Feria de SEMA de LV es se siente como ‘Navidad’ para entusiastas de los autos – FOTOS

Colten Bradford y Nicholas Rivera se detuvieron en seco cuando ingresaron al Centro de Convenciones de Las Vegas el martes por la tarde para su primera feria de la Asociación del Mercado de Equipos Especializados (SEMA). Los dos amigos de toda la vida del norte de California dijeron que comenzaron a planear este viaje el otoño pasado y, según las primeras impresiones, fue todo lo que esperaban que fuera.

“He estado metido con autos, camiones, motocicletas, cualquier cosa con motor, toda mi vida”, dijo Bradford, un técnico de 27 años. “Venir a esta feria, ver todo esto en persona es un poco surrealista, ¿sabes?”

Rivera, un representante de ventas de 28 años y corredor callejero a tiempo parcial, dijo que sintió que las fiestas llegaron temprano este año.

“Es casi como la mañana de Navidad. Así de feliz estoy ahora”, dijo.

Los dos hombres están entre los más de 160,000 asistentes a la feria SEMA 2024, que se extenderá hasta el viernes. El evento anual de posventa automotriz exhibe más de 2,400 marcas con más de 1,400 vehículos en exhibición en 1.2 millones de pies cuadrados netos de espacio de exhibición.

“Cada año, el SEMA Show demuestra que nuestros miembros no solo están reaccionando al futuro; lo están construyendo juntos”, dijo el presidente y director ejecutivo de SEMA, Mike Spagnola, en un comunicado. “Cada iniciativa, cada innovación, cada victoria que logramos está impulsada por su pasión, experiencia y compromiso”.

El desayuno de lanzamiento de SEMA 2024 el martes por la mañana contó con una discusión entre el comediante y destacado entusiasta de los automóviles Jay Leno y el influencer Tavarish sobre su amor compartido por los automóviles, los cambios en la industria y la subcultura.

Otras celebridades programadas para aparecer en SEMA incluyen al miembro del Salón de la Fama de NASCAR Richard Petty, el presentador de televisión Mike Rowe y el equipo Hypershock de BattleBots.

El día de apertura del espectáculo concluye con Industry Night @ SEMA con Goo Goo Dolls, O.A.R. y Reignwolf.

El evento de varios días concluye con SEMA Fest, un concierto de viernes por la noche con Cage the Elephant, Sublime y Fitz and the Tantrums.

Fundada en 1963, SEMA sirve como una voz líder para la industria de piezas automotrices especializadas, que contribuye con casi $337,000 millones en impacto económico a la economía de Estados Unidos, respalda 1.3 millones de empleos a nivel nacional y genera $52,300 millones en ventas de piezas anualmente. La feria se lleva a cabo desde 1967 y se trasladó del sur de California a Las Vegas en 1977.