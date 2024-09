Empresa de coworking debutará en Nevada en el suroeste de Las Vegas

Un nuevo espacio de coworking boutique Kiln está listo para debutar en su primera ubicación en Nevada para la primavera de 2025 en la urbanización de uso mixto de Spring Valley UnCommons.

La compañía está alquilando un espacio de oficinas de dos pisos que abarca más de 30 mil pies, en 8488 Rozita Lee Ave. y aterrizará en abril del próximo año.

“Este proyecto se convertirá en el buque insignia de Kiln, culminando una década de construcción de espacios innovadores de coworking y estilo de vida”, dijo Arian Lewis, director ejecutivo y cofundador de Kiln en un comunicado.

La empresa fundada en Utah ofrece espacios de oficina flexibles para trabajadores y puede alojar a individuos, equipos o empresas enteras para cualquier tipo de trabajo. Las empresas o los particulares pueden alquilar escritorios, oficinas enteras, salas de reunión o espacios de club para trabajadores remotos. En la actualidad, Kiln cuenta con 15 espacios de coworking y oficinas flexibles en cinco estados del Oeste, con más de 2 mil empresas asociadas.

Jim Stuart, socio de Matter Real Estate Group, urbanizador de UnCommons, dijo que Kiln es “probablemente uno de los inquilinos de coworking más solicitados del mercado”.

Además, Kiln asumirá el 1 de octubre la gestión y programación del pabellón de conferencias y eventos The Assembly, de 5 mil pies cuadrados, que pasará a llamarse The Assembly by Kiln. The Assembly podrá albergar desde pequeñas reuniones hasta grandes encuentros y ofrecerá servicio de banquetes. Según Stuart, la adquisición aliviará la responsabilidad de UnCommons y Matter Real Estate y “pondrá esa responsabilidad en Kiln, que está más capacitado y cualificado para operar un negocio así”.

“Desde el principio, sabíamos que necesitábamos el trabajo colaborativo para completar la visión de UnCommons”, dijo Tom van Betten, vicepresidente de Matter Real Estate Group, en un comunicado.

Además de Kiln, entre los nuevos inquilinos de UnCommons figuran Wells Fargo Advisors, MidFirst Bank, Abnormal Security y Luzich Partners. Wells Fargo y la empresa de tecnología de seguridad del correo electrónico Abnormal Security ya han aterrizado en UnCommons, ambas en agosto. El banco privado MidFirst Bank y la empresa de inversiones Luzich Partners tienen previsto abrir sus oficinas en otoño.

La primera fase de construcción de este complejo de uso mixto ya concluyó, pero aún quedan 3.5 acres por construir en los que, según Stuart, prefieren ser “pacientes”. En noviembre, Stuart dijo al Review-Journal que había conversaciones sobre un hotel, lo cual actualmente, dice, “sigue sobre la mesa”.

Desde su apertura en 2022, la urbanización de uso mixto ha atraído a múltiples gigantes de la industria a sus más de 500 mil pies cuadrados de espacio de oficinas, incluyendo Deloitte, Sotheby’s y DraftKings. El campus de 40 acres ubicado frente al nuevo casino-resort Durango también incluye más de 800 unidades residenciales y múltiples restaurantes.