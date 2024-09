Expertos inmobiliarios debaten sobre la crisis de tierras en el valle

K Roohani, a la izquierda, dueño de Seven Valleys Realty and Construction, habla mientras Scott Bleazard, vicepresidente de adquisición de terrenos de KB Home - Las Vegas, observa, durante la mesa redonda de la National Association for Industrial and Office Parks (NAIOP), el jueves 19 de septiembre de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)