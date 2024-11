Películas de conciertos de Sphere parte de futura estrategia de ingresos de empresa

Tras un año de operación, ejecutivos de la Sphere buscan cómo fortalecer los ingresos y eso incluirá presentaciones como ‘V-U2 An Immersive Concert Film’.

Después de poco más de un año de operaciones, Sphere Entertainment Inc. está comenzando a descubrir cómo programar el enorme lugar de entretenimiento de Las Vegas para frenar la caída de las ganancias.

Lo que eso significa para el futuro de la Sphere es más actuaciones cada día para maximizar el uso del edificio, dijo el presidente ejecutivo y director ejecutivo, James Dolan, a los inversionistas en la llamada de ganancias del primer trimestre de la compañía el martes.

La compañía reportó una pérdida operativa de $125.1 millones sobre ingresos de $127.1 millones para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre.

Dolan dijo que la Sphere es un gran éxito entre los artistas y que la compañía está teniendo dificultades para programar a todos los grupos que quieren actuar allí porque la demanda ha sido muy alta para algunos de los artistas que ya se han presentado.

Los Eagles están en medio de una residencia de 28 shows, que se ha extendido varias veces debido a la demanda.

La compañía también tiene ahora dos películas en su biblioteca: “Postcard from Earth” de Darren Aronofsky y “V-U2 An Immersive Concert Film”, una versión cinematográfica de las actuaciones de U2 en la Sphere, que se estrenó en septiembre. Dolan indicó que la estrategia será parte del futuro del lugar, desarrollando películas de grupos actuando para que puedan ser reproducidas de manera rotativa.

Dolan indicó que la próxima estrategia será tener múltiples presentaciones cada día intercaladas con conciertos en vivo con el objetivo de tener al menos una actuación todos los días, los 365 días del año.

Otra fuente de ingresos, la estrategia de Dolan desde el principio, es desarrollar más lugares de la Sphere en todo el mundo. Esa idea cobró fuerza en octubre, cuando la empresa y el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi anunciaron planes para hacer de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, la próxima ubicación de la Sphere bajo un modelo de franquicia.

En la conferencia telefónica del martes con inversionistas, Dolan no ofreció nuevos detalles sobre cuándo comenzaría la construcción de la Sphere de Abu Dhabi o cuándo se espera que se inaugure.

Pero la perspectiva de crear nuevas películas de conciertos brinda la oportunidad de usar el edificio y generar ingresos varias veces al día.

“Te sientes como si estuvieras en el concierto”, dijo Dolan sobre la nueva película del concierto de U2. “Así que, ya sabes, tenemos algunas grandes bandas que vendrán durante el próximo año. Y por eso creo que continuaremos capturando sus conciertos usando nuestra tecnología Big Sky. Cómo lo llevamos al público y lo comercializamos, creo que todavía estamos tratando de averiguar cuál es la mejor manera”.

Dolan dijo que, en el futuro, las películas de conciertos serán la única forma de ver a gente como Bono en el escenario.

“Desearía que pudiéramos volver a 1965 y capturar a los Beatles, estoy bastante seguro de que a todos les encantaría ver un concierto en vivo de los Beatles como si realmente estuvieran allí”, dijo. “Así que eso es algo que probablemente no podamos hacer. Pero tenemos algunos productos geniales y estamos creando una biblioteca de este tipo de actuaciones. Creo que es muy valioso. De nuevo, cómo lo comercializamos, cómo lo programamos, etcétera, de eso no estoy seguro. Pero sí creo que el producto es valioso, y también creo que va a ser perenne. No vas a poder ver a Bono dentro de 20 años en vivo, excepto de esta manera”.