Familia británica presenta demanda por homicidio culposo contra casino de Las Vegas

La familia de un hombre británico que murió debido a complicaciones diabéticas mientras se hospedaba en un hotel-casino del Strip de Las Vegas presentó una demanda por homicidio culposo contra el resort y una compañía local de transporte médico, según registros judiciales.

Los herederos de William Howell están demandando al casino-hotel Aria, a su empresa matriz MGM Resorts International, a Community Ambulance con sede en Henderson, a dos empleadas de transporte médico y a Roe Security Company en un tribunal de Nevada, alegando que la muerte de Howell por cetoacidosis diabética en agosto de 2023 fue el resultado de negligencia y actos imprudentes cometidos por los acusados.

La demanda civil de cinco cargos fue presentada el jueves en el Tribunal del Octavo Distrito Judicial por Emma Vassallo, coadministradora de la herencia, en nombre de los dos hijos menores sobrevivientes de Howell, Louis y Jack. Vassallo y los niños Howell residen en Londres, según documentos judiciales.

La demanda busca una compensación por daños generales, específicos, punitivos y pecuniarios, gastos funerarios y honorarios de abogados.

MGM no respondió a una solicitud de comentarios el viernes. La compañía con sede en Las Vegas generalmente se abstiene de abordar asuntos legales pendientes en los medios.

La denuncia indica que Howell, un diabético tipo 1, estaba en el Aeropuerto Internacional Harry Reid el 30 de agosto de 2023 esperando un vuelo de Virgin Airlines a Londres cuando un empleado de la aerolínea notó que parecía no estar bien. El vuelo se retrasó debido a que se solicitó asistencia médica.

Las empleadas de Community Ambulance, Alexandra Gangemi y Dominique Johnson, llegaron, tomaron los signos vitales de Howell y notaron su nivel alto de azúcar en la sangre. La demanda alega que Gangemi y Johnson “no pasaron más de dos minutos” con Howell, en silla de ruedas, antes de que firmara electrónicamente un formulario de rechazo de transporte médico.

La demanda afirma que las dos empleadas de Community Ambulance “no informaron adecuadamente (a Howell) de las consecuencias de no buscar atención, no evaluaron adecuadamente la capacidad mental (de Howell), no realizaron las pruebas adecuadas”.

Virgin no permitió que Howell abordara el vuelo a Londres.

Desde el aeropuerto, Howell tomó un Uber hasta el hotel-casino Aria, donde se había alojado anteriormente. A su llegada al área de valet de Aria, Howell supuestamente se cayó cuando salió del vehículo de Uber y estaba “visiblemente enfermo”.

La seguridad de Aria ayudó a Howell a llegar a su antigua habitación, pero, como se había ido, se emitió una nueva llave de la habitación a las 10:10 p.m. Howell, con una escolta de seguridad, entró a su habitación de hotel a las 10:12 p.m. y la puerta se cerró detrás de él.

Al día siguiente, Vassallo y Louis Howell esperaron durante varias horas en el aeropuerto de Heathrow en Londres hasta que se enteraron de que Howell padre no había abordado el vuelo de salida en Las Vegas. La familia se comunicó con Aria, quien envió a alguien a la habitación de Howell a las 12:24 p.m., momento en el que Howell fue encontrado muerto, supuestamente debido a la cetoacidosis diabética.