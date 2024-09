‘Es muy emocionante’: Cómo Area15 planea atraer más visitantes a Las Vegas

Josiah Montoya, a la izquierda, e Isabella Hefty, de Pueblo, Colorado, juegan en el Asylum Bar and Arcade de Area15, el jueves 11 de julio de 2024, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Area15, la atracción experiencial y de inmersión en el arte de Las Vegas que celebra su cuarto aniversario este mes, se ampliará en más de 35 acres con un hotel y viviendas, además de la atracción temática Horror Unleashed de Universal Destinations and Experiences que abrirá el año próximo.

Se espera que el Concejo Municipal de Las Vegas establezca formalmente el próximo mes un distrito de mejora turística que permitirá a Area15 mejorar las líneas de agua y alcantarillado para apoyar el proyecto por fases que se espera que sea construido a lo largo de varios años.

Un distrito de mejora turística es una herramienta de desarrollo económico diseñada para atraer comercios minoristas y aumentar el número de visitantes.

“Se avecinan muchas cosas, y es muy emocionante”, declaró Winston Fisher, director ejecutivo de Area15, en una entrevista con el Review-Journal.

“Las Vegas es una de las ciudades más creativas del mundo, así que solo nos queda aprovecharlo. Se podría pensar que estamos locos, pero nos tomamos la creatividad y la narración muy en serio y somos una plataforma para que los narradores cobren vida”.

Horror Unleashed

Esto empieza con Horror Unleashed de Universal, que se espera que abra a tiempo para Halloween de 2025. Aunque la empresa cuenta con atracciones similares en parques temáticos de todo el mundo, la versión de Las Vegas será la primera atracción de terror independiente que se construya.

Horror Unleashed incluirá durante todo el año experiencias interactivas del género del cine de terror, así como algunas atracciones, dijo Fisher.

Dado que la infraestructura en las inmediaciones de la ampliación soporta en su mayoría edificios de un solo piso y que lo que Area15 propone tendrá una densidad mayor que la existente, el distrito de mejora turística propuesto permitirá a los urbanizadores usar los ingresos del impuesto sobre las ventas para apoyar la construcción de la infraestructura actualizada.

Para conseguir la aprobación de lo que se ha dado en llamar el Proyecto de Distrito de Inmersión en el Nuevo Las Vegas, representantes de Area15 comparecieron ante el Concejo Municipal de Las Vegas y la Comisión de Turismo de Nevada en audiencias públicas para convencerles de que el proyecto basado en el turismo atraería a visitantes de fuera del estado, nuevos comercios minoristas y no restaría ingresos a los establecimientos existentes.

El proceso para desarrollar un distrito turístico comenzó hace más de un año. Area15 contrató a Johnson Consulting Group para que elaborara un reporte sobre la magnitud del proyecto. Según el estudio, la ampliación de Area15 añadiría la experiencia inmersiva de entretenimiento con temática de terror de 100,000 pies cuadrados, 418,000 pies cuadrados de nuevo espacio comercial, 320,000 pies cuadrados de espacio de oficinas, un hotel de 200 habitaciones no dedicado al juego y 585 viviendas multifamiliares que estarían separadas de la propiedad existente de Area15 en un nuevo vecindario residencial.

Ampliación significa crecimiento

Según el estudio, en 2037, año previsto de estabilización, la ampliación de la atracción añadiría 6.9 millones de visitantes anuales, $796 millones de gasto anual in situ y $1,400 millones de gasto indirecto e inducido, 4,086 empleos y $384 millones de aumento de ingresos, así como $15.8 millones de ingresos por impuestos sobre las ventas. Según el estudio, el 56 % del gasto procedería de no residentes en Nevada y no se produciría un desplazamiento apreciable del impuesto sobre ventas y uso previsto.

El reporte también decía que no habría estrés adicional en los servicios de protección de policía y bomberos.

Los proponentes del distrito de mejora comparecieron ante el Concejo Municipal el 21 de agosto y ante la Comisión de Turismo –dirigida por el vicegobernador y exconcejal Stavros Anthony– el 11 de septiembre. Funcionarios del gobierno aprobaron por unanimidad el distrito y el concejo tiene previsto presentar en octubre una ordenanza por la que se establezca el nuevo distrito.

Fisher, cuya empresa cuenta con un historial de 100 años de diversas inversiones inmobiliarias, afirmó que Area15 puede contribuir a atraer a un mayor número de visitantes a Las Vegas.

“Vamos a seguir seleccionando y fomentando las mejores experiencias que quieran estar en Las Vegas y ayudar a que Las Vegas siga creciendo”, dijo Fisher. “El otro día le dije a alguien que ¿por qué no vamos por los 60 millones de visitantes? Las Vegas pudiera hacerlo. No apuntemos a los 42 o 45 (millones), apuntemos a los 60”.

Visitantes jóvenes

En sus cuatro primeros años de funcionamiento, Area15 ha ampliado el mercado, sobre todo para los visitantes más jóvenes que la ciudad codicia.

Según un estudio del año 2024 realizado por Drive Research, Area15 se ha convertido en el destino preferido de los jóvenes que visitan Las Vegas, sobre todo de 18 a 34 años. Según el estudio, el 27 % de los visitantes encuestados en Area15 tenían entre 18 y 24 años y el 42 % entre 25 y 34 años. Estas cifras contrastan claramente con los datos demográficos de los visitantes de Las Vegas encuestados por la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA). Según un perfil de visitantes de la LVCVA, los visitantes de 21 a 29 años solo representaban el 12.7 % del total, y los de 30 a 39 años, el 28.3 %.

“Hace cuatro años, nos propusimos redefinir lo que significa el entretenimiento en Las Vegas”, dijo Fisher. “Area15 se ha convertido en el líder de pensamiento demostrado para fusionar atracciones inmersivas y entretenimiento, y estamos eufóricos de encabezar el futuro de la economía de la experiencia, convirtiéndola en el lugar donde hay que estar para la próxima generación de visitantes de Las Vegas”.

Aunque Fisher dijo que el objetivo es completar la expansión de Area15 lo antes posible, representantes de la empresa dijeron al Concejo Municipal que el ritmo de desarrollo, en particular para el hotel y las viviendas, dependería de la economía regional y del éxito de las atracciones existentes y de Horror Unleashed.

Area15 ya alberga diversas experiencias inmersivas, como Meow Wolf’s Omega Mart, Illuminarium, Five Iron Golf, Dueling Axes y Laser Maze.

Próximamente habrá otras experiencias, como iFLY Indoor Skydiving, John Wick Experience de Lionsgate y Superplastic.