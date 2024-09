Fabricante de tragamonedas Buffalo abre planta productora en Henderson

El Buffalo crecerá en Henderson, o más precisamente, sus máquinas tragamonedas.

Aristocrat Gaming, una subsidiaria de Aristocrat Leisure Ltd., con sede en Australia, celebró el jueves la apertura de su planta de producción de máquinas tragamonedas en Henderson.

La nueva planta tiene aproximadamente 265 mil pies cuadrados, incluidos unos 25 mil pies cuadrados dedicados a espacio de oficinas. Los ejecutivos de Aristocrat dijeron que es el centro principal de la empresa para la fabricación y distribución en América del Norte y América Latina.

Deanne McKissick, directora de cadena de suministro de Aristocrat Gaming, dijo que la nueva planta tomó alrededor de siete años en materializarse. Los equipos comenzaron la construcción en abril de 2022 y las operaciones en el sitio comenzaron en julio.

“Este equipo ha estado esperando esto por mucho tiempo, y estamos contentos de que finalmente estamos aquí y tenemos la capacidad de crecer hacia el futuro”, dijo McKissick.

Aristocrat produce las franquicias Buffalo, Dollar Storm, Dragon Link y Lightning Link, así como títulos licenciados basados en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Dune, Game of Thrones y la próxima House of the Dragon.

Los ejecutivos dijeron que la nueva planta le brinda a la compañía una mayor capacidad de producción tras años de creciente demanda. Expandieron su tamaño en múltiples formas: la nueva fábrica cuenta con 12 líneas de producción, frente a las ocho de su ubicación anterior, duplicaron las puertas de muelle a 22, alcanzaron los 100 mil pies cuadrados de almacenamiento y añadieron espacio de oficinas. La compañía también planea expandirse a otro edificio en el campus, trasladando sus servicios técnicos, diseño y desarrollo y otros equipos de apoyo en 2025.

El centro de fabricación está ubicado en Volunteer Boulevard y Pollack Street, cerca del M Resort y la sede de los Las Vegas Raiders. Aristocrat también opera su sede estadounidense, cerca de Flamingo Road y Town Center Drive