Nuevo CEO de Allegiant se dispone a llevar a la aerolínea de LV al siguiente nivel

Solo le tomó unos tres años al veterano de la industria de la aviación Maurice Gallagher transformar Allegiant Air, con sede en Fresno, California, en la aerolínea local de Las Vegas.

Gallagher sacó a Allegiant de la bancarrota en 2000 después de que la aerolínea comenzara a volar rutas en el oeste a partir de octubre de 1998.

Una vez que Gallagher tomó el control, construyó el modelo de negocio que ha hecho que la compañía sea rentable y exitosa, volando desde pequeñas ciudades de Estados Unidos a destinos turísticos en Las Vegas, Phoenix y varias ciudades de Florida.

La mayoría de las rutas en que vuela Allegiant no tienen competencia y el modelo de la aerolínea incluye volar durante los periodos pico para los turistas: los días previos y finales de los fines de semana. La mayor parte de la flota de Allegiant está en tierra a mitad de semana.

Ese tipo de programación funciona a favor de las tripulaciones de vuelo porque cada vuelo es de ida y vuelta desde una base de tripulación. Los pilotos y auxiliares de vuelo disfrutan de la ventaja de estar en casa por la noche después de un día de vuelo.

Gallagher hizo crecer el negocio con el tiempo, pero decidió dejar el cargo de director ejecutivo en 2023 y el veterano miembro de la junta directiva de Allegiant John Redmond, exejecutivo de MGM Resorts International y Caesars Entertainment que había estado en la junta directiva de Allegiant desde 2007, asumió el cargo de director ejecutivo en junio de 2023.

No pasó mucho tiempo antes de que Redmond saliera, renunciando en septiembre de 2023, sin dar ninguna razón para su partida. Gallagher regresó al cargo de director ejecutivo, pero en julio de 2024 anunció su retiro y el nombramiento de Greg Anderson como nuevo director ejecutivo, a partir del 1 de septiembre.

Anderson se unió a Allegiant en 2010 y ascendió a través de los rangos gerenciales en el lado financiero de la compañía. En el momento de su nombramiento, Anderson ya era presidente de la compañía y Gallagher dijo que confía en su capacidad para liderar Allegiant, remarcando que Anderson ya estaba operando efectivamente como director ejecutivo y el anuncio de julio lo hizo formalmente oficial.

Anderson discutió el futuro de Allegiant desde el uso de aviones Boeing hasta la expansión del Aeropuerto Internacional Harry Reid en una entrevista reciente con el Review-Journal. Los comentarios han sido editados para mayor brevedad y claridad.

RJ: ¿Cuánto tiempo ha estado usted en Las Vegas?

Anderson: En realidad soy oriundo de Las Vegas. Fui a la escuela primaria aquí, a la Walter B. Long Middle School en Fremont y me gradué en 2000 de Las Vegas High School. Mi mamá se graduó de la preparatoria aquí. Ella nació y creció aquí. Fue a Western. Su padre se crió aquí y fue a la antigua Vegas High School. Así que soy la cuarta generación.

RJ: ¿Alguna vez tuvo en su radar una carrera en la aviación?

Anderson: Iba a ser maestro de Historia. Así que ni en mis sueños más locos mientras crecía habría pensado que iba a estar en la industria de la aviación, pero me alegro de haberlo hecho. Una vez que tienes la oportunidad de estar realmente expuesto a ella y ser parte de ella , simplemente se mete en tu sangre y en tu ADN y realmente lo disfrutas y yo lo hago. Estoy muy agradecido.

RJ: Así que tiene este bagaje financiero y obviamente analizó los números de la empresa de antemano, pero hay mucho más que tiene que hacer como director ejecutivo. ¿Cómo abrazó esa curva de aprendizaje y cómo llegó a donde está en términos de sentirse cómodo en general con el puesto de director ejecutivo?

Anderson: Simplemente estuve tratando de hacer lo mejor que podía a lo largo del trayecto y pude y tuve la suerte de tener una gran exposición a lo largo de ese trayecto a través de las diversas facetas del negocio, no solo el lado financiero durante los últimos 15 años.

RJ: ¿Hubo alguna área que le haya resultado particularmente desafiante?

Anderson: Al pasar por el lado de las finanzas o la contabilidad de la casa, naturalmente me siento más cómodo con eso. Pero al igual que TI, por ejemplo, a medida que he asumido algunos de los roles dentro de nuestro departamento de TI, solo estoy tratando de ponerme al día, no solo reuniéndome más con el equipo y escuchando y comprendiendo, sino leyendo libros sobre TI y diferentes tipos de estructuras para educarme mejor. Es mucho trabajo duro y es un proceso interminable.

