Jugadores han perdido $1.3 millones en 2024, según disputas contra casinos

Imagínate la decepción de enterarte de que un premio mayor que pensaste que habías ganado se anula por un mal funcionamiento de la máquina tragamonedas o algún tecnicismo.

Estarías molesto, tal vez incluso lo suficientemente enojado como para hacer algo al respecto.

Al menos 16 personas lo han experimentado en lo que va de 2024, perdiendo $1.3 millones en ganancias de casinos que les fueron arrebatadas por 15 casinos y casas de apuestas deportivas con licencia diferentes.

Los 16 jugadores estuvieron entre los que llevaron sus disputas a la Junta de Control del Juego de Nevada para una audiencia, perdieron su caso ante un oficial de audiencias y luego dieron el paso adicional de apelar el rechazo directamente ante la Junta de Control.

Cada mes, la Junta de Control coloca en su orden del día uno o dos apelaciones de disputas de clientes. Casi siempre, los miembros de la junta se ponen del lado de los casinos. Si los clientes no están satisfechos con la decisión de la Junta de Control, pueden apelarla en los tribunales.

En la reunión más reciente de la Junta de Control en Carson City el miércoles, se presentaron dos apelaciones de disputas de clientes con las pérdidas de grandes premios más altas de 2024 hasta ahora.

Glenn Ávila solicitó una revisión de su disputado premio mayor de $678,587.38 en Reno’s Grand Sierra Resort y Avrahom Orloff disputó un pago atrasado de $250,000 en Resorts World Las Vegas.

En ambos casos, los miembros de la junta se pusieron unánimemente del lado de los casinos.

En el caso de Ávila, el miembro de la junta George Assad dijo que una máquina tragamonedas no se “inclinaba” y que el generador de números aleatorios de la máquina funcionaba correctamente, lo que resultó en que el oficial de audiencias y la junta rechazaran el reclamo del cliente.

En el caso de Orloff, el cliente sintió que deberían haberle pagado $500,000 en un juego de mesa de Texas Hold’em, pero solo recibió $250,000. Assad conjeturó que el mecenas no entendió que los $500,000 eran una cantidad total compartida por todos los jugadores ganadores y no $500,000 pagados a un jugador.

En ambos casos, los clientes que presentaron las disputas no asistieron a las audiencias de la junta.

Mal funcionamiento de las máquinas

En la mayoría de las apelaciones de los clientes, los casinos pueden demostrar que hubo algún tipo de mal funcionamiento de la máquina tragamonedas que anuló el presunto pago.

Las reglas sobre las disputas de los clientes se describen en la Regulación 7A de la Junta de Control y, en febrero, la junta emitió un memorando de tres páginas que destaca los pasos procesales clave de una apelación.

Debido a que cada caso no es un procedimiento penal, los clientes con disputas no están obligados a tener abogados, y la Junta de Control no puede emitir asesoramiento legal.

Cuando se presenta una disputa con un cliente, la División de Cumplimiento de la Junta de Control envía un agente al casino o casa de apuestas deportivas para investigar el reclamo.

Luego, el investigador envía una “carta de decisión” a todas las partes involucradas.

Los clientes que impugnan los hallazgos del agente tienen 20 días para solicitar una audiencia con un oficial de audiencias que explique las razones para impugnar los hallazgos del agente. Toda la correspondencia también debe ir al casino.

En un plazo de dos semanas, normalmente se programa una audiencia. El oficial de audiencias solicitará pruebas de ambas partes de la disputa.

Cada parte es responsable de adquirir y proporcionar todos los testigos, pruebas u otras pruebas en la audiencia, incluso los testigos y las pruebas de la parte contraria.

Una vez que se programa una audiencia, el oficial de cumplimiento testificaría y el cliente puede presentar pruebas y testigos, y ambas partes pueden interrogar a los testigos y revisar las pruebas presentadas.

Luego, el oficial de audiencias prepara un informe para la consideración de la Junta de Control y los miembros de la junta votan para aceptar o rechazar la recomendación del oficial de audiencias.

Luego, la junta notifica a todas las partes la decisión y un cliente tiene 20 días para considerar una acción judicial.