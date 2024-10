Las latinas están impulsando la economía de Nevada

Ivette Barajas, de Las Vegas, está acostumbrada a ser la única mujer en una sala de juntas, pero ese panorama está cambiando.

Barajas, directora ejecutiva de Mikbar Construction, comenzó su carrera en finanzas y está acostumbrada a estar en industrias dominadas por hombres. Ahora, en reuniones de alto nivel como ejecutiva de la construcción, no le sorprende ser la única mujer, si no es que la única latina.

“Al menos en la industria de la construcción, no me siento tan sola porque no soy la única latina”, comentó. “No dejo que me afecte [ser la única mujer], y ahora simplemente no le presto atención”.

Fundada en 2018, Mikbar Construction es una empresa familiar que se especializa en la contratación comercial para complejos de apartamentos, condominios, espacios para adultos, mayores y oficinas corporativas.

El informe inaugural sobre el PIB de las latinas en Estados Unidos, financiado por Bank of America, descubrió que las empresas de propiedad o dirigidas por latinas están ayudando a impulsar la economía. Las latinas contribuyeron con 1.3 billones de dólares al producto interno bruto en 2021, lo que hace que el PIB de las latinas sea más grande que el del estado de Florida. Además, la contribución económica de las latinas creció un 51.1 por ciento de 2010 a 2021.

En Nevada, alrededor del 50 por ciento de las empresas son de propiedad femenina y el 20 por ciento son de propiedad latina, según el Perfil de Pequeñas Empresas de 2023.

“Estoy viendo a las latinas prosperar y crecer en todas las industrias”, dijo Peter Guzmán, presidente de la Latin Chamber of Commerce. “En la propiedad de restaurantes, veo más tendencias en la propiedad y en las empresas de jardinería. Veo una tendencia de crecimiento en un grupo de diferentes negocios, no en uno específico”.

Guzmán también señaló que el número de mujeres hispanas con título universitario creció un 103 por ciento entre 2010 y 2021, según el estudio.

“Ahora, una vez al mes en uno de nuestros programas, hay probablemente 150 mujeres ansiosas por ser emprendedoras”, comentó Guzmán. “Así que las emprendedoras que están en estos programas y clases están muy educadas. Hay algo que decir sobre eso”.