Porqué el Cashman Center nunca se hizo popular

El Cashman Center nunca se convirtió en un destino de primer nivel en Las Vegas.

Ubicado en el Corredor Cultural en el centro de Las Vegas, el centro de 50 acres, que incluye un teatro, salas de exposición y un campo, está en subasta a partir de $33.95 millones.

El centro ha visto muchas épocas brillantes, con juegos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) que se llevaron a cabo allí en los años 50. Aunque, durante la mayor parte de su historia, ha sido sede de muestras de artesanía local o recitales y ahora ha caído en deterioro.

Incluso con el abundante espacio y las comodidades, el centro nunca despegó del todo, y todo se trata de: ubicación, ubicación, ubicación.

“La ironía es que está rodeado de algo que la ciudad y los que están fuera de la ciudad han promovido, que es la historia”, dijo Michael Green, profesor de Historia en la UNLV. “El Mormon Fort, el Natural History Museum y el Neon Museum están ahí, pero no estoy seguro de cómo se vincula ese tipo de espacio con los sitios históricos y los museos”.

James ‘Big Jim’ Cashman Sr.

Antes de ser el Cashman Center, en 1948 era solo el Elks Stadium at Cashman Field y el ícono de Las Vegas, James “Big Jim” Cashman Sr., fue la fuerza impulsora y, por supuesto, el homónimo detrás de él.

“Había una cita: ‘Era difícil decirle que no a Big Jim’”, dijo Green. “Él era un promotor de la comunidad”.

Todo comenzó con Las Vegas Elks, una organización benéfica local, con Big Jim como su principal líder. En 1935, los Elks iniciaron el querido evento local que aún se lleva a cabo: Helldorado Days, que este año tuvo lugar a principios de noviembre.

A medida que continuaban los Helldorado Days, los Elks buscaban un lugar más permanente para celebrar el evento. Big Jim jugó un papel decisivo en la adquisición del terreno de la Union Pacific Railroad que se convirtió en el Elks Stadium at Cashman Field.

El campo pronto se convirtió en el hogar de Las Vegas Wranglers de la Clase C Sunset League en 1948, en la actualidad, no existen la Clase C ni la Sunset League.

Además, en 1954 el sitio albergó los juegos de exhibición de la Serie Mundial de ese otoño, donde jugaron los New York Giants, ahora San Francisco Giants y los Cleveland Indians, ahora Cleveland Guardians. Además, en 1964 la Liga de Fútbol Americano (AFL) celebró un partido de pretemporada entre los Houston Oilers, ahora Tennessee Titans, y los Oakland Raiders, ahora Las Vegas Raiders.

“El área cayó en deterioro”, dijo Green. “Recuerdo que mientras crecía en los años 70 vi las gradas de cemento con malezas creciendo, y los campos que desaparecieron eran solo malezas y tierra”.

Interviene la LVCVA

En los años 80, el Cashman Field necesitaba una renovación y la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) intervino. En 1983, la LVCVA se hizo cargo de la administración del campo y le dio una renovación y una expansión de $26 millones.

La nueva expansión convirtió al Cashman Field en el Cashman Center, agregando un centro de convenciones de 100,000 pies cuadrados, un teatro de 1,954 asientos, 16 salas de reuniones y un estadio de 9,000 asientos, construido sobre el ahora desaparecido Elks Stadium.

“Las Estrellas AAA de Las Vegas, más tarde los 51, ahora los Aviators comenzaron a jugar allí en 1983 y Las Vegas pudo ver a jugadores como Tony Gwynn”, dijo Green. “Ha sido una de las franquicias más exitosas en las Ligas Menores desde entonces”.

El teatro albergó de todo, desde espectáculos de Broadway como “Les Miserables” y “Phantom of the Opera” hasta una exposición de bodas Bridal Spectacular e incluso un debate presidencial demócrata en 2008.

Creciente competencia

A medida que Las Vegas seguía creciendo, el Cashman Center no pudo seguir el ritmo de su competencia. En 2005 abrió el World Market Center y se convirtió en un espacio de primer nivel para convenciones. El Smith Center for the Performing Arts abrió en 2012.

En 2008 ya se hablaba de entregar el control del centro a la ciudad.

“Creo que con el crecimiento del Strip y el hecho de que la UNLV tuviera sus instalaciones de artes escénicas, fue más fácil poner los eventos más grandes en esos lugares”, dijo Green. “Estaría dispuesto a suponer que la acústica probablemente era mejor en lugares del Strip y en la UNLV”.

Para 2017, la LVCVA tenía otras prioridades mientras entraba en la segunda fase de su expansión de $1,400 millones del Centro de Convenciones de Las Vegas, que se terminó en 2021.

El 1 de junio de 2017, la LVCVA entregó las operaciones del Cashman Center a la ciudad de Las Vegas, cerrando posteriormente el centro de exposiciones y el teatro. La LVCVA renunció al Cashman Field en 2019 cuando los Aviators se mudaron a su estadio en el centro de Summerlin.

El Moscow Ballet fue la última actuación en el teatro en diciembre de 2017.

Aunque, en medio de la transferencia, el equipo de fútbol Las Vegas Lights FC se mudó al estadio en 2018, compartiendo con los Aviators durante un año, y continúa jugando en el campo, ahora los únicos ocupantes de todo el campus de 50 acres.

El futuro del Cashman

En 2020, el Cashman Center se utilizó como refugio temporal para personas sin hogar durante la pandemia del COVID-19 después de que Catholic Charities of Southern Nevada cerrara temporalmente su refugio para hombres después de que alguien diera positivo. Además, el centro fue utilizado como sitio de vacunación hasta 2021.

Desde su cierre en 2017, el centro ha sido promovido por la ciudad ante posibles compradores, pero fue rechazado continuamente.

Primero, se propuso a los Raiders en 2016 durante las conversaciones preliminares para trasladar el equipo de fútbol americano a Las Vegas.

Luego, se ofreció a Amazon como sitio para una posible segunda sede en Las Vegas en 2018 en una propuesta de 113 páginas.

En 2022, la ciudad entabló conversaciones con Tru Development para abrir un centro médico de uso mixto con un hospital infantil, que nunca se materializó.

Y, en 2024, la ciudad ofreció el terreno a los Oakland Athletics para su nuevo estadio, incluso ofreciendo adquirir más terrenos, pero fue rechazada.

“Creo que (Cashman) probablemente estuvo enredado en la cultura local durante un periodo, pero no parece haber mucho espacio para urbanizar allí de la manera en que había tanto espacio en el Strip”, dijo Green.

Finalmente, después de siete años de poseer el terreno, la ciudad aprobó una resolución para vender todo el sitio (estadio, espacio de exhibición, teatro, estacionamientos y todo) en una subasta en línea a partir de $33.95 millones. La subasta durará una semana, del 12 al 19 de noviembre. y para el 4 de diciembre, el Concejo Municipal aceptará una oferta o rechazará todas.