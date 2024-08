Minorista de descuento abrirá nueva tienda en Las Vegas

Ya se colocaron los letreros de un nuevo Five Below en Centennial Hills, al oeste de Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

agosto 22, 2024 - 11:41 am

Una tienda Five Below se prepara para abrir en Las Vegas South Premium Outlets.

La nueva tienda de descuento tiene programado abrir a las 10 a.m. del 30 de agosto en 7400 Las Vegas Blvd. South, Suite 0210A. Los 100 primeros clientes que visiten la tienda el 31 de agosto recibirán una bolsa de cordones gratis con la compra y un boleto para ganar una compra de 100 dólares, según anunció Five Below en un comunicado.

La mayoría de los productos de Five Below oscilan entre 1 y 5 dólares e incluyen artículos de decoración para el hogar, tecnología, golosinas, artículos para fiestas, material deportivo y mucho más. La nueva tienda de Las Vegas tiene 9 mil 500 pies cuadrados.

Five Below tiene más de mil 600 tiendas en 43 estados, incluidas 10 en el valle de Las Vegas. A principios de año se abrió una nueva tienda en el noroeste de Las Vegas.

A principios de año, Las Vegas South Premium Outlets anunció una serie de reformas que comenzarían en verano y finalizarían antes de fin de año. Entre las reformas se incluyen la renovación de pisos y pintura en interiores.

Otras nuevas tiendas que llegarán al centro comercial son Billabong, cuya apertura está prevista para el 1 de noviembre, Psycho Bunny y Cinnabon.