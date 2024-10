Listados de las casas más caras del valle de Las Vegas para septiembre

66 Golf Estates es la vivienda No. 8 más cara en $7,995,000. La residencia está ubicada en el hoyo 10 del Southern Highlands Golf Club. (Cortesía de John Romfo)

Septiembre fue un gran mes para los nuevos listados de casas de lujo, y un mes aún más grande para los condominios de lujo.

De las 10 viviendas nuevas más caras de septiembre, oscilan entre $15 millones y $7.7 millones, según Las Vegas Realtors, tres de ellas eran condominios o penthouses ubicados en los principales barrios de Las Vegas. Otros listados incluyen construcciones, piscinas y candelabros personalizados y amplias vistas del Strip.

1. 607 Alpine Summit Drive: $15 millones

Este extenso y ultramoderno recinto aún no se ha terminado. Ubicada en la elevación de The Peak at MacDonald Highlands, la mansión es una casa Blue Heron personalizada con 8,200 pies cuadrados, seis dormitorios, seis baños y medio y un garaje para cinco autos. El diseño biofílico, o centrado en la naturaleza, incluye puertas corredizas, terraza en el cielo, piscina de 1,324 pies cuadrados y vistas del Strip.

2. 64 Promontory Ridge Drive: $14.5 millones

Ubicada en la comunidad de lujo The Pointe at The Ridges, esta mansión ofrece el máximo confort y seguridad detrás de puertas de triple vigilancia. La residencia de tres pisos y 10,591 pies cuadrados ofrece seis dormitorios, 10 baños y un garaje para cuatro autos. Tanto el exterior como el interior están acabados con maderas oscuras, detalles de roca del desierto y candelabros de granja con ruedas de carreta. Las características especiales incluyen un cine, puertas de vidrio de 20 pies, salón con un bar completo, cocina del chef y cocina de preparación, así como un sistema de automatización del hogar.

3. 4525 Dean Martin Drive, Unidad 2503: $13.28 millones

No se deje engañar por la etiqueta “condominio”, esta residencia ha sido apodada “El Palacio en el Cielo”. Ubicada en Panorama Towers, al otro lado de la Interstate 15 desde el Strip, esta residencia sigue siendo de tres pisos, con dos dormitorios y cinco baños en más de 8,000 pies cuadrados. Con una escalera de caracol de cristal, lavabos de cobre martillado y candelabros inspirados en el Lincoln Center, los agentes inmobiliarios describen esta casa como “opulenta”. Los residentes también podrán disfrutar de las comodidades de la propiedad, que incluyen gimnasio, estudio de yoga, piscina, cabañas privadas, instalaciones de spa, salas de masajes, un centro de negocios, teatro y cancha de ráquetbol.

4. 591 Cityview Ridge: $11,499,999

Ubicada, una vez más, en MacDonald Highlands, esta finca de nueva construcción es de un solo piso con cinco dormitorios y siete baños. Terminada con acabados crema brillantes, y 70 losas de mármol natural. En el interior, los residentes pueden disfrutar de un gimnasio en casa con sauna y una cocina completa, que incluye una de mayordomo y una cocina de casita. En el exterior, una piscina infinita de 65 pies ofrece vistas al Strip y al Dragon Ridge Golf Course. También hay un jacuzzi, dos fogatas, calefacción incorporada en el patio trasero y asador.

5. 8 Chisel Crest Court: $10.8 millones

Otra casa de Blue Heron llegó a la lista con Egress, una residencia de dos pisos, cinco dormitorios, siete baños y garaje para cinco autos en más de 7,050 pies cuadrados. Ubicada en la comunidad de lujo Ascaya, la casa se localiza en el paisaje desértico circundante con vistas al Strip y las montañas. Hecha para el entretenimiento, la casa incluirá una sala multimedia y un bar con fregadero. Está previsto que la casa esté terminada en noviembre.

6. 1096 Spirit Rock Drive: $9.6 millones

Esta galardonada casa de Christopher Homes está ubicada en la comunidad de MacDonald Highlands. Con 6,300 pies cuadrados de espacio, esta casa tiene tres dormitorios, cinco baños y tecnología doméstica de inteligencia artificial. La cocina está equipada con electrodomésticos Sub-Zero y Wolf, junto con sus gabinetes personalizados y armario para vinos. En el patio trasero, hay una piscina, spa, putting green y área de entretenimiento. El modelo amueblado está disponible con un contrato de arrendamiento, excluyendo el arte y las esculturas.

7. 11665 Summit Club Drive, Unidad 305: $8.5 millones

Ubicada dentro del edificio Club Tower Suite del Summit Club y a solo unos pasos de la Summit Club Clubhouse, esta residencia de 1,906 pies cuadrados ofrece dos dormitorios y dos baños y medio. También ofrece vistas panorámicas a la ciudad. Si bien es la residencia más pequeña de la lista, todavía ofrece lujo con detalles de mármol, techos altos y puertas corredizas. Sin embargo, los residentes pueden disfrutar de las muchas comodidades de lujo de la Clubhouse, que incluyen una piscina, spa, gimnasio y ofertas culinarias.

8. 66 Golf Estates Drive: $7,995,000

Una “espectacular casa contemporánea en el desierto”, según el listado, esta casa está ubicada en el hoyo 10 del Southern Highlands Golf Club. Construida en 2006, la casa tiene cinco dormitorios, seis baños y 6,211 pies cuadrados. La piscina es una característica principal, pues recibió un premio Design in Excellence, y el patio trasero también incluye un patio cubierto, chimenea, TV al aire libre, asador incorporado, shuffleboard y putting green. En la planta principal, hay una biblioteca incorporada, chimenea, techo detallado y puertas corredizas.

9. 1 Hughes Center Drive, Unidad 1901: $7.75 millones

Con vistas panorámicas del Strip, los residentes tendrán el dedo en el pulso de Las Vegas en este penthouse de lujo en Park Towers. Ubicado a la salida de East Flamingo Road y Koval Lane, este condominio tiene 6,779 pies cuadrados, dos pisos, tres dormitorios y seis baños. Los residentes pueden bañarse y disfrutar de las vistas de High Roller y la Sphere con ventanas del piso al techo. Además, la casa cuenta con una cocina de chef, cine en casa y un sistema automatizado de sonido e iluminación.

10. 1 Climbing Canyon Drive: $7.7 millones

Ubicada en Climbing Canyon, cerca de MacDonald Ranch, esta propiedad es una de las siete de Growth Luxury Homes en el exclusivo vecindario cerrado. La finca es de un solo piso, 5,500 pies cuadrados, cuatro dormitorios y cuatro baños. Con una vista elevada, los residentes obtienen una vista “ininterrumpida” del Strip mientras disfrutan de la máxima privacidad. La casa cuenta con amplias suites, una bodega de vinos, un amplio espacio de entretenimiento y un gimnasio.