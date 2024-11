‘No es lo que era’: un Black Friday deslucido en Las Vegas

Ronda Deal se despertó a las 4 a.m. para un Black Friday finalmente deslucido.

“Ya no es lo que era. He estado formada como a la 1 a.m.”, dijo Deal, quien estaba de compras en el Walmart Supercenter en Serene Avenue, en Las Vegas. “Nada abrió hasta las 6 a.m.”.

En la sección de tecnología en el Walmart Supercenter, al más puro estilo del Black Friday, los televisores se apilan a 10 pies de altura, con ofertas significativas. Por ejemplo, un Smart TV Vizio 4K de 75 pulgadas tiene un precio de $478, con un precio original de $598.

Danine McDougall tiene dos carritos de compras con ella: uno con artículos típicos del Black Friday, el otro con un Hisense Roku Smart TV de 55 pulgadas.

McDougall es de Calgary, Canadá, pero tiene una casa en Henderson para escapar de los gélidos inviernos del norte. Las ofertas del Black Friday en Estados Unidos son “por mucho” mejores, dijo McDougall, quien en realidad celebra el Thanksgiving Day a principios de octubre.

“Mucho, mucho menos, pero luego con nuestro cambio del dólar, ahí es donde se vuelve un poco complicado”, dijo McDougall. “El Black Friday nunca fue algo importante en Canadá, pero creo que debido a que tanta gente compraba al otro lado de la frontera, ahora se ha convertido en algo importante”.

Compradores bajo asedio

Este año, los compradores están “bajo asedio”, según Burt Flickinger, propietario y consultor de Strategic Resource Group, y muchas personas no pueden permitirse comprar regalos.

Dijo que es “el mejor de los tiempos para las personas que tienen empleos de oficina en Wall Street, pero son “tiempos realmente difíciles para la gente trabajadora, los obreros, los adultos mayores, los estudiantes, las personas con ingresos fijos y limitados”.

Flickinger dice que es de esperar que los compradores “burlen” al sistema y compren tarjetas de regalo o solo lo necesario mientras Estados Unidos sale de su “Edad de Hielo minorista”.

“Un número récord de tiendas que están cerrando, entre cadenas de farmacias, cadenas de tiendas departamentales de descuento y tiendas especializadas, a medida que los precios bajen en los próximos años, en la segunda mitad de esta década, pasaremos por un verdadero renacimiento minorista”, dijo Flickinger.

Incluso con los ingresos de los compradores bajo ataque, se espera que un récord de 183.4 millones de personas compren en línea y en persona a partir del Thanksgiving Day o el Cyber Monday, que es el lunes siguiente al Thanksgiving Day, según la encuesta anual de la National Retail Federation. La cifra es superior a la de 2023, con 182 millones de compradores.

El gasto navideño entre noviembre y diciembre se estima entre $979,500 millones y $989,000 millones este año, dijo la federación. Una parte significativa de esa cifra proviene de compras en línea y fuera de las tiendas, con un total de entre $295,100 millones y $297,900 millones.

Según Flickinger, esto se debe a preocupaciones de seguridad y al miedo a la delincuencia en el oeste de Estados Unidos.

“Walmart literalmente usa el 911 para la seguridad”, dijo Flickinger. “Los lugares más seguros para comprar, o los lugares más seguros para ir a cualquier lugar en Estados Unidos son Kroger, Costco y Target, porque invierten en seguridad”.

En línea, Taylor Swift domina

Christine Haylock, quien estaba de compras en Town Square a las 10 a.m., dijo que prefiere las ofertas del Cyber Monday, pero la oferta de pantalones de pijama de $5 en Old Navy y el 30 % de descuento en artículos selectos en Sephora no pudieron mantenerla en casa.

Aunque, incluso con las grandes ofertas, el normalmente bullicioso centro comercial estaba tranquilo.

“Siento que el Black Friday se vuelve súper abrumador”, dijo Haylock. “Pero, el Black Friday Sephora me atrajo con su 30 % de descuento, así que tuve que acudir a abastecerme de algunas cosas”.

Haylock compró tres perfumes y colonias de lujo como regalo en Sephora con un buen descuento y pantalones de pijama a juego para su familia en Navidad.

A pesar de la opción de comprar en línea, muchas tiendas ofrecen descuentos o artículos solo en persona, como Target. Este año, Target está teniendo “el mejor Black Friday de todos en Estados Unidos”, dijo Flickinger debido a una mega estrella del pop: Taylor Swift.

En el Black Friday, Swift lanzó vinilos y CD exclusivos para su álbum más reciente “The Tortured Poets Department” y un libro oficial de la gira Eras, en persona solo el viernes y solo en Target.

Se pudo ver a Stefanie Hafen agarrando uno de los últimos vinilos a las 7:30 a.m., que dijo que fue el único atractivo para que ella fuera de compras el Black Friday. Incluso con la gran demanda de los productos, Hafen no tuvo que esperar en la fila fuera de la tienda para tenerlos en sus manos.

“Estaba preocupada por las filas, pero revisé algunos videos de TikTok de Target”, dijo Hafen. “Pensé: ‘Voy a ir una hora más tarde a ver si tengo suerte, y quedaban como tres’”.

Actualmente, Target tiene una oferta en CD y vinilos: compre dos de cualquiera, obtenga uno gratis, lo cual fue otro atractivo para Hafen. El juego de vinilo cuesta $59.99 e incluye cuatro discos y el libro cuesta $39.99.