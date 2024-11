Esperan $1,000 millones en ventas de películas en debut de American Film Market en LV

Las Vegas debería aumentar su reputación como uno de los principales destinos para las compras de lujo esta semana con $1,000 millones adicionales en ventas.

Esa es la cantidad de acuerdos de distribución y financiamiento que se espera que se cierren durante el American Film Market, que había llamado hogar a Santa Mónica, California, desde 1991. Para su debut en Las Vegas, el mercado está conectando a participantes de 80 países, incluidas 286 compañías de ventas, producción y distribución, de martes a domingo en The Palms.

Ahora en su 45º año, el AFM atrae películas en todas las etapas de desarrollo, desde ideas básicas hasta paquetes con guiones y actores adjuntos a los productos terminados. Lo único que tienen en común es su necesidad de dinero.

AFM ha presentado docenas de películas icónicas, que van desde “Pulp Fiction” hasta ” The Passion of the Christ”, así como las franquicias Hunger Games” y “Twilight”. También ha sido el hogar de cientos, si no miles, de películas del tipo que solía conocerse como directo a video, en el que actores que podrían describirse caritativamente como “menos exigentes” estaban rodeados de un elenco de Europa Oriental y muchos tiroteos.

Jean Prewitt, presidente y director ejecutivo de la Independent Film & Television Alliance, dijo que el mercado sigue siendo una mezcla de películas de prestigio y películas que apuntan significativamente más abajo, aunque la calidad de estas últimas ha mejorado.

“No creo que nadie crea ahora que se puede hacer shlock y que hay un mercado para ello”, dijo.

Eso está muy lejos de los primeros días de AFM, cuando las películas se podían vender solo en función de un póster. “Y yo estaba presente cuando la gente estaba haciendo sus carteles dos días antes del espectáculo”, dijo Prewitt.

Recordó una empresa cuyo jefe de ventas pensó en tantos desastres naturales como pudo, y luego “hizo un conjunto de carteles bastante genéricos”. Vendió todas esas películas al segundo día del mercado. Entonces la empresa tuvo que salir a realizarlas.

“Esa época ya no existe”, explicó.

Mantener un perfil bajo

Las películas notables en el AFM de este año incluyen:

• “Assasination” del director Barry Levinson y el guionista David Mamet. Jessica Chastain interpreta a la periodista pionera Dorothy Kilgallen mientras investiga el asesinato de John F. Kennedy. Al Pacino, Brendan Fraser y Bryan Cranston también protagonizan la película.

• “By Any Means”, que también está basada en una historia real. Mark Wahlberg interpreta a un asesino a sueldo de la mafia contratado por el FBI para ayudar a un agente especial, interpretado por Sterling K. Brown, a encontrar a las personas detrás de los asesinatos de líderes de los derechos civiles en Mississippi en 1966.

• “Day Drinker”, un thriller que reúne a Johnny Depp y Penélope Cruz y que está dirigido por Marc Webb (“The Amazing Spider-Man”).

• “Paper Tiger”, un drama criminal protagonizado por Adam Driver, Jeremy Strong y Anne Hathaway del guionista y director James Gray, cinco veces nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

• “In Whose Name?”, un documental sobre Kanye West que comenzó a filmarse en 2018.

No es que supieras algo de esto al entrar en el Palms. Aparte de un lugar giratorio en la marquesina digital del complejo, no hay letreros ni nada que indique que algo tan prestigioso está sucediendo.

En lugar de los tradicionales stands de las ferias comerciales, la mayoría de las ofertas de esta semana se realizarán en las salas de los 11 pisos de la Fantasy Tower que se han convertido en oficinas. Todas las camas, mesitas de noche y cualquier otra cosa que no sea propicia para las ventas se han retirado y se almacenarán hasta el final del mercado el domingo. Luego, las habitaciones se volverán a armar a tiempo para que los huéspedes se registren el lunes.

Elegir Las Vegas

Santa Mónica “se había vuelto relativamente inconveniente para los compradores”, dijo Prewitt.

Los asistentes se dirigían a las reuniones, abandonaban el lugar para las proyecciones y perdían un tiempo valioso. Después de buscar ocho o nueve ciudades, dijo Prewitt, The Palms fue el único lugar que encontraron que podía albergar todo bajo un mismo techo. (Más de 200 proyecciones están programadas para esta semana en los Brenden Theatres del resort).

La proximidad de Las Vegas a Los Ángeles fue un beneficio adicional. Los asistentes pueden dedicar uno o dos días a reuniones antes o después del mercado.

“Me lleva menos tiempo llegar aquí desde Los Ángeles”, dijo Prewitt en el Palms, “que ir de mi casa a mi oficina en Los Ángeles”.

La mudanza desde el sur de California también resultó ser una bendición para los estudiantes de Cinematografía de la UNLV. Cincuenta de ellos trabajarán como pasantes de AFM y recibirán créditos escolares, dijo Prewitt.

“Es la primera vez que la mayoría de los estudiantes pasan por un programa de cine en el que realmente ven el lado comercial”, dijo, señalando que aprenderán sobre cosas como ventas, distribución y financiamiento.

No se ha anunciado una ubicación para el American Film Market del próximo año, pero Prewitt quiere mantenerlo en Las Vegas en el futuro previsible.

“En este momento”, dijo, “esperamos que todo se desarrolle y esto se convierta en la parada permanente de noviembre para la industria”.