeron a principios de este año que el proceso está en marcha y que no esperaban ningún problema teniendo en cuenta la proximidad del proyecto al Fontainebleau, que ha recibido la autorización.

Preguntas de Turnberry

Los habitantes de las cercanas Turnberry Towers hicieron preguntas sobre si las tres torres del proyecto bloquearían sus vistas, así como preguntas generales sobre el estacionamiento, el tráfico y el financiamiento del proyecto.

Gregory Borgel, del bufete de abogados Fennemore de Las Vegas, dirigió la sesión de una hora que también incluyó comentarios del abogado Rory Reid, el arquitecto Alfredo Alcántar de Steelman Partners y el director de construcción Nick Tomasino.

A los vecinos les preocupaba sobre todo cómo las vistas desde sus residencias se verían afectadas por lo que posiblemente serían las viviendas hoteleras y residenciales más altas del sur de Nevada.

Las estructuras más altas entre las torres hoteleras y residenciales están planeadas para 752 pies, 15 pies más alto que el vecino Fontainebleau. Otras torres dentro del complejo tendrían 600 y 560 pies de altura, con una torre con un diseño curvo que se sumerge entre los edificios. El estacionamiento, que sería en parte subterráneo y en parte sobre el suelo, tendría 380 pies de altura y el estadio, que sería uno de varios en el sur de Nevada que algún día pudieran albergar a una franquicia de basquetbol de la NBA, tendría 250 pies de altura.

El resort tendría domicilio sobre Las Vegas Boulevard, pero se espera que la propiedad también sea accesible desde Paradise Road hacia el este, donde los habitantes de Turnberry podrían verse afectados.

El equipo de LVXP está en conversaciones con el monorriel de Las Vegas, que tiene su terminal norte en el Sahara. Se planean dos estaciones subterráneas de Boring Company para el complejo y el servicio de autobús es frecuente en Las Vegas Boulevard en el lado oeste de la urbanización.

Plano de estacionamiento

Alcántar dijo que el condado requeriría estacionamiento para 5,800 vehículos, pero los urbanizadores planean 5,900.

El equipo de urbanización dijo que se requeriría un estudio de tráfico, así como estudios de drenaje, antes de que pueda comenzar cualquier construcción. La compañía planea conectarse a las líneas de agua y alcantarillado de la ciudad.

Cuando se le preguntó sobre el financiamiento, Borgel dijo que los urbanizadores no podrían negociar los términos del préstamo hasta que se establezca un derecho del condado, y eso es lo que los urbanizadores comenzaron con la reunión inicial del martes con la Junta Municipal.

Una vez que el condado apruebe el proyecto, Borgel dijo que buscarán el financiamiento necesario para construirlo y dijo que los posibles financistas están “formándose” para participar. No nombró a ninguna institución específica que quiera participar, pero dijo que llegar a múltiples partes es un procedimiento estándar una vez que se logra el derecho.

Recordatorio de recesión

Los vecinos que cuestionaron el aspecto financiero del proyecto dijeron que lo que no querían era otro desastre como el del Fontainebleau en su vecindario. Se referían a los continuos retrasos que experimentó el Fontainebleau cuando se construyó. El Fontainebleau se propuso por primera vez en 2005 y no abrió hasta hace un año después de numerosos retrasos relacionados con una economía inestable en 2009, lo que resultó en una declaración de bancarrota y múltiples cambios de propiedad.

Durante los años que estuvo inactivo, el Fontainebleau se mantuvo como una descomunal representación azul de la Gran Recesión.

Tomasino dijo que probablemente tomaría cuatro años para que se complete toda la planificación y la construcción.