RJ: Gran parte del modelo de negocio de Allegiant es volar sin parar. ¿Hay otras rutas que esté considerando?

Anderson: De las 558 rutas que atendemos hoy en día, el 75 % son la única opción sin escalas. Nuestro equipo ha identificado 1,400 rutas incrementales además de las 558 que atendemos hoy en día que se ajustan perfectamente al modelo de Allegiant.

RJ: Allegiant adapta su programación para satisfacer las necesidades de sus clientes de viajes de placer. ¿Cómo se hace eso?

Anderson: Hay tres periodos principales a lo largo de un año calendario en los que al cliente de viajes de placer de Estados Unidos le gusta viajar, los periodos más pico: marzo, el verano y las fiestas decembrinas. Y luego están los días de la semana, jueves, viernes, domingo, lunes. Esos son como los días pico. Y si te fijas en Allegiant, realmente adaptamos nuestros vuelos a esos periodos pico. Y luego, en la temporada baja, los reducimos. Entonces, incluso si hubiera competencia o estuviéramos volando contra Southwest o United o una de las otras aerolíneas en esas rutas, por el hecho de que lo estemos haciendo en esos días pico, realmente no se molestan en abordar eso o competir con nosotros en nuestros precios. Por lo tanto, es un modelo único que hemos podido construir a lo largo de los años y continuamos fortaleciendo las ventajas competitivas que vemos hoy.

RJ: Allegiant comenzó volando aviones usados que aún tenían vida, pero que ha evolucionado a una nueva flota que próximamente incluirá aviones Boeing MAX. Explíqueme cómo evolucionó.

Anderson: A medida que llegamos al tamaño en el que estamos hoy, y estábamos considerando más de 100 aviones, esto fue poco después de salir de la pandemia, nos dimos cuenta de que, como queremos seguir haciendo crecer este modelo y llegar a más de 200 aviones o más, es útil tener nuevos aviones como base para respaldar ese crecimiento. Al final, decidimos seguir adelante con Boeing. Esto es a finales de 2021, principios de 2022. Hemos operado tres aviones de manera efectiva en un periodo, cuando teníamos los MD (MD-80 usados o Mad Dogs), los 757 y el Airbus. Estamos seguros de que podemos traer otro tipo de flota como el avión MAX de Boeing, porque aislaremos las bases por tipo de avión, o aislaremos la flota en varias bases. Por lo tanto, una base puede ser totalmente A320 y una base puede ser una base 737 MAX. Y eso ayuda a mitigar parte de la complejidad de operar una flota múltiple o dividida. Y de nuevo, todo es ida y vuelta, ida y vuelta. Por lo tanto, sus tripulaciones, pilotos, tienen que estar clasificados en un tipo de flota específico. No se puede tener una habilitación de tipo en un Airbus y un Boeing MAX al mismo tiempo. Es una cosa o la otra. Así que construyes esas bases para que sean todas Airbus o construyes una base para que sean todas MAX y eso realmente ayuda a mitigar algunas de las ineficiencias para nosotros. Somos la primera aerolínea de Estados Unidos en operar el MAX 8-200. Acabamos de recibir nuestro primer 8-200 de Boeing. Lo volamos hasta el aeropuerto Mesa Gateway, donde nuestras tripulaciones participarán en simulacros con la FAA (para la certificación).

RJ: ¿Qué opina de la reciente expansión anunciada en el Aeropuerto Internacional Harry Reid?

Anderson: Hoy en día, operamos aproximadamente 60 rutas, o servimos a 60 ciudades diferentes en el Aeropuerto Harry Reid. De ellas, en unas 40 éramos la única opción sin escalas. Así que estamos trayendo a un cliente único a Las Vegas. Y ser la aerolínea local, eso es algo de lo que estamos muy orgullosos y queremos seguir fortaleciendo nuestra huella aquí en Las Vegas. A medida que mirábamos hacia el futuro, observamos algunas limitaciones potenciales con el acceso a las puertas. Y por eso nos sentimos alentados por la expansión y trabajamos en estrecha colaboración con (la directora del Departamento de Aviación del Condado Clark) Rosemary Vassiliadis y su equipo en el aeropuerto para asegurarnos de que Allegiant tenga el espacio que necesitamos y así podamos seguir trayendo a esos clientes únicos aquí a Las Vegas. Todavía no puedo decir nada sobre lo que estamos viendo hoy, pero solo queremos asegurarnos de que estamos mirando hacia adelante y estamos teniendo un diálogo constructivo con el equipo de liderazgo del aeropuerto para garantizar que Allegiant continúe teniendo la huella inmobiliaria adecuada para crecer y apoyar a Las Vegas de la manera en que Allegiant puede hacerlo.