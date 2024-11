Mansión de $28 millones lidera listados de casas más caras del valle de LV– FOTOS

La No. 1 en el listado es 685 Dragon Peak Drive, ubicada en MacDonald Highlands. La casa está a la venta por $28.75 millones. (Cortesía de Kristen Routh Silberman de Douglas Elliman of Nevada)

La No. 1 en el listado es 685 Dragon Peak Drive, ubicada en MacDonald Highlands. La casa está ubicada en 1.26 acres con 15,000 pies cuadrados de espacio habitable. (Cortesía de Kristen Routh Silberman de Douglas Elliman of Nevada)

La No. 1 en el listado es 685 Dragon Peak Drive, ubicada en MacDonald Highlands. La casa tiene cuatro dormitorios y nueve baños. (Cortesía de Kristen Routh Silberman de Douglas Elliman of Nevada)

La No. 1 en el listado es 685 Dragon Peak Drive, ubicada en MacDonald Highlands. El diseño mezcla elementos ultra modernos con elementos naturales, con tragaluces, paisajes desérticos, características de agua y fuego. (Cortesía de Kristen Routh Silberman de Douglas Elliman of Nevada)

La No. 1 en el listado es 685 Dragon Peak Drive, ubicada en MacDonald Highlands. La casa es de tres pisos, con un diseño interior-exterior. (Cortesía de Kristen Routh Silberman)

La No. 3 en el listado es 19 Flying Cloud Lane, ubicada en Azure in The Ridges. La casa está a la venta por $14,999,000. (Cortesía de Gavin Ernstone de Simply Vegas)

La No. 3 en el listado es 19 Flying Cloud Lane, ubicada en Azure in The Ridges. La terraza exterior tiene vistas a la montaña. (Cortesía de Gavin Ernstone de Simply Vegas)

La No. 3 en el listado es 19 Flying Cloud Lane, ubicada en Azure in The Ridges. Situada en casi un acre con 12,445 pies cuadrados de espacio, la casa tiene cinco dormitorios y ocho baños. (Cortesía de Gavin Ernstone de Simply Vegas)

La No. 3 en el listado es 19 Flying Cloud Lane, ubicada en Azure in The Ridges. Echa un vistazo a una de las habitaciones. (Cortesía de Gavin Ernstone de Simply Vegas)

La No. 3 en el listado es 19 Flying Cloud Lane, ubicada en Azure in The Ridges. Las comodidades de lujo incluyen una sala de juegos que se convierte en un teatro, cocina del chef, puertas corredizas, bodega y un gran bar. (Cortesía de Gavin Ernstone de Simply Vegas)

La No. 4 en el listado es 27 Eagles Landing Lane, ubicada en la comunidad de Southern Highlands. El patio trasero tiene una piscina estilo resort, con una cocina al aire libre y un spa con cascada. (Cortesía de The Tom Love Group)

La No. 4 en el listado es 27 Eagles Landing Lane, ubicada en la comunidad de Southern Highlands. Una vista aérea de 27 Eagles Landing Lane, ubicada en Southern Highlands. (Cortesía de The Tom Love Group)

La No. 4 en el listado es 27 Eagles Landing Lane, ubicada en la comunidad de Southern Highlands. El baño principal de 27 Eagles Landing Lane. (Cortesía de The Tom Love Group)

La No. 4 en el listado es 27 Eagles Landing Lane, ubicada en la comunidad de Southern Highlands. La sala de entretenimiento de 27 Eagles Landing Lane. (Cortesía de The Tom Love Group)

La No. 5 en el listado es 9409 Kings Gate Court, ubicada en Queensridge. La casa está cotizada en $12.5 millones. (Cortesía de Michele Sullivan Luxury Homes)

La No. 5 en el listado es 9409 Kings Gate Court, ubicada en Queensridge. Adéntrate en el lujo europeo con esta obra maestra del viejo mundo de 17,643 pies cuadrados. (Cortesía de Michele Sullivan Luxury Homes)

La No. 5 en el listado es 9409 Kings Gate Court, ubicada en Queensridge. Rebosante de grandeza, la casa tiene techos de 30 pies, cuarto de servicio, una casita, un ascensor y una biblioteca con paneles de madera. (Cortesía de Michele Sullivan Luxury Homes)

La No. 5 en el listado es 9409 Kings Gate Court, ubicada en Queensridge. Echa un vistazo a la biblioteca de la residencia. (Cortesía de Michele Sullivan Luxury Homes)

La No. 6 en el listado es 2 Wood Creek Court, ubicada en Southern Highlands Golf Course. La casa está cotizada en $12.5 millones. (Cortesía de Michele Sullivan Luxury Homes)

La No. 6 en el listado es 2 Wood Creek Court, ubicada en Southern Highlands Golf Course. Otras comodidades de lujo incluyen un patio trasero estilo resort, sala de vinos y una sala de cine, con terciopelo rojo. (Cortesía de Michele Sullivan Luxury Homes)

La No. 6 en el listado es 2 Wood Creek Court, ubicada en Southern Highlands Golf Course. Con diseños de Swarovski, Baccarat, Steinway y Versace que completan la casa, la arquitectura es opulenta y grandiosa. (Cortesía de Michele Sullivan Luxury Homes)

La No. 6 en el listado es 2 Wood Creek Court, ubicada en Southern Highlands Golf Course. La casa tiene cinco dormitorios y ocho baños con encimeras y gabinetes de madera oscura y piedra. (Cortesía de Michele Sullivan Luxury Homes)

La antigua residencia privada del urbanizador de Las Vegas Irwin Molasky, está cotizada en $10 millones. Cuenta con un spa de sal único en su tipo, diseñado con paredes de sal del Himalaya brillantes y un difusor de sal. (Fotos de Gene Northup)

La antigua residencia privada del urbanizador de Las Vegas Irwin Molasky está cotizada en $10 millones. (Fotos de Gene Northup)

El No. 8 en el listado es 3750 Las Vegas Blvd., Unit 4303 por $10.5 millones. El condominio está ubicado en el Waldforf-Astoria. (Cortesía de Schwartz Realty)

El No. 8 en el listado es 3750 Las Vegas Blvd., Unit 4303 por $10.5 millones. La cocina del chef está equipada con electrodomésticos SubZero. (Cortesía de Schwartz Realty)

El No. 8 en el listado es 3750 Las Vegas Blvd., Unit 4303 por $10.5 millones. El condominio tiene 3,980 pies cuadrados de espacio habitable, con tres dormitorios y cuatro baños. (Cortesía de Schwartz Realty)

El No. 8 en el listado es 3750 Las Vegas Blvd., Unit 4303 por $10.5 millones. Echa un vistazo a la vista en el condominio. (Cortesía de Schwartz Realty)

La No. 9 en el listado es 25 Painted Feather Way, ubicada en The Ridges. La casa se vende por $9,175,000. (Cortesía de IS Luxury)

La No. 9 en el listado es 25 Painted Feather Way, ubicada en The Ridges. El patio trasero brilla con una piscina infinita con cascada y una zona de asador con vistas al campo de golf. (Cortesía de IS Luxury)

La No. 9 en el listado es 25 Painted Feather Way, ubicada en The Ridges. En el interior, los techos altos y la luz natural completan la casa con una cocina de chef con hornos Wolf y una barra de café. (Cortesía de IS Luxury)