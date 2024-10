Por qué Las Vegas lidera el país en listados de casas nuevas

El mercado inmobiliario de Las Vegas lidera a todo el país en una métrica clave: los listados de casas nuevas.

Un nuevo informe de Redfin encontró que de un año a otro hasta finales de agosto, los nuevos listados aumentaron más en el área metropolitana de Las Vegas (12.8 %), superando a San Diego (11.7 %) y Sacramento (9.5 %). Los nuevos listados cayeron más en Atlanta (-19.4 %).

La presidenta de Las Vegas Realtors, Merri Perry, dijo que el crecimiento de Las Vegas es tangible, con el éxito de los equipos deportivos profesionales, así como la reubicación de los Athletics y proyectos planeados como un estudio de cine de Sony en Summerlin.

“Todos vienen aquí”, dijo. “He tenido muchos compradores en efectivo, y muchos californianos están viniendo porque los precios son tan altos que pueden vender su propiedad y pagar en efectivo aquí y tener un gran ahorro porque todo en Las Vegas es más barato”.

Aproximadamente 158,000 personas se mudaron a Nevada desde California de 2020 a 2023, lo que representa el 43 % de todos los nuevos habitantes del Estado de la Plata durante los últimos cuatro años, según datos del Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada.

‘Los vendedores están apareciendo’

Shay Stein, agente de bienes raíces con sede en Las Vegas de Redfin, dijo que solo puede especular sobre por qué el valle está liderando el país en nuevos listados residenciales, sin embargo, ofreció algunos factores impulsores potenciales.

“Las Vegas tiene una transitoriedad por naturaleza, por lo que no me sorprende que, con las tasas de interés más bajas, los propietarios de viviendas estén aprovechando la oportunidad de posiblemente vender y mudarse o comprar la casa que han estado esperando”, dijo. “Desde que las tasas de interés comenzaron a subir hace unos años y el mercado se contrajo, ha habido una demanda reprimida de propietarios que quieren vender, pero no quieren renunciar a sus hipotecas del 3 al 4 por ciento”.

Mike Roland, un agente de bienes raíces con sede en Las Vegas, dijo que definitivamente ha visto un cambio en el mercado últimamente.

“Los vendedores están apareciendo por todas partes”, dijo Roland, quien dirige el Roland Team en Platinum Real Estate en Henderson. Parece que el mercado podría estar cambiando bastante rápido, lo cual es bienvenido ya que necesitamos desesperadamente el inventario”.

Las Vegas está en medio de una crisis inmobiliaria, ya que los precios de las viviendas están cerca de máximos históricos, las rentas siguen siendo elevadas respecto de los niveles anteriores a la pandemia y los ingresos medios ya no pueden permitirse la hipoteca promedio del valle. Urbanizadores privados culpan al gobierno federal y a la Oficina de Administración de Tierras (BLM) del Sur de Nevada por no liberar las tierras a tiempo, y la BLM ha culpado a los urbanizadores por no querer construir viviendas asequibles.

Redfin también informó que las ventas de viviendas existentes en todo Estados Unidos cayeron un 1 % interanual hasta finales de agosto, el nivel más bajo desde 2012, con excepción de mayo de 2020, cuando “la pandemia paralizó el mercado inmobiliario”.