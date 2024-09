¿Más estadounidenses respaldan el juego? Apuesta por ello

Los casinos de Las Vegas están disfrutando de un auge sostenido tras el COVID, y un nuevo trabajo de investigación de la industria podría arrojar algo de luz sobre porqué les va tan bien.

A medida que los estados de todo el país siguen legalizando y regulando nuevas formas de juego, como las apuestas deportivas y la lotería a través del teléfono móvil, cada vez más estadounidenses están expuestos y participan con más frecuencia en algo que antes se limitaba a unos pocos lugares del país. Como consecuencia, las actitudes de los estadounidenses hacia el juego están cambiando, según las encuestas de la American Gaming Association (AGA).

La AGA –la organización cabildera de la industria con sede en Washington DC– descubrió en un nuevo sondeo que casi el 88 por ciento de los encuestados consideraba el juego aceptable para sí mismos o para los demás. Apenas poco menos del 60 por ciento de los entrevistados dijo que el juego era aceptable personalmente, el porcentaje más alto de la historia del estudio.

La mayoría ha apostado en el último año

El 55 por ciento de los 2 mil adultos estadounidenses encuestados para el estudio de la AGA afirmó haber apostado de alguna forma en el último año. Más de una cuarta parte (28 por ciento) afirmó haber jugado en un casino físico en el último año, mientras que el 21 por ciento dijo haber apostado en deportes.

Además, según los resultados de la investigación, los estadounidenses están convencidos de que el juego regulado tiene un impacto social positivo y de que la industria del juego opera de forma responsable.

La inmensa mayoría de los encuestados está de acuerdo con las afirmaciones que sugieren que la industria del juego crea empleos “bien remunerados” (80 por ciento), produce empleos e inversiones aquí en Estados Unidos que “no pueden externalizarse a otros países” (83 por ciento) y que los casinos físicos “aportan opciones de entretenimiento y gastronómicas a zonas o regiones que de otro modo no podrían atraerlas” (85 por ciento).

El estudio de la AGA reveló que el 65 por ciento de los encuestados cree que la industria del juego está comprometida con el fomento del juego responsable y la lucha contra la ludopatía. Esa cifra es superior a menos del 40 por ciento en 2018, que fue el mismo año en que la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Amateurs y los estados fuera de Nevada comenzaron a ofrecer apuestas deportivas legales.

“Estos últimos resultados de la encuesta destacan una tendencia consistente a lo largo de los años: a medida que el juego se expande a nuevas audiencias, los estadounidenses ven cada vez más los beneficios de un mercado de juego legal y regulado que contribuye a las comunidades, prioriza la responsabilidad y ofrece un entretenimiento inigualable”, dijo Joe Maloney, vicepresidente sénior de comunicaciones estratégicas de la AGA.

Récord de ingresos del juego

Los casinos del Estado de la Plata se han beneficiado económicamente de la visión positiva de los estadounidenses sobre el juego legalizado, especialmente en los años posteriores a la pandemia del COVID-19. Tras el cierre de la industria en 2020, los casinos de Las Vegas reportaron tres años consecutivos de ingresos récord por juego, a partir de 2021.

Los casinos del Strip de Las Vegas generaron más de 8 mil 800 millones de dólares en 2023, superando fácilmente a Atlantic City (2 mil 860 millones), el segundo mercado de juego del país. Cuatro de los 20 principales mercados nacionales del juego estuvieron en Nevada, con Boulder Strip (964.7 millones de dólares; No. 10), Sparks/Reno (911 millones de dólares; No. 13) y el centro de Las Vegas (811.3 millones de dólares; No. 17) reportando máximos anuales históricos.

Kantar, una empresa de análisis y datos de marketing con sede en la Ciudad de Nueva York, realizó una encuesta por internet entre el 31 de julio y el 9 de agosto por encargo de la AGA. La investigación incluyó una muestra representativa a nivel nacional de 2 mil electores registrados mayores de 21 años. Las preguntas planteadas estaban relacionadas con el juego responsable y las percepciones de la industria. El margen de error de la encuesta es de +/- 2 por ciento y mayor entre los subgrupos.