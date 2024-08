¿Los casinos están perdiendo ingresos por no permitir el consumo de cannabis?

El doctor y presidente de Problem Gaming Solutions Inc. Jeff Marotta, izquierda, habla durante la Serie de Oradores sobre el Cannabis y el Juego del Instituto de Política del Cannabis en la Facultad de Derecho Boyd de la UNLV, el martes 13 de agosto de 2024, en Las Vegas. (Daniel Jacobi II/Las Vegas Review-Journal)

Los casinos de Nevada causarían enorme sensación si presionaran para permitir el consumo de productos derivados del cannabis en sus resorts.

Pero no cuentes con que eso ocurra pronto.

La Junta de Control del Juego de Nevada emitió en 2018 una política tras múltiples reuniones del Comité de Política de Juego de Nevada que impide a los licenciatarios de juego realizar cualquier negocio con cualquier entidad involucrada con la industria del cannabis.

Tras esto, los operadores de juego que buscaban expandirse al negocio del cannabis legal tuvieron que elegir entre los dos. La mayoría eligió el juego.

Pero ahora que funcionarios estatales y locales han iniciado el proceso para permitir los salones de cannabis y que las autoridades federales están considerando reclasificar la marihuana de la Lista 1 a la Lista 3, pudieran producirse cambios.

La Administración de Combate a las Drogas (DEA) dice que las drogas de la Lista 1 son la marihuana, la heroína, el LSD, el éxtasis y los hongos alucinógenos. Pero las drogas de la Lista 3 incluyen el Tylenol con codeína, la ketamina, los esteroides anabólicos y la testosterona.

Mientras tanto, el primero de los cerca de 40 salones de consumo de cannabis abrió en Las Vegas en febrero, a la sombra de los resorts casino cercanos. Smoke and Mirrors, cerca de Circus Circus y Resorts World Las Vegas, fue el primero en llegar.

Líderes de las industrias del cannabis y del juego e investigadores debatieron recientemente sobre lo que pudiera estar en el horizonte en una mesa redonda celebrada en la Facultad de Derecho Boyd de la Universidad de Nevada, en Las Vegas.

El análisis final: Quienquiera que dé los primeros pasos para permitir que se fumen porros o se coman o beban comestibles de cannabis en un hotel-casino sería pionero en el cambio en ambas industrias, pero lo haría con un riesgo financiero increíble a menos que cambien las políticas actuales.

Expertos del Instituto de Política del Cannabis y del Instituto Internacional del Juego de la UNLV presentaron sus investigaciones sobre el tema, y tres panelistas debatieron si el cambio pudiera producirse y cómo lo haría.

“En realidad, todo se reduce a lo que los reguladores te digan que hacer, lo vas a hacer”, afirmó Jennifer Roberts, profesora de Derecho del Juego en Boyd y asesora jurídica de Wynn Interactive, la subsidiaria de apuestas deportivas y juegos de casino por internet y teléfono de Wynn Resorts Ltd. (quien dejó en claro que hablaba como profesora de Derecho y no en nombre de Wynn). “Y los reguladores llevan mucho tiempo diciéndonos en el mundo del juego que el cannabis y el juego no deben mezclarse. Y hemos seguido esa directriz. La posición ha sido, desde que emitieron un primer memorando allá por 2014 que es una infracción de la ley federal permitir usar y consumir y distribuir cannabis. Y no pueden sancionar una infracción de la ley federal”.

Oportunidades perdidas

Robert Hoban, un líder mundial del cannabis que ha trabajado con más de 30 gobiernos de todo el mundo para desarrollar leyes, políticas y reglamentos para la comercialización del cannabis, señaló que se han añadido varias leyes para formular con precisión una división entre el juego y el cannabis y representan una oportunidad perdida para los negocios.

“No hay entregas (de cannabis) en el Strip. Esto es algo tremendamente inconveniente para la gente que viaja a Las Vegas, los consumidores”, dijo. “Una oportunidad de negocio perdida, pero mantiene una separación.

“Se tienen licenciatarios de juego que no pueden invertir, ni pueden dedicarse a negocios del cannabis. Eso mantiene las finanzas separadas. Y, por último, por supuesto, la ubicación de un negocio relacionado con el cannabis en relación con un casino”.

Mientras que los reguladores del juego argumentan que la disponibilidad de cannabis dentro de un resort reduciría la integridad del juego de casino, no tienen respuesta al argumento de que el consumo de alcohol hace lo mismo.

“Nos gusta fingir que ese problema no existe”, dijo Hoban. “Probablemente no sea peor, tal vez incluso mejor, que el consumo de alcohol, que es desenfrenado, por supuesto. Pero al mismo tiempo, creo que mantener esas cosas separadas es importante, al menos desde el punto de vista del mantenimiento de la integridad del establecimiento de juego”.

Mantener a los federales fuera

El presidente de la Comisión del Condado Clark, Tick Segerblom, un activista de la industria del cannabis, que introdujo la legislación como senador estatal que eventualmente condujo a votaciones en todo el estado aprobando la marihuana medicinal y el uso recreativo de la marihuana, dijo que la legalización se basó en mantener el uso bajo el control del estado en lugar del gobierno federal, una estrategia similar que el estado usó cuando legalizó el juego.

“Creo que la gente es pragmática”, dijo. “La realidad es que creamos una estructura para que el gobierno federal no entrara y viera lo que estamos haciendo. Y parte de ello fueron las limitaciones de efectivo. Y como la marihuana también requería efectivo, creo que la gente solo se asustó y dijo no queremos que nadie más traiga efectivo a los casinos o traiga efectivo de marihuana a los casinos porque no queremos que los federales vean lo que estamos haciendo”.

Roberts explicó que eso también formó parte del origen del modelo de juego moderno de Nevada.

“La razón por la que hemos legalizado el juego en la estructura reguladora actual, que por ley se basa en una regulación estricta del juego, es porque no queríamos que los federales vinieran e intervinieran”, dijo. “Cuando Grant Sawyer era el gobernador y creó un sistema moderno de regulación del juego, lo hizo bajo la amenaza de que el FBI hiciera redadas en nuestros casinos y cerrara la industria.

“Y así, sobre esa base, construimos nuestra moderna estructura reguladora del juego”, dijo Roberts. “Por eso creo que es interesante escuchar que ahí es donde está el cannabis y que no quieren esa intervención federal. Y como los casinos se consideran instituciones financieras según la ley federal, tienen que reportar al gobierno federal cualquier actividad ilegal y sus estructuras para reportar las transacciones en efectivo en un casino. Es un equilibrio delicado, y solo quiero destacar que la intervención federal también es real en lado del juego”.

¿Se unirán algún día estas dos industrias de raíces similares? Los panelistas dijeron que la mejor estrategia sería que Nevada se uniera a otros estados con la legalización de la marihuana recreativa para despenalizarla o “desclasificarla” en lugar de cambiar la clasificación de la droga.

Segerblom cree que la integración legal del cannabis en los casinos dependerá de ellos, pero cree que la mezcla es inevitable.

“La historia de Nevada y del país es que si quieren algo, lo hacen realidad”, dijo Segerblom.

“¿Por qué no empezar con un salón en el que puedas traer tu propia marihuana y fumártela allí mismo, en el casino? Empezar con algo así, solo para preparar a la gente para lo inevitable”, dijo. “La verdad es que la mayor parte del negocio de los casinos ya no es el juego, sino el entretenimiento. Es una integración tan perfecta con el entretenimiento que es solo inevitable, pero cuanta más gente empiece a llamar a Planet 13 (un vendedor de marihuana al por menor en Las Vegas), antes entrará en los hoteles, porque obviamente no tienen dinero para entrar en los hoteles”.

Lo que quieren los consumidores

Hoban dijo que los consumidores de marihuana también pudieran tener un papel en lo que suceda después.

“¿Qué quieren los consumidores? Desde el punto de vista del consumidor, eso es un trabajo en progreso en este momento”, dijo. “Porque los consumidores tradicionales de cannabis están aferrados a sus costumbres, ¿verdad? No les importa estar en el callejón entre el Cosmo y el Jockey Club y fumarse un porro antes de entrar. Eso no ofende a nadie. Si se ofreciera un local dentro de los casinos, ¿se mantendría a la gente en los casinos y, en consecuencia, el casino ganaría más dinero?”

Hoban sugiere a los titulares de licencias de juego que experimenten con la dispensación de cannabis como punto de partida para la integración del negocio.

“Creo que algunas de las soluciones de política pública tienen que buscar comenzar con la propiedad cruzada de alguna forma o manera”, dijo Hoban. “Porque si, de hecho, la ley del juego de Nevada es el patrón del oro, que no hay razón para creer que no lo sea, y el modelo regulador de la dispensación de cannabis se modela a partir de ahí, entonces ¿por qué no permitir que los que existen dentro de este marco de patrón del oro también operen, en parte, dispensarios en el Strip?”