Las Vegas ya no es asequible para muchos residentes al acercarse las elecciones

María Isabel Macías ha tenido el mismo sueño desde que se mudó a Las Vegas hace más de una década.

“Quiero ser dueña de una casa”, dijo la mujer de 58 años, quien recientemente salió a hacer campaña electoral en North Las Vegas para el Sindicato Culinario. “Ese es el sueño, ese es el sueño americano”.

Pero las cosas no han salido según lo planeado, ya que Macías ha tenido que mudarse con su hermana, y la cocinera que trabaja en el Caesars Palace dijo que cada año su sueño se aleja más y más y sus gastos mensuales no se mantienen al día con su salario. Ahora siente que siempre podría estar atrapada rentando y no acumulando riqueza a través del pago de una hipoteca.

“Ha subido todo, el agua, la basura, la luz”, dijo. “Se está volviendo cada vez más difícil todo el tiempo”.

Macías dijo que votará por la demócrata Kamala Harris y que una de las principales razones es el plan de Harris de ofrecer a los compradores de vivienda de primera vez un apoyo de pago inicial de $25,000 para 400,000 estadounidenses para que pueda ingresar al mercado de la vivienda.

Las Vegas está en medio de una crisis de vivienda y la asequibilidad se ha convertido en el principal problema con las elecciones a solo unos días de distancia. Tanto Harris como Trump han ofrecido visiones marcadamente contrastantes sobre cómo arreglarían la economía, y los votantes ahora están casi divididos 50/50 sobre quién es el más adecuado para abordar el problema de la asequibilidad.

John Restrepo, director de RCG Economics, una firma de consultoría económica con sede en Las Vegas, dijo que los datos de vivienda de la última década en el valle cuentan una historia convincente y están en línea con las frustraciones de Macías.

“Si bien durante muchos años se consideró que el Condado Clark tenía un mercado de viviendas asequibles, ese ya no es el caso”, dijo. “Por ejemplo, en 2014, el precio medio de reventa era de $172,800 y la tasa de interés promedio de una hipoteca a 30 años era de 4.3 %”.

Las tasas hipotecarias volvieron a subir por encima del 7 %, según datos recientes de Redfin, incluso después de que la Reserva Federal realizó su primer recorte de tasas en dos años, una medida que se esperaba en gran medida ayudara con la asequibilidad para los estadounidenses promedio. Si bien las tasas hipotecarias no están directamente vinculadas a las tasas de interés, el informe de Redfin dijo que las tasas hipotecarias elevadas ahora apuntan a un riesgo potencial de inflación en el futuro.

‘Demasiadas’ tierras públicas

Albert Ávalos, un residente de Henderson que asistió al mitin de Trump el jueves, dijo que los planes de Trump sobre la economía ayudarán a la crisis de vivienda de Nevada.

“La vivienda se volverá mucho más asequible simplemente arreglando la economía y arreglando la energía”, dijo Ávalos.

Justin Trippiedi, residente de Las Vegas, dijo que no sabe mucho sobre los planes de vivienda de Trump, pero sabe que la renta “es escandalosa”. Le gustan los planes de Trump de eliminar los impuestos a las propinas.

Mylissa Kurz, una residente de Las Vegas vestida como Morticia Addams, dijo que Trump espera hacer que la vivienda sea más barata, pero dijo que hay problemas más urgentes con los que lidiar, como la frontera y “deshacerse de los desagradables demócratas”.

Cuando se le informó sobre el plan de Trump para ayudar a abrir tierras federales para más desarrollos de viviendas, Trippiedi dijo que cree que es una buena idea.

“Hay demasiadas, para ser honestos”, dijo Trippiedi. “Hay demasiadas tierras del gobierno por ahí. Si es absolutamente necesario para el ecosistema, está bien. Pero solo para tener millas y millas de tierra, ¿qué hacemos con ella?”

‘Está fuera de mi alcance’

Ivory Lay, quien estaba haciendo campaña en North Las Vegas con Macías, ha trabajado en el Starbucks en Vdara Hotel & Spa en el Strip durante casi 30 años, dijo que su historia es la de un salario estancado y un aumento en el costo de la vida.

“Así que durante la pandemia mi renta era de $1,200 por una casa de dos habitaciones”, dijo sobre su casa cerca de Summerlin, donde vive con sus dos hijos. “Y cada año ha subido desde ahí y ahora estoy en $1,701. Han agregado todas estas tarifas diferentes, ahora me hacen pagar por la basura, han agregado tarifas de HOA. Ha sido poco a poco y quiero decir, Dios no lo quiera, me enfermo o algo así y no puedo pagar la renta”.

Lay, quien también votará por Harris, dijo que al igual que Macías tiene un sueño simple, quiere poder ser propietaria de una casa y darles a sus hijos una ventaja potencial económicamente hablando al pasarles su capital.

“En este momento realmente parece que está fuera de mi alcance”, dijo. “Simplemente ya no se siente alcanzable”.

Redfin informó recientemente que solo un tercio de los inquilinos en todo el país tienen un lugar que les cuesta menos de $1,000, la proporción más baja registrada. En el valle de Las Vegas específicamente, en 2019 aproximadamente el 32.5 % de los inquilinos tenían un pago mensual de menos de $1,000, una cifra que ahora se sitúa en el 17.8 %.

Restrepo dijo que la idea de que nadie debería gastar más del 30 % de sus ingresos mensuales en alquiler o en el pago de una hipoteca significa que Las Vegas ha cambiado económicamente hablando.

“Suponiendo que el pago de una hipoteca no supere el 30 % recomendado del ingreso mensual bruto de un hogar, entonces claramente, ya no se puede decir que el área metropolitana de Las Vegas tiene un mercado de vivienda asequible, basado en los últimos porcentajes de la relación entre ingresos familiares e hipoteca mencionados anteriormente”, dijo.

“Esta situación tiene una serie de impactos económicos, políticos y sociales para la región que solo pueden resolverse aumentando significativamente la oferta de viviendas, mejorando los ingresos familiares medios o una combinación de ambos. Obviamente, esto es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente teniendo en cuenta la estructura de la fuerza laboral y la oferta actual muy limitada de suelo urbanizable privado en el área metropolitana”